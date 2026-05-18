「ITmedia Security Week 2026 春」開催

アイティメディア株式会社

アイティメディア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：小林教至、以下アイティメディア）は、2026年５月25日（月）～6月1日（月）に「ITmedia Security Week 2026 春」を開催します。本イベントは「＠IT」「ITmedia エンタープライズ」「ITmedia エグゼクティブ」の3媒体が主催するライブ配信セミナーです。近年は外部ベンダーやクラウドとの連携深化により、一企業では完結しないサプライチェーン攻撃のリスクが急増しています。本イベントでは、サプライチェーン全体の脆弱性特定・評価から、事業継続を支えるレジリエンスの高い体制構築まで、実践的なセキュリティ施策を11個のテーマで提示します。

詳細・参加申込はこちら :https://members05.live.itmedia.co.jp/library/MTAxNTUz?group=2605_SEC&np_source=itm_release2

■開催概要

■テーマ

■タイムテーブル（DAY1～DAY3）

■タイムテーブル（DAY4～DAY6）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/1247/table/63_1_de11f8f1c889d6a5b119c8c706c6a322.jpg?v=202605180751 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/1247/table/63_2_94b92fd85e7c84905c9044080e069d1e.jpg?v=202605180751 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/1247/table/63_3_a05b59a115af2e40d5ebe20cae390f2d.jpg?v=202605180751 ]

※プログラムは5月18日時点の情報です。プログラムのタイトルや内容は変更になる場合がございます

詳細・参加申込はこちら :https://members05.live.itmedia.co.jp/library/MTAxNTUz?group=2605_SEC&np_source=itm_release2

■「ITmedia Security Week」について

「ITmedia Security Week」は、企業活動の基盤となる「データ」の保護と、組織の「レジリエンス（回復力）」強化をテーマとしたオンラインイベントです。サイバー攻撃が経営リスクとして深刻化する中、最新の脅威動向や実践的な防御策を多角的に発信し、専門家による講演を通じて、変化するリスクに適応し、安全なビジネス環境を維持するための指針を提供します。

以上

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＜本リリースに関するお問い合わせ＞

アイティメディア株式会社 広報担当

pr@sml.itmedia.co.jp

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■アイティメディア株式会社について

IT、ビジネス、製造・産業、コンシューマー領域を専門とする、インターネット専業のメディア企業です。IT総合情報ポータル「ITmedia」をはじめ、ITエキスパート向けの問題解決メディア「＠IT」、モノづくり専門情報ポータル「MONOist」、トレンド情報メディア「ねとらぼ」など、ビジネスパーソンからコンシューマーまで、幅広い層に支持されるメディアを展開。

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