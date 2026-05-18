ITコンサル、弁護士、行政書士の専門知識をチーム「ProITAS」に統合した「IT紛争予防サービス」を提供開始

株式会社Bizolve Consulting

株式会社Bizolve Consulting（所在地：東京都港区、代表取締役：紀平篤志）、M&Fパートナーズ法律事務所 弁護士 田鍋智之、FREE&ORDER行政書士事務所 行政書士 江端俊昭）の３者は、2026年5月18日より、専門家連携チーム「ProITAS（Professional IT Alliance for Smarter Development）」によるIT紛争予防サービスの提供を正式に開始することをお知らせいたします。ITコンサルタント・弁護士・行政書士それぞれの専門知識を一つのチームに統合し、企業が抱えるITトラブルのリスクを多角的に診断・対処することで、紛争の芽を早期に摘み取ることを目的としています。

専門家チームによる総合支援 ProITASチーム

■ 背景

システム開発の失敗、ベンダーとのトラブル、著作権・契約上の問題など、企業とITをめぐる紛争は年々増加しています。ITシステムの開発・調達をめぐるトラブルは、発注者・受託者のどちらにとっても深刻な経営リスクとなりますが、その多くは事前の予防対策によって回避できるものです。

しかし、従来の相談窓口は「法律」「技術」「知財」がそれぞれ縦割りとなっており、複合的な問題に一元的に対応できる体制が存在していませんでした。法的観点だけでは見えないシステム開発上のリスク、技術的観点だけでは見落とす契約上の落とし穴、そしてIT成果物の知財管理における制度面のリスクは、それぞれの専門家が連携して初めて全体像を把握できます。

このような課題を解決するため、異なる専門領域を持つ３者がチームを組み、企業のIT紛争リスクに対して総合的な見解とサポートを提供する本サービスの立ち上げに至りました。

■ サービスの内容

ProITASは、ITコンサルタント・弁護士・行政書士による３者連携チームが、それぞれの資格・専門領域の知見に基づき発注者・受託者双方の立場から、ITシステム開発・調達・運用にまつわるリスクを横断的に診断・対応するものです。個別相談では見落とされがちな複合的なリスクを一元的に把握できることが最大の特徴であり、以下の４つのサービスを中心に提供します。サービスの詳細については、公式ページ（https://bizolve.jp/lp1/）をご参照ください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/182502/table/2_1_0a07fefe65acb3ded54df5374db558e1.jpg?v=202605181051 ]

３者連携が生み出す価値

技術・法務・知財管理の３つの専門性を一つのチームに統合することで、「技術的には問題ないが、契約上のリスクがある」「法的には有効だが、システム開発の実務では機能しない」といった、単独相談では見えない複合的なリスクを可視化します。国内においてこれら３領域を一体で提供するサービスは現在のところ類を見ません。

■ 無料Webリスク診断

本サービスへの相談前に、Webサイトから無料のWebリスク診断を受診することができます。Webフォームからの回答で簡易リスクレポートをお届けし、自社が抱えるITリスクの概要を事前に把握した上でご相談いただけるため、より具体的かつ効率的なサポートの提供が可能です。診断結果をもとにProITASチームがヒアリングを行い、スポットコンサルティングや顧問サービスなどから、最適なサポートプランをご提案します。

ProITAS無料Webリスク診断

■ サービスの流れ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/182502/table/2_2_0f92857e646a33ab997818dfbf4cf074.jpg?v=202605181051 ]

■ 提供概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/182502/table/2_3_5cf13dfe59f87ee35c20ce7eb27af3b3.jpg?v=202605181051 ]

■ 株式会社Bizolve Consultingについて

株式会社Bizolve Consultingは、日立グループ出身のITコンサルタント・紀平篤志が2024年に設立した、ITコンサルティング専門会社です。プロジェクトマネジメントを核に、ITリスク管理・システム開発支援を専門とし、中堅・中小企業がITシステムの調達・開発・運用で直面するリスクを早期に特定・解消することを支援します。弁護士・行政書士と連携した専門家チーム「ProITAS」を組成し、ITに関わる技術・法務・知財管理の複合的なリスクに総合的に対応するサービスを提供します。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/182502/table/2_4_247055bf1b3d65a929785389af970602.jpg?v=202605181051 ]

■ 弁護士 田鍋智之について

田鍋智之は、M&Fパートナーズ法律事務所に所属する弁護士です。企業法務・契約リスク管理を専門とし、ITシステム開発契約・下請取引に関する紛争予防を得意としています。「問題が起きる前に手を打つ」予防法務を核に、発注者・受託者双方の立場から、契約書の設計・レビュー・交渉支援から紛争解決まで一貫してサポートします。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/182502/table/2_5_bf4b1a166a6df4d4ee68685076e528b0.jpg?v=202605181051 ]

■ 行政書士 江端俊昭について

江端俊昭は、FREE&ORDER行政書士事務所に所属する行政書士（マネージングパートナー）です。ITシステム開発における著作権・成果物の権利帰属・再委託リスク管理を得意とし、契約書・社内ルール等各種文書の整備を通じてリスクを制度面から最小化します。技術の現場を理解した実務的な知財管理支援が強みです。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/182502/table/2_6_6725cf442692c036c64f52e5538530da.jpg?v=202605181051 ]

■ 報道関係の方からのお問い合わせ先

チーム名 ProITAS（Professional IT Alliance for Smarter Development）

幹事会社 株式会社Bizolve Consulting

担当 紀平 篤志

メール contact@bizolve.jp

ウェブサイト https://bizolve.jp/lp1/

― 以上 ―