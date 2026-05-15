【東急SレイエスFC】株式会社ハレクラとオフィシャルパートナー契約を締結

東急スポーツシステム株式会社

この度、オフィシャルパートナーとして、不動産買取再販を中心とした事業を展開をする株式会社ハレクラ(代表取締役 坂井栄太)と、2026-2027シーズンのオフィシャルパートナー契約を締結いたしました。

不動産に新たな価値を吹き込み、流通を促進することで、活気ある不動産市場と豊かな暮らしの創出を使命に掲げる株式会社ハレクラ様とのパートナーシップにより、クラブが掲げる街づくりの体現をともに歩めることを大変嬉しく思います。

※オフィシャルパートナーについて

https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/recruitment_of_partner_companies.html#official_partner

また、同社代表の坂井様は2007年度のサッカーU-15OBであること、さらにOBが代表を務める企業とのパートナーシップ締結はクラブとして初となります。育成を通じて送り出した人材が社会で活躍し、再びクラブとつながるこの取り組みは、私たちが目指す「街とともに成長するクラブ」を体現するものだと捉えております。

両社の連携を強化しながら、クラブのビジョンである「まちがルーツに、ルーツを世界へ。」の世界観を体現していけるよう、志を共に歩んでまいります。

◇株式会社ハレクラ◇

会社名：株式会社ハレクラ

代表取締役：坂井栄太

設立：2024年8月

所在地：東京都渋谷区道玄坂2丁目18-11 サンモール道玄坂203

事業内容：不動産買取再販事業 / 不動産売買仲介事業 / 不動産リフォーム事業 / 不動産コンサルティング事業

会社URL：https://halekula.co.jp

■株式会社ハレクラ 坂井様コメント

こういった形でまたレイエスに関われるのを大変嬉しく感じています。このような機会をいただき誠にありがとうございます。

当時よりも組織的に大きくなり、競技的にも成長しているレイエスの今後の成長に、自身の事業を通して貢献していきたいと考えております。 （在籍選手たちにメッセージ） 人生の中で後から振り返るととても短い3年や6年です。ただそれは凄く濃く、印象が強い時間になると思います。自分が今レイエスにいる選択を、環境を最大限に活かして良い時期を過ごしてほしいと思います。

■東急SレイエスFC 代表阪本コメント レイエスOB社長初のオフィシャルパートナー締結、本当に感謝いたします。 もちろん、当時お互いにこの未来は想像もしておらず、ひたすら目の前の練習と試合に全力で臨む毎日でした。常にチャレンジャーとしてレイエスらしさの基礎を築いた当時の選手が、こうやって共にクラブの未来を創る形でまたクラブに戻ってきてくれることを、大変誇りに感じております。