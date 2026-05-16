日本の伝統文化 6月30日 夏越の祓「水無月」のご案内
6月30日は日本の伝統文化「夏越の祓」です。
6月30日に半年の罪や穢れを祓い、残り半年の無病息災を祈願する神事です。
大晦日と同様、大切な節目とされ、三角形のういろう生地に厄除けの小豆を散らした「水無月」を食す伝統があります。
この「水無月」、古くは、宮中で行われた「氷の節句」の氷に憧れた庶民が、無病息災を祈念して作ったお菓子といわれています。
6月1日（月）よりご予約承ります！
この機会に、「夏越の祓」にちなんだ、夏の風物詩「水無月」を、どうぞご賞味くださいませ。
●ご予約承り期間：お渡しの5日前まで
●発売日：6月16日（火）
水無月 2個詰（白・抹茶） 550円（税込）
※東武百貨店船橋店では水無月のお取り扱いはございません。
※通信販売でのお取り扱いはございません。
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■なごみの米屋（米屋株式会社）について
創業は明治32年。成田山新勝寺の精進料理である「栗羹」にヒントを得て、地元の芝栗を煉り込んだ「栗羊羹」を創製し、成田山参詣土産として販売したことが始まりです。羊羹やぴーなっつ最中、どら焼き、季節の生菓子などさまざまなお菓子をおつくりしています。
米屋本店（昭和初期）
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