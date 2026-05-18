【合格者から支持される過去問題集の抜粋版】『2級施工管理第二次検定　過去問題と解説 2026年版』４種類を順次発売！

一般財団法人地域開発研究所こちらの書籍は地域開発研究所HPのみからご購入いただけます。ご注意ください。

一般財団法人 地域開発研究所（東京・文京区／理事長：青柳一郎）は、土木・建築・管工事・電気工事の４種目の施工管理技術検定受検対策として、『2級施工管理第二次検定 過去問題と解説 2026年版』を順次販売を開始いたします（※建築のみ電子版あり）。

本書は、受検者・合格者から高く評価されている地域開発研究所の『2級 施工管理第一次・第二次検定問題解説集 2026年版』（土木・建築・管工事・電気工事の各４種）から、第二次検定の問題解説部分を抜粋した過去問題集です。過去の問題と地域開発研究所による詳細な解説を掲載しており、2級施工管理技士資格取得を目指す方にうってつけの1冊です。

地域開発研究所のホームページで購入いただけますが、書店、オンライン書店には流通しておりませんのでご注意ください。

※『2級建築施工管理第二次検定 過去問題と解説 2026年版』に限り、電子版を販売いたします。Amazon Kindle、楽天Kobo、Apple Booksなどの電子書籍ストアにて、6月上旬より取り扱いを開始する予定です。

■書けない不安を解消！「施工経験記述」の新試験問題に完全対応

令和6年度からの第二次検定では、自身の経験に基づかない解答を防ぐ観点から施工経験記述問題の見直しが行われました。各種目の施工経験記述の出題形式は次のとおりです。

2級土木第二次検定：

令和5年度までは、管理項目を1つ選択して記述する形式になっていましたが、令和6年度からは提示される2つの管理項目について記述する形式に変更されました。出題される管理項目は、品質管理、工程管理、安全管理のほか、土木特有の、環境保全、建設副産物対策等が想定されます。

2級建築第二次検定：

令和5年度までは、受検者の経験した工事概要を記述し、受検者の経験・知識に基づいて施工管理上の課題や対策等を解答するものでしたが、令和6年度からは、設問にあらかじめ示された建物概要や現場状況等の工事概要に対して、記述する形式に変更されました。

2級管工事第二次検定：

令和5年度まで出題されていた施工経験記述がなくなりました。ただし、【問題 4】空調設備、【問題 5】衛生設備のどちらか 1 問を選ぶ選択問題において、あらかじめ与えられた条件の中で施工上の留意事項や設備の特徴、実施する技術を記述する問題があり、そこで記述力が問われるようになりました。

2級電気工事第二次検定：

令和5年度までは受検者の経験した工事概要を記述し、受検者の経験・知識に基づいて施工管理上の課題や対策等を解答するものでしたが、令和6年度からは、問AまたはBのどちらかを選択したうえで、設問にあらかじめ示された建物概要や現場状況等の工事概要に対して、記述する形式に変更されました。

■視覚的にも理解が深まる！豊富な図表と詳細な解説

記述例を用いながら、良い評価がもらえるポイントを解説しています（画像は『2級土木施工管理第二次検定 過去問題と解説2026年版』のページ見本です）

各問題に対して詳細な解説を掲載しているので、疑問を残すことなく学べます。また、必要に応じて効果的な図表を組み合わせ、さまざまな角度から理解できるように工夫しています。

紙面もシンプルなモノクロとすることで、書き込んだりマーカーを引いたりと、自分仕様の問題集として使い込むことができます。

経験記述以外の記述問題についても、図表をたくさん使い、誰にでもわかりやすい丁寧な解説を徹底しました（画像は『2級土木施工管理第二次検定 過去問題と解説 2026年版』のページ見本です）■商品概要2級土木施工管理第二次検定 過去問題と解説2級建築施工管理第二次検定 過去問題と解説2級土管工事施工管理第二次検定 過去問題と解説2級電気工事施工管理第二次検定 過去問題と解説

『2級土木施工管理第二次検定 過去問題と解説 2026年版』

価格：2,090円（本体1,900円＋税10％）

発売日：2026年5月18日

ページ数：108ページ

2級土木二次過去問題と解説（紙） :https://www.ias.or.jp/shuppan/shuppan.php?mode=detail&gkb=1&bid=B0212

『2級建築施工管理第二次検定 過去問題と解説 2026年版』

価格：2,090円（本体1,900円＋税10％）

発売日：2026年5月13日

ページ数：200ページ

2級建築二次過去問題と解説（紙） :https://www.ias.or.jp/shuppan/shuppan.php?mode=detail&gkb=2&bid=B0216

＝＝＝電子書籍版のご案内と特記事項＝＝＝

※『2級建築施工管理第二次検定 過去問題と解説 2026年版』に限り、電子版を販売いたします。Amazon Kindle、楽天Kobo、Apple Booksなどの電子書籍ストアにて、6月上旬より取り扱いを開始する予定です。

※紙媒体と電子書籍で内容は同一です。

※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。

また、文字サイズの変更や、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能は使用できません。

※「2級建築施工管理 第一次・第二次検定 問題解説集 2026年版」（単行本）から、第2編（第二次検定（実地試験）問題と解説）を抜粋した参考書です。すでに「問題解説集」をお持ちの方は内容が重複しますのでご注意ください。

※こちらの電子書籍版は、一般財団法人地域開発研究所が開催する「受検講習会」では使用できません。地域開発研究所ホームページより紙の本をお買い求めください。

『2級管工事施工管理第二次検定 過去問題と解説 2026年版』

価格：2,090円（本体1,900円＋税10％）

発売日：2026年5月15日

ページ数：168ページ

2級管工事二次過去問題と解説（紙） :https://www.ias.or.jp/shuppan/shuppan.php?mode=detail&gkb=3&bid=B0220

『2級電気工事施工管理第二次検定 過去問題と解説 2026年版』

価格：2,090円（本体1,900円＋税10％）

発売日：2026年5月11日

ページ数：164ページ

2級電気工事二次過去問題と解説（紙） :https://www.ias.or.jp/shuppan/shuppan.php?mode=detail&gkb=4&bid=B0224

【概要】

―工事現場に施工管理あり―

現場全体を俯瞰し、品質を確認するために駆け回り、スケジュールを管理し、職人さんたちへの声かけも欠かせない。

いつだって当たり前に存在し、いなければ現場が回らない。

そんな施工管理技士をさらに輝ける場所へと後押しをする。

そう、それこそが「地域さん」。

いつだって地域の中心に、新しい風を吹き込みながら。

地域の真ん中に“地域開発研究所”

一般財団法人 地域開発研究所 Webサイト

URL：https://www.ias.or.jp/

名称： 一般財団法人 地域開発研究所

理事長 ： 青柳一郎

設立 ： 1965年4月8日

所在地： 〒112-0014 東京都文京区関口1-47-12 江戸川橋ビル

事業内容 ： 建設技術者の育成、調査研究等に関する業務

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