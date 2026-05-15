「Bitfan」にて、広島県出身・在住のシンガーソングライター HIPPYのオフィシャルファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年5月15日（金）にHIPPYのオフィシャルファンクラブ「HIPPY FAN CLUB “BOO FAN”」（URL： https://hippyboofan.bitfan.id/ ）をオープンしました。

HIPPYは広島県出身・在住のシンガーソングライターです。

2011年よりソロ活動を開始し、2015年にNIPPON CROWNよりメジャーデビュー。

2ndアルバム収録の「君に捧げる応援歌」がリリースより約10年の時を経てYouTube、TikTok、ストリーミング、それぞれ1億回再生を突破し、”令和の応援ソング”として注目されます。様々なシーンで困難を乗り越えていく人の背中を押す歌い手として全国各地で歌い続ける傍ら、その親しみやすいキャラクターを活かして地元広島の被爆伝承事業にも取り組んでおり、「原爆の語り部 被爆体験者の証言の会」を毎月6日に開催中。”朗らかな被爆伝承”を掲げ、歌と共に明るく被爆伝承の講演も行っており、訪問した学校は全国200校を超えています。2026年5月からは「HIPPY"ROAD TO 武道館" TOUR」として全19公演に及ぶ全国ツアーを開催。広島から全国へ、明るくソウルフルな歌声を届けます。

今回オープンしたのはHIPPYのオフィシャルファンクラブです。

チケット先行やグッズ販売に加えてブログやオフショットムービー、グループチャットといったファンクラブならではのコンテンツを多数ご用意しています。詳細は下記URLよりご確認ください。

【オフィシャルファンクラブ詳細】

■サイト名

HIPPY FAN CLUB “BOO FAN”

■URL

https://hippyboofan.bitfan.id/

■月額会費

WEB入会：600円（税込）

アプリ入会：960円（税込）

※お支払いには「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」「Apple / Google決済」をご利用いただけます。

■ファンクラブコンテンツ

BLOG・RADIO・MOVIE・LIVE STREAMING・GROUP CHAT・TICKET・BIRTHDAY MESSAGE

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

Bitfan：https://bitfan.id/

ファンクラブ機能：https://bitfan.id/service/fanclub

ストア機能：https://bitfan.id/service/store

チケット機能：https://bitfan.id/service/ticket

ライブ配信機能：https://bitfan.id/service/live

スクラッチ機能：https://bitfan.id/service/scratch

ビデオトーク機能：https://bitfan.id/service/video_talk