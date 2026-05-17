伝統芸能の魅力を、もっと身近に。能楽堂に新たな風を吹き込む体験型イベント『NOH NIGHT』開催

Noh Night

2026年5月30日（土）、観世能楽堂（東京都中央区銀座）にて、日本の伝統芸能「能」をこれまでにない形で体験する体験型イベント『NOH NIGHT』を開催いたします。

シテに観世流能楽師・重要無形文化財総合認定保持者の馬野正基氏、DJに2017年DMC世界DJ選手権を史上最年少（当時12歳）で制したDJ RENA氏を迎え、DJパフォーマンス、トークセッション、能『葵上』上演の三部構成で展開。

650年以上の歴史を持つ観世能楽堂で能とDJを融合させる構成は、20代から30代を中心とした若い世代が観世能楽堂に集う象徴的な一夜となります。

■ 開催プログラム

観世能楽堂

本イベントは、それぞれが独立した構成でありながら、一夜を通して日本文化を多角的に体験できる流れとして設計された三部構成で実施されます。

【第一部】DJパフォーマンス（DJ RENA）

世界大会で史上最年少優勝を果たしたDJ RENA氏が、来場者を迎える空間を音楽で創り上げます。能楽堂という伝統空間に現代の音楽が共鳴する、本イベントならではのオープニング演出です。

【第二部】トークセッション

能の背景や見どころを解説するトークセッションを実施します。初めて能を鑑賞する来場者でも、上演される『葵上』の世界観や見どころを十分に理解できるよう構成されています。

【第三部】能『葵上（あおいのうえ）』上演

紫式部『源氏物語』の「葵」の巻を題材にした、能の代表的な演目を上演します。光源氏の正妻・葵上を苦しめる六条御息所の生霊──深い情愛と嫉妬、誇りという複雑に絡み合う人間の感情が、能ならではの抑制された動きと謡によって、緊張感と美しさをもって描かれます。人の情念や心の揺らぎという、現代にも普遍的に通じるテーマを扱う本演目は、能を初めて鑑賞する若い世代にとっても感情的な共鳴を得やすい作品です。

■ 出演者プロフィール

馬野 正基（うまの まさき）

観世流能楽師。重要無形文化財総合認定保持者。

観世流という能楽の主要流派において、伝統を継承しながら現代的な上演にも積極的に取り組み、国内外で活動を展開している。

本公演では『葵上』のシテ（主役）を務める。

DJ RENA

2017年、DJバトルの世界最高峰大会として知られるDMC世界DJ選手権で優勝。当時12歳での優勝は史上最年少記録となった。

以降、ドバイ、ニューヨーク、ロンドンなど世界各地で活躍し、次世代を象徴する世界的DJとして本公演に参加する。

■ 主催者コメント

中辻 新

「日本には世界に誇るべき文化がありながら、若い世代がそれに触れる機会は驚くほど少ない。僕自身、茶道を通じて日本文化の奥深さに気づいた一人です。『NOH NIGHT』は、能の本質的な美しさを損なうことなく、同世代が自然に足を運べる場をつくる試みです。伝統は守るだけでなく、次の世代が『自分ごと』として受け取れる形で届けることが大切だと考えています」

KAMIELLE TOKYO

「私たちは日本文化に宿る静かな美意識と、現代を生きる女性の感性を掛け合わせ、"美しく生きるための体験"を提案するサロンブランドです。『NOH NIGHT』は、文化を鑑賞する場ではなく、自分のスタイルとして取り入れるきっかけとなる場です。新しい価値観の創出につながることを目指しています」

金成 金虎

「自分はこれまで、文化・エンターテインメントの分野で、次世代に向けた体験価値の創出に取り組む中、日本の世界に誇る文化が現代の感性や日常と結びついていない課題を感じてきました。『NOH NIGHT』は、能を現代カルチャーの延長に位置づける試みです。伝統は更新されてこそ継承されるもの。本イベントが、日本文化を"知識"ではなく、"体験"として広げる契機となることを目指します」

■ 開催概要

中辻新KAMIELLE TOKYO金成金虎

イベント名：NOH NIGHT

開催日：2026年5月30日（土）

開催時間：17時開場 ／ 18時開演

会場：観世能楽堂（東京都中央区銀座）

演目：能『葵上』

出演：馬野正基（シテ）、DJ RENA

主催：中辻新 ／ KAMIELLE TOKYO ／ 金成金虎

公式サイト：https://nohnight.jinen-an.com

■ お問い合わせ先

『NOH NIGHT』運営事務局

メールアドレス：nohnight@gmail.com