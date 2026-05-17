Toi Toi Toi、8人体制の“完全体”で迎えたデビュー1周年公演を完遂　新曲2曲＆新衣装披露で2年目へ

アソビシステム株式会社

Toi Toi Toiが5月16日（土）に東京・Spotify O-WESTにて、デビュー1周年公演『Toi Toi Toi 1st ANNIVERSARY LIVE ～Re:solution～』を開催した。

Toi Toi Toiは、発起人・朝倉未来のもと、新しい未来のテレビ「ABEMA」とアソビシステムが手掛けたガールズグループオーディション番組「Dark Idol」から誕生し、PEAK SPOTより第2のグループとしてデビューしたアイドルグループ。2026年1月より萩田こころと山田せいあの2名が加入し、8人体制となった。

デビュー1周年ライブのために用意したティアラを身に付け、新衣装姿で登場したメンバーは、グループ名を冠した「Toi Toi Toi」からスタート。山田が「皆さん楽しんでますか？その笑顔を見るために私たちはアイドルをやっています！」と笑顔を見せると、リーダーの谷屋が「Toi Toi Toiのみんな、笑うとえくぼあるよね。私たちのえくぼかわいいですか？」とファンに問いかけ、新曲「えくぼにトイッ！」を初披露。キュートな振り付けとキャッチーな楽曲で、会場を一気に多幸感で包み込む。

その後のMCでは、リーダーの谷屋から公演チケットの完売が報告された。さらに、昨年12月より手術を含む治療・療養のため活動を休止していた星野が、約5か月ぶりにステージへ復帰。「みんなただいま！」と笑顔で呼びかけると、客席からは「おかえり！」と大きな歓声が沸き起こった。星野は「8人でステージに立てることが本当に嬉しいです。パワーアップして帰ってきました！」と力強く語り、会場を温かな空気で包み込んだ。

中盤では人気曲「咲いてなくたって」や、デビュー曲である「涙のストーリーテラー」を続々と披露。さらに、ライブでは、新曲「モノクロノスタシス」も披露。Toi Toi Toiらしい熱量を込めたパフォーマンスで会場を魅了し、本編ラストの「ねぇ、だって。」まで全力のステージを届けた。

終盤、リーダーの谷屋は「今日までの準備期間で、本当に8人の絆が深まったと思います。1年間を振り返ると、悔しかったり苦しかったりすることの方が多かった。でも、その悔しさの中でもがき続けたことが、今のToi Toi Toiの魅力につながっている気がします」と涙ながらに1年間を振り返り、「私たちなりの歩み方で、8人にしか作れない物語を作っていきたい。トイミーが思っている以上に、私たちはみんなのことが大好きです」とファンへの感謝をまっすぐに伝えた。また、半周年ライブで掲げた日本武道館という目標にも改めて言及し、「武道館を目指していく中で、豊洲PITにも立ちたいと話しています。今のToi Toi Toiはエンジン全開。2年目もどんどん突っ走っていくので、これからもついてきてください！」と力強く宣言。会場は大きな拍手と歓声に包まれた。

なお、本公演ではティアラ付きの新衣装のお披露目に加え、新アーティスト写真も公開された。

約5か月ぶりに星野が復帰し、8人体制として新たなスタートを切ったToi Toi Toi、2年目へのさらなる進化と決意を強く印象付ける一夜となった。

【SET LIST】

01 Toi Toi Toi

02 HAPPY CLIMAX

03 えくぼにトイッ！

04 君を好きになってから

05 大好きがいいんだ

06 咲いてなくたって

07 きみさがし

08 Fortune World

09 涙のストーリーテラー

10 Toi et Moi -涙の痕が熱い理由-

11 モノクロノスタシス

12 ねぇ、だって。

ENCORE

13 えくぼにトイッ！

14 Toi Toi Toi

PHOTO：Masayo