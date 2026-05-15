【第1話無料公開】大人気ミステリードラマ『黒い森殺人事件』第1話をYouTubeで期間限定無料公開！

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Prime Video「シネフィルWOWOWプラス」の公式YouTubeにて、フランスで作られた本格クライムサスペンスドラマ『黒い森殺人事件』S1 第1話を5月15日（金）20:00～無料公開！

記憶喪失の女性判事カミーユ を演じるのは、『アルジャーノンに花束を』（2006年）、『バルタザール 法医学者捜査ファイル』（2018年-）など数々の話題作に出演の実力派女優エレーヌ・ドゥ・フジュロール。

続きはPrime Video見放題でご覧いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6Q6v-wd9inY ]

『黒い森殺人事件』S1 第1話「愛の形」（2022／フランス・ベルギー／53分）

監督：カロル・デッラ・ヴァッレ(製作)

出演：エレーヌ・ドゥ・フジュロール／グレゴリー・フィトゥーシ／チェッキー・カリョ／ティエリ・ゴダール

★第2話以降のご視聴はこちら→https://x.gd/NXDzc

■「愛の形」あらすじ

ドイツにある広大な森「黒い森」の軍用地で12体もの他殺体が発見される。遺体は全て男性だった。ドイツ州刑事局LKAのエリック・マエス警視とベテラン刑事のフランツ・アガラント警部がこの事件の捜査を担当することになった。その頃、フランスのストラスブールではテレビ売り場でこの報道を凝視していた女性がいた。かつて判事だったその女性、カミーユ・アルトマンは、この黒い森で交通事故に遭い記憶障害を患っていた。

※作品は予告なく変更となる可能性がございます。

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