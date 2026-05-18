AI判定のローグライク連想ゲーム『GOHEI』、2026年6月1日にSteamでリリース

Tredsred

2026年5月18日、インディーゲームスタジオのTredGamesは、PC向けローグライク連想ゲーム『GOHEI』を2026年6月1日にSteamでリリースすると発表しました。価格は500円（税込）で、現在Steamウィッシュリストの登録を受け付けています。

本作は、お題から連想した単語を自由入力し、言霊の力で妖怪を退治するゲームです。入力した単語とお題の関連性をAIがリアルタイムで判定し、関連していればダメージが発生します。

自分で思いついた単語をAIが判定する

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Lw6VddUA_yY ]

お題は「赤」「動物」「冬」など、ターンごとに切り替わります。例えば、お題が「赤」のときに「トマト」と入力すればダメージを与えられますが、「バナナ」は通用しません。選択肢から選ぶのではなく、自分の頭に浮かんだ単語そのものが攻撃となります。

紙垂を集めて御幣を強化していく

主人公の巫女が手にする「御幣（ごへい）」は神道の祭具であり、その先端には「紙垂（しで）」と呼ばれる紙の飾りが垂れています。戦闘に勝利するたび、ランダムに提示される候補から紙垂を獲得し、言霊の力が高まっていきます。

お題と同じく、紙垂にも「赤」「大きい」「怖い」といった条件が記されており、入力した単語が関連すればボーナスダメージが発生します。じっくりと頭をひねり、複数の条件を満たす言葉をひらめいたときの快感こそが、本作の醍醐味です。

日本の妖怪文化を世界に発信

作中には、提灯お化け、ろくろ首、塗り壁など、27体の妖怪が登場し、それぞれに短い解説を付けています。全20言語に対応し、日本の妖怪文化を世界に届けていきます。

作品情報

タイトル

GOHEI

ジャンル

ローグライク連想ゲーム

プラットフォーム

Steam

価格

500円（税込）

リリース日

2026年6月1日

開発・販売

TredGames（代表：Tredsred）

公式サイト

https://tredsred.com/GOHEI/

公式トレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=Lw6VddUA_yY

Steamストアページ

https://store.steampowered.com/app/4576390/GOHEI/