「有明ガーデン」主催の子育て応援イベント『Thanksママフォーラム』7回目の開催！

住友不動産商業マネジメント株式会社

住友不動産商業マネジメント株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山本 直人）は、子育て中のママ・パパを応援するイベント『Thanksママフォーラム』を、2026年6月2日（火）・3日（水）の2日間、有明ガーデン（所在地：東京都江東区）にて開催いたします。

今回は、育児・子育て支援に携わる40社以上の企業と団体が一堂に集結します。そのうち11社・団体が初出展となり、会場には最新の育児サポートサービスや商品が勢ぞろい。子育て中のママ・パパへ向けて、多彩な企業・団体が役立つ情報や体験をお届けする、充実の2日間となります。

｜『Thanksママフォーラム』について

『Thanksママフォーラム』は、有明ガーデンが“子育てに寄り添う商業施設”を目指して定期的に開催している育児応援イベントです。2024年2月の初開催以来、来場者数や協賛・出展企業の数は年々増加しており、各方面よりご好評をいただいております。

当社ではこれまでも、大規模な子ども向けイベントを継続的に実施することで、地域における子育て世代のコミュニティ形成に注力してまいりました。『Thanksママフォーラム』では、育児に関する悩みや不安を共有し、子育ての喜びを分かち合える場の提供を通じて、子育て世代の声に寄り添う取り組みを推進しています。

今後も有明ガーデンを拠点に、子育て世代と地域、そして企業・団体がつながる“出会いと共創の場”として、子育てを支える地域づくりに貢献してまいります。

｜開催概要

｜イベント詳細

2026年1月の様子[表: https://prtimes.jp/data/corp/62100/table/460_1_a7fdb30b9ee87c571c9c562b4ce773ca.jpg?v=202605180951 ]■子育てお役立ちブース（出展ブース名）全50ブース・順不同

来場者の皆様には、もれなく素敵なプレゼントをご用意しております。育児の悩みを解決するサービスが集結し、ライフプランや食事など幅広い分野のサービスと出会えます。

【初出店9社】

生活クラブ生協

FUJIMI

ウィステリア製薬株式会社

シャインウォーターナノ

airluv（エアラブ）

KATOJI

コンビスマイル

ほか

社会福祉法人東京児童協会

ワールド・ファミリー株式会社

ベビー用品のcarino carino

絵本のマルシェ

カゴメ株式会社

PARENTS Well-being 編集部

iAgent イエージェント

コープデリ枝川センター

おうちのぜんぶ

花王グループ

Oisix

ネスカフェ ドルチェ グスト

スーモカウンター

ソニー生命保険株式会社

株式会社RooT-A

株式会社TOKAI

親子教室ベビーパーク

生協の宅配パルシステム

サントリー

株式会社シーボン

omochabako

PREMIUM WATER

日本マタニティフード協会（Tokyo Family Marche）

ほか

■体験・参加型ブース

・ハイハイレース

・育児相談と女性の健康相談

・手形工房こいけまる 絵画のような“個性派手形アート”

・JAFオリジナル「子ども安全免許証」を発行

・Mother Nature’s Son

世界に1つだけの歯固めジュエリーワークショップ

ひまわりの撮影会

ミルクバスの撮影会

手形・足形のお花アート

親子で楽しいリトミック

すぐにできる！癒しベビーマッサージ

季節のペタペタアート

■ステージイベント

・赤ちゃんの進路相談お話会

・親子で楽しいリトミック体験

・赤ちゃんを守ろう！乳幼児の応急手当講座

・JAFの交通安全ステージ「意外と多い！チャイルドシートのよくあるミス」

・「食べない」にもう悩まない！乳幼児の栄養応援セミナー

・皮膚科医・友利新が伝える子どもの“未来の肌”を守るケア

・英語×運動！My Gymステージショー

■スタンプラリー＆Wチャンス抽選会

シアター会場内の「子育てお役立ちブース」を巡るスタンプラリーを開催。全スタンプを集めた方には子育てにうれしい豪華景品をご用意してお待ちしています。

■有明ガーデン ショップイベント

ママフォーラムの開催にあわせ、モール内の約20店舗でご来場の皆さまに向けた特別イベントを実施いたします。 栄養の専門家による相談会をはじめ、お子さまに人気のキャラクターグリーティングや水遊び体験、ママに嬉しいお肌ケアの無料体験など、親子で一日中楽しめるコンテンツを多数ご用意しました。 さらに、ご来場者限定の特典や割引サービスもご用意しておりますので、この機会にお得なショッピングもぜひお楽しみください。

■子そだて絵馬コーナー

モール内には「子そだて絵馬コーナー」を設置。パパ・ママの我が子への想いや「共感」が集まる、特別なコミュニティスポットです。

イメージ■来場者特典

東京ガーデンシアター会場へご来場の方に、こども商品券と一緒にご利用いただける500円分のクーポン付チラシをプレゼントいたします。モールでのお買物もお楽しみください。

▼こども商品券が使えるお店はこちら

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/pdf/facility/notice/49/notice.pdf

▼イベントの詳細・事前予約はこちら

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/pickup/thmama/

「Thanksママフォーラム」「Thanksママフォーラムmini」開催実績

2024年2月6日（火）・7日（水）

2024年6月28日（金）・29日（土）

2024年8月30日（金）・31日（土）

2025年1月31日（金）・2月1日（土）mini

2025年7月1日（火）・2日（水）

2026年1月20日（火）・21日（水）

2026年6月2日（火）・3日（水）※予定

※本イベントは雨天決行・荒天中止となる場合があります。※イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

有明ガーデンについて

住友不動産グループが運営する「有明ガーデン」は、2020年に東京湾岸エリアの新たなランドマークとして誕生しました。大型ショッピングモール、東京ガーデンシアター、温浴施設、ホテル、劇団四季専用劇場などからなる複合商業施設です。

▼住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/shopping

▼天然温泉 泉天空の湯 有明ガーデン

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/spa-izumi/

▼ホテル ヴィラフォンテーヌ グランド 東京有明

https://www.hvf.jp/ariake-grand/

▼東京ガーデンシアター

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/tokyo_garden_theater/

▼有明四季劇場

https://www.shiki.jp/applause/lionking/

住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン東京ガーデンシアターホテル ヴィラフォンテーヌ グランド 東京有明天然温泉 泉天空の湯 有明ガーデン