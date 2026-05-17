【TAC公務員】「女性が公務員になるメリットとは？！女性向けセミナー」を5/26（火）にオンラインで開催！

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）では、公務員試験を検討されている皆様へ向けた「女性が公務員になるメリットとは？！女性向けセミナー」をTAC立川校から配信します。

2026年5月26日（火）20：00～、TAC立川校より配信します！ご予約はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#tachikawa2

女性が公務員になるメリットがたくさんあります！

立川市、小金井市、特別区、東京都を例に挙げ、施策などをご紹介いたします。

また、公務員女性がどれくらい育児休業がとりやすいかなどもご説明させていただきます。

最後にTACの現在おすすめコースなどもご案内させていただきます。

※Zoomを利用してご参加いただくオンライン専用のイベントです。校舎での開催ではございません。

■日時／場所

2026年5月26日（火）20：00～

オンラインで開催（Zoomにて配信します）

- 立川校担任講師のご紹介TAC公務員講座 須田 佑介 講師

立川校には、地元はもちろん周辺大学からも多数の受講生が通学されています。TAC立川校には、『豊富な生講義』&全国規模で開講しているTACならではの『公務員試験に関する大量の情報』が揃っています。また、合格を目指す受験生一人ひとりのモチベーション維持に注意を払った個別指導をモットーに、きめ細やかな指導で受験生を全面的にバックアップしています。最後まで諦めず頑張れば合格に近付くことができます。立川校で共に合格を目指して頑張りましょう！

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#tachikawa2

2027・2028年合格目標のコースが今お得！

春割キャンペーンFinal実施中！（2026/5/1～5/31）詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_haruwari.html

対象の本科生が最大1.1万円OFF！（～2026/5/31(日)）

＜対象コース＞

【2027年合格目標】（入門）総合本科生(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs17_sougou.html)

地方上級・市役所・国家一般職などを幅広く目指せる人気No.1のスタンダードコース！

※入門は算数・数学が苦手な方にオススメ

【2027年合格目標】（入門）総合本科生Plus(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs17_triple.html)

複数合格を狙えるスペシャルコース

※入門は算数・数学が苦手な方にオススメ

【2028年合格目標】2年総合本科生・2年総合本科生Plus(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_2sou-2tri.html)

大学２年生や、働きながら合格を目指す社会人の方におすすめ！

2年間でより確実に合格を目指すコース！

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- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html