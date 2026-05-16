日本の伝統文化　6月30日　夏越の祓「水無月」のご案内

米屋株式会社

6月30日は日本の伝統文化「夏越の祓」です。

6月30日に半年の罪や穢れを祓い、残り半年の無病息災を祈願する神事です。

大晦日と同様、大切な節目とされ、三角形のういろう生地に厄除けの小豆を散らした「水無月」を食す伝統があります。

この「水無月」、古くは、宮中で行われた「氷の節句」の氷に憧れた庶民が、無病息災を祈念して作ったお菓子といわれています。

6月1日（月）よりご予約承ります！

この機会に、「夏越の祓」にちなんだ、夏の風物詩「水無月」を、どうぞご賞味くださいませ。



●ご予約承り期間：お渡しの5日前まで

●発売日：6月16日（火）

水無月 2個詰（白・抹茶） 550円（税込）

※東武百貨店船橋店では水無月のお取り扱いはございません。

※通信販売でのお取り扱いはございません。

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一般のお客様のお問い合わせ先

なごみの米屋 お客様相談室

TEL：0120-482-074

受付時間：9:00～17:00（土日祝日を除く）

※画像はイメージです。実際の品物とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

※やむを得ない事情により、商品、賞品の内容・デザイン等が変更になる場合があります。

■なごみの米屋（米屋株式会社）について

創業は明治32年。成田山新勝寺の精進料理である「栗羹」にヒントを得て、地元の芝栗を煉り込んだ「栗羊羹」を創製し、成田山参詣土産として販売したことが始まりです。羊羹やぴーなっつ最中、どら焼き、季節の生菓子などさまざまなお菓子をおつくりしています。

米屋本店（昭和初期）米屋總本店（現在）



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