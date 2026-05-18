【新発売】指先に、うるおいと輝きを。“神ハケ”ネイルブランド「はけまろ」からネイルオイル８種が登場

■ブランド概要

SEVEN BEAUTY株式会社

「はけまろ」は、サロン用ジェルネイルを長年手掛けてきたSEVEN BEAUTYが、「プロ品質の仕上がりを、もっと手軽に楽しんでほしい」という想いから開発したセルフユーザー向けの新ブランドです。

最大の特長は、独自設計の“まろやか神ハケ”。筆先の薄さ・長さ・しなり具合まで徹底的に検証し、誰でも簡単にムラなく均一に塗れるよう開発しました。セルフネイルにありがちな“はみ出し”や“キワまで塗りにくい”といった悩みを解消し、まるでサロン級の仕上がりを叶えます。

■ネイルオイルroll-on 新8種ラインナップ

“指先に、うるおいと輝きを。”

「はけまろ」ネイルオイル無香タイプ3種、香りタイプ5種を展開。プロ用ネイルメーカーのネイリストが開発に携わった、使用感にこだわったネイルオイルです。

ネイルを美しく見せるためには、日々の保湿ケアも大切です。乾燥やささくれを防ぎ、指先をすこやかな印象へ導きます。

ロールオンタイプの先端甘皮まわりや指先にさっと塗れる

・ロールオンタイプで、いつでも手軽にネイルケア

「はけまろ」ネイルオイルは、“毎日使いたくなること”をテーマに開発。ロールオンタイプ（Roll-on）を採用し、外出先でも手軽に塗布できる仕様にしました。うるおいを与えながら、さらりとした使用感を目指しています。

さらに、繊細な輝きと心地よい香りを取り入れることで、毎日のネイルケア時間を心地よく演出します。

・いつでも使いやすい無香タイプ（3種）

無香タイプ（3種）

・スタークラッシュ

・サニーシャイン

・ピンクグロウ

容量：7g

価格：770円（税込）

スタークラッシュサニーシャインピンクグロウ

・花と果実がふわりと広がる香りタイプ（5種）

香りタイプ（5種）

・ジャスミンルクス

・フローラルスパーク

・ピーチルミナ

・ストロベリードロップ

・ラベンダーヴェール

容量：7g

価格：770円（税込）

ジャスミンルクスフローラルスパークピーチルミナストロベリードロップラベンダーヴェール

■3つの成分で、爪と甘皮まわりをやさしくケア

「はけまろ」ネイルオイルは、指先を美しく整えるための保湿成分を配合しています。

スクワランは、甘皮まわりにうるおいを与え、乾燥で硬くなりがちな肌をやわらかく整えます。爪まわりになじみやすく、指先をしっとりとした印象へ導きます。

オリーブ果実油は、乾燥しやすい爪を保湿し、自然なツヤを与える植物由来のオイルです。爪表面や甘皮まわりをなめらかに整え、日々のネイルケアをサポートします。

さらに、ビタミンEを配合。オイルの鮮度を保ちながら、指先をすこやかに保つ処方に仕上げました。

■コンパクトなのに、たっぷり使える7gサイズ

コンパクトで持ち運びしやすい形状ながら、容量はたっぷり7g。

当社ペンタイプ製品と比較して約2.8倍※の容量を実現しました。

毎日のネイルケアに取り入れやすいサイズ感で、乾燥が気になる季節の保湿ケアをはじめ、ジェルネイルやマニキュア後のネイルケア、手洗いやアルコール消毒後の指先の保湿ケアにもおすすめです。

※当社製品比較

・使用方法

ロール部分を爪や甘皮にあて、コロコロと転がすように塗布した後、やさしくなじませてください。

ラメが詰まって出にくい場合は、ボトルを軽く振ってからご使用ください。

■注意事項

●ご使用について:

・塗布する箇所に異常がないかご確認の上ご使用ください。

・指先や爪に異常があるときは使用をしないでください。

・お肌に合わない場合は、ご使用をおやめください。

・使用中、または使用後に異常があらわれた場合は使用を中止し、皮膚科専門医にご相談されることをおすすめします。そのまま使用を続けますと、悪化する恐れがあります。

・本品が衣類等に付着すると、シミになるおそれがありますので、注意してください。

●保存/保管/期限について:

・乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

・極端に高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。

・直射日光のあたる場所には保管しないでください。

■発売情報

「はけまろ」ネイルオイル（無香タイプ3種／香りタイプ5種）は、2026年5月18日（月）10:00より、東京ビッグサイト 西2ホールで開催される「ビューティーワールド ジャパン 東京（BWJ東京）」にて初披露すると同時、SEVEN BEAUTY公式通販サイト「ララマル」にて販売を開始いたします。

通常価格はいずれも税込770円。毎日のネイルケアに取り入れやすい価格帯に加え、新発売キャンペーンより2本セットを35％OFFの税込990円でお買い求めいただけます。

●公式サイト

・lalamaru（ララマル）

https://lalamaru.jp/

・はけまろ公式Instagram

https://www.instagram.com/hakemaro.official/

【会社概要】

会社名：SEVEN BEAUTY株式会社

設立年月日：2000年3月1日

事業内容 ：エステ・ネイル・まつげエクステ・理美容などの業務用サロン用品や化粧品の製造販売メーカー

ECサイト ：https://7beauty.jp/

一般向けECサイト：https://lalamaru.jp/

コーポレートサイト ：https://www.sevenbeauty.co.jp/

【お問合せ先】

SEVEN BEAUTY株式会社

e-mail: info@sevenbeauty.co.jp

Tel ：03-5812-7979