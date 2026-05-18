Jプロツアー・おんたけヒルクライムでワンツーフィニッシュ！

株式会社VCドリームス

ベンジャミ・プラデスが、2026年5月17日（日）に長野県王滝村で開催された「JBCF ジャパンプロツアー第7戦 おんたけヒルクライム」にて、見事優勝を果たしました。 また、2位には同じくジェラルド・レデスマが入り、ワンツーフィニッシュを達成。 さらに山本大喜も7位に食い込み、チームランキングを大幅に押し上げる歴史的な1日となりました。

■ レース概要

大会名： 第7戦 おんたけヒルクライム

開催日： 2026年5月17日（日）

開催地： 長野県王滝村（御嶽山王滝口登山道）

前日の「おんたけタイムトライアル」では惜しくも表彰台を逃したものの、上位に食い込む。

2日目のヒルクライムレースでは、最終局面でベンジャミ・プラデスとジェラルド・レデスマの2名が他のチームの攻撃に耐え、最後は他を寄せ付けない走りでワンツーフィニッシュを飾りました。

また、山本大喜も粘りの走りで7位でフィニッシュし、チームの総合力の高さを見せつけました。

VC福岡、Jプロツアー初勝利！これまでUCI（国際自転車競技連合）公認レースや他リーグでの優勝実績はあるものの、JBCF（全日本実業団自転車競技連盟）のトップカテゴリーである「Jプロツアー」での優勝は、チームにとって「初」となります。

チームの歴史に新たな1ページを刻む記念すべき勝利となりました。

■ ツアー・オブ・ジャパンに向けた最終調整

チームは5月24日から開幕される、8日間に及ぶ国内最長のステージレース「ツアー・オブ・ジャパン（TOJ）」に照準を合わせ、チームは岐阜県下呂市にて強化合宿を行なってきました。

その合宿の最後に、本番を想定した高強度の実戦トレーニングとなりました。

■優勝：ベンジャミ・プラデス コメント

「約８年ぶりのJプロツアー、そしてそこでの勝利を、チームのワンツーフィニッシュという最高の形で飾ることができて本当に嬉しい。下呂市での合宿の成果が100%出せた。来週からのツアー・オブ・ジャパンでもこの勢いを維持し、チーム一丸となって勝利を目指します」

監督：佐藤信哉 コメント

ベンジャ、ジェラルドのワンツーフィニッシュと、最高の結果で非常に嬉しい。

御嶽の素晴らしい景色の中でレースが行われ、主催者など関係者に感謝します。

また、今回、近隣の御嶽濁河高地トレーニングセンターにて、合宿を行なう過程でレースに出ることができて、非常に有意義な機会となりました。この合宿の成果を次に繋げたいと思います。