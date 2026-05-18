飲食店の“仕入れ格差”に挑む新モデル。中小飲食店が「共同で食材仕入れ」。食品業界初の共同直輸入コミュニティ「FOOPO」始動

株式会社土屋商店

食品原材料卸売・輸入販売を行う株式会社土屋商店(https://tsuchiyashouten.com/)（大阪府大阪市、創業1946年）は、飲食店をや食品工場が会員となり、食材を“共同で直輸入”する食品業界初※のコミュニティ「FOOPO（フーポ）」(https://foopo.jp)を2026年5月18日（月）に立ち上げます。

※当社調べ（2026年5月時点、日本国内における飲食店・食品工場向けの会員制・共同直輸入モデルとして）

１．背景～なぜ今、食材の「共同直輸入」なのか

円安、デフレ経済による日本の買い負け、鳥インフルエンザ、中東情勢による物流コスト上昇を背景に、鶏肉をはじめとする輸入食材の価格高騰・供給不安が続いています。一度供給不安が起こると、商流の最も下流に位置する飲食店の仕入れ価格が一気に高騰するなどが発生しています。

そうした状況においても、1社での取引量の多い大手はコンテナ単位（約24トン）で直輸入することで、相場や為替の影響を受けにくく、発注時点で仕入れ価格を固定する選択肢が取れます。



一方で、多くの中小飲食店・食品工場は、一社ではコンテナ1単位を満たせず、商社・問屋経由での仕入れのみに依存せざるを得ませんでした。その結果、相場高騰や供給不安の影響を川下で最も大きく受けてきました。

FOOPO(https://foopo.jp)は、この構造に対して、中小飲食店・食品工場が気軽に使える新たな手段を提供するものです。

２．FOOPO（フーポ）(https://foopo.jp)の仕組み～中小飲食店1社では利用できないコンテナを複数社で共同利用

FOOPO(https://foopo.jp)では、

１.価格と安定供給に共感する複数の飲食店・食品工場の注文を集約

２.合計数量がコンテナ1本分に達した時点で、海外メーカーへ発注

３.発注時点で仕入れ価格を確定（輸入の約2～3か月前）

これにより、中小規模の飲食店や食品工場も、従来の仕入れに加えて大手と同等の直輸入が可能となり、「価格が読める仕入れ」や「供給不安の回避」ができ、ひいてはコスト削減につながります。

３．FOOPO(https://foopo.jp)利用による、飲食店・食品工場にとっての変化

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/182229/table/5_1_91ff5954f1e6005dff395acb19533a17.jpg?v=202605181051 ]

FOOPOは単に「安く仕入れる仕組み」ではなく、中小飲食店・食品工場が自らの経営をコントロールできる食材仕入れの新しい選択肢です。

４． 第一弾プロジェクト：ブラジル産鶏もも肉

５. FOOPO（フーポ）の由来：食の未来を守る3つの要素

FOOPOの仕組み(https://foopo.jp)[表2: https://prtimes.jp/data/corp/182229/table/5_2_0b7a0785d6cefcf2498a03fd26bcabda.jpg?v=202605181051 ]

FOOPOという名称は、本プロジェクトの核となる3つの英単語を組み合わせたものです。

- FOOD（食）： 飲食店の生命線である、確かな食材。- COOP（協同）： 一社では弱い中小企業が、互いに手を組む（Cooperative）こと。- PORT（港・拠点）： 世界とダイレクトにつながる、自前の輸入拠点を持つこと。

私たちの理念はシンプルです。

「食のプロたちが（FOOD）、力を合わせて（COOP）、世界とつながる港を持つ（PORT）」

■ FOOPO運営者コメント『鶏肉が高い、手に入りにくい--この問題はすでに多くのメディアで報道されています。私たちが提供したい

「鶏肉が高い、手に入りにくい--この問題はすでに多くのメディアで報道されています。私たちが提供したいのは、その次の話です。一社では無理でも、注文を束ねればコンテナ1本になる。中小の飲食店・食品工場が、自分たちの仕入れを自分たちでコントロールできる手段を、業界に提供したい。その思いでFOOPOをスタートしました」

ー 株式会社土屋商店 執行役員 中間 秀悟(https://note.com/food_translate)

■ 参加申込み

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■会社概要・お問い合わせ

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/182229/table/5_3_e1b4af53e49f31cad17cb14c2df8602d.jpg?v=202605181051 ]