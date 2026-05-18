5月15日のIMAX先行公開、5月22日の全国ロードショーで注目を集める映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開を記念し、エルヴィス＆ロカビリー専門店「LOVE ME TENDER」を運営する株式会社JAMSHOPPING(本社：東京都渋谷区、代表取締役：遠藤祐一)は、エルヴィス・プレスリー関連商品をご購入のお客様へ、限定“メンフィス・ギター・ピック”をプレゼントするキャンペーンを5月15日(金)より開始いたします。





映画 EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート 公開記念キャンペーン





「LOVE ME TENDER」は、1985年1月8日、エルヴィス・プレスリー生誕50周年を記念して誕生した、日本を代表するエルヴィス＆ロカビリー専門店です。1993年には原宿へ移転し、“ラブテン”の愛称で多くのファンや著名アーティストに親しまれてきました。現在はオンラインショップとして、世界中から厳選したエルヴィス・プレスリー公式グッズを展開しています。





2022年公開の映画『エルヴィス』をきっかけに、若い世代を中心に“エルヴィス再評価”が世界的に加速。ヴィンテージロックTシャツや50'sカルチャー人気の高まりとともに、エルヴィス・プレスリー公式グッズにも再び注目が集まっています。





本キャンペーンでは、エルヴィスゆかりの地“メンフィス”をモチーフにした限定ギター・ピックをプレゼント。映画公開で再び高まる“エルヴィス熱”を、公式グッズとともに楽しめる特別企画となっています。









【キャンペーン概要】

■タイトル： 映画 EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・

イン・コンサート 公開記念キャンペーン

■日程 ： 5月15日(金)より

■内容 ： エルヴィス・プレスリー関連商品をお買い上げのお客様に、

もれなく「メンフィス・ギター・ピック」をプレゼントいたします。

※プレゼントが無くなり次第終了

※ピックの色は選べません

■対象店舗： オンラインストア「PGS」

https://www.pgs.ne.jp/pages/love-me-tender









【“LOVE ME TENDER”期間限定復活】

LOVE ME TENDER ロゴ

渋谷シネクイントにて映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開記念スペシャル展示「エルヴィス・ワールドツアーinシネクイント」が開催されています。会場では、映画「EPiC」の場面写真の特大展示や、ヴィンテージ・ベガスをモチーフとしたワールドツアー会場イメージのフォトスポット、歴代リリースアルバム20選のジャケット展示など、当時のエルヴィスやその魅力を感じられる盛り沢山な内容をご用意しています。





また、かつて原宿に存在し、“エルヴィス・ファンの聖地”として知られたエルヴィス・プレスリー＆ロカビリー専門店「LOVE ME TENDER」が、映画公開を記念しシネクイント映画館内に、特別復活いたします。





＜開催概要＞

■企画名 ：映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』

公開記念スペシャル展示

「エルヴィス・ワールドツアー in シネクイント」

■会場 ：シネクイント CINE QUINTO 6Fロビー

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町20-11

渋谷三葉ビル 7F・6F TEL：03-3477-5905

※展示スペースは6F、ストアは7Fになります

■内容 ：映画「EPiC」場面写真特大展示、ワールドツアーイメージフォトブース、

エルヴィス・プレスリー歴代アルバム20選ジャケット写真展示 等

映画公式グッズ＆エルヴィス関連グッズ特別販売

■入場 ：無料(上映時間中に限り、映画のチケットがなくてもご入場いただけます。)

■期間 ：2026年5月15日(金)～6月18日(木)

■営業時間：10:00～21:00 (※映画館の営業時間に準じる)

■協力 ：日本最大級の音楽・映画・スポーツ・ドラマ・アニメ他公式グッズ・ストア PGS









【PGSについて】

PGSは音楽・映画・スポーツ・ドラマ・アニメなど、世界中から取り寄せたエンターテインメント公式グッズを取り扱う日本最大級のストアです。アーティストや作品の魅力を、商品を通じて届けることでファンの日常に新たな価値を提供しています。