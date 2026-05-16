ABCラジオ「Skyカントリー倶楽部」にＳｋｙ株式会社所属の5選手が大集合！○×企画で各選手の素顔が次々と明らかに！

朝日放送ラジオ株式会社

ABCラジオで毎週日曜日あさ7時30分から放送中の「Skyカントリー倶楽部」。

明日5月17日(日)からの放送は超豪華！Ｓｋｙ株式会社に所属する仲宗根澄香選手、荒木優奈選手、永田加奈恵選手、鳥居さくら選手、荒木七海選手が5人揃って登場！5月17日(日)、24日(日)、31日(日)、6月7日(日)、14日(日)の5週にわたってたっぷりお届けします。

写真は左から、番組MCの黒田カントリークラブ、仲宗根澄香選手、荒木優奈選手、永田加奈恵選手、鳥居さくら選手、荒木七海選手

各放送回の前半は、お互いについてどのような印象を持っているかトーク。褒められて照れる場面や意外な関係性が明らかになるなど、5人揃ったからこその貴重な話がたくさん飛び出します。

さらに、質問に対して「○」か「×」か、一言で答えてもらうコーナー『Skyワンショット・アンサー』を実施。ゴルフに関連したものから、プライベートに踏み込んだものまでさまざまな質問に正直に答えてもらったところ、5人それぞれの性格や価値観の違いが明らかになり、大盛り上がりの企画に。

今シーズンも大活躍が期待される5選手が揃う貴重な放送です！お聴き逃しなく！

放送終了後、各種Podcastで番組アーカイブを配信中！

いつでもどこでも番組を聴くことができます。

こちらのリンクからお好きなプラットフォームを選べますのでぜひチェックをお願いします。

https://lit.link/scc1008

そして、引き続きＳｋｙ株式会社のホームページでも聴き逃し配信を実施中！

https://www.skygroup.jp/company/promotion/countryclub/

3月までのゲスト、荒木優奈選手、仲宗根澄香選手、そしてJLPGA・小林浩美会長の貴重なトークは、ここでしか聴けません！ぜひ合わせてお楽しみください。

《番組概要》

番組名：Skyカントリー俱楽部

放送日時：毎週日曜あさ7時30分～7時45分

放送エリア：ABCラジオ FM93.3MHz/AM1008kHz

番組公式サイト：https://abcradio.asahi.co.jp/scc/

番組公式X：@abc_skycountry

番組公式インスタグラム：abc_skycountry

番組放送終了後には

Ｓｋｙ株式会社のホームページ

https://www.skygroup.jp/company/promotion/countryclub/

各種Podcastにて聴き逃し配信を行います。

https://lit.link/scc1008