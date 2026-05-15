ドイツのラグジュアリー家電ブランド「LIEBHERR（リープヘル）」東京ショールームを移転。5月21日(木)より一般公開。

インタックSPS株式会社

Cooling / Freezing 分野における、ヨーロッパ最大級の家電ブランド「LIEBHERR（リープヘル）」の日本総代理店を務める、インタックSPS株式会社（本社：東京都港区芝2-2-14、代表取締役：山本晃生）は本社およびショールームを移転することをお知らせいたします。

関係者向けのプレオープン期間（2026年5月18日～5月20日）を経て、2026年5月21日（木）より一般のお客様向けのグランドオープンを迎えます。新たなショールームは、完全予約制にて上質な体験空間を提供いたします。

移転の背景とブランドミッション

リープヘルは1954年の創業以来、冷却・冷凍分野（Cooling / Freezing）のスペシャリストとして、食材やワイン、シガーにとっての理想的な保管環境を追求し続けてきました。

今回の移転は、単なる製品の展示スペースの拡充に留まりません。リープヘルが提唱する「空間設計の一部としての家電製品」という価値観を、より深い没入感をもって体感いただくための新たな発信拠点です。日本の洗練された住環境において、機器の存在感を限りなく排除した美しいインテリアの在り方を提案し、国内におけるビルトイン家電文化を先導・定着させることを目指しています。

新ショールームの特長と見どころ

1. 家具と調和する「ビルトイン専用モデル」による空間創出

周辺の家具や壁面とお好みのドア面材を用いて完全に一体化させる、ビルトイン専用モデルを主軸とした空間構成です。機器の存在感を極限まで削ぎ落とすことで生まれる、ノイズのない静寂な住空間の美学をご提案します。

2. 存在感とインテリアの融和を両立する「フリースタンディングモデル」

機器そのものが圧倒的な佇まいと機能美を主張しながらも、現代のモダンなキッチンレイアウトに自然とマッチするフリースタンディングモデルも展示。ライフスタイルや間取りに応じた最適な設置方式を、双方の視点から比較検討いただけます。

新ショールーム 運用のスケジュール

関係者向け プレオープン： 2026年5月18日（月）～ 5月20日（水）

一般向け グランドオープン： 2026年5月21日（木）

新本社・新ショールーム 概要

名称： LIEBHERR 東京ショールーム

新住所： 〒105-0014 東京都港区芝 2-2-14 一星芝ビルディング 6F

アクセス：芝公園駅・・・三田線 - A1出口より徒歩約6分

大門駅 ・・・浅草線・大江戸線 - A3出口より徒歩約7分

浜松町駅・・・JR・東京モノレール - 南口より徒歩約7分

営業時間： 10：00～17：30（土日・祝日を除く）

来場運用方法： 完全予約制

専任のコンシェルジュがリープヘルの世界観と機能美を丁寧にご案内するため、完全予約制にて運用いたします。ご予約は公式ウェブサイトより承ります。

公式ウェブサイト（ショールーム予約ページ）：

https://www.intac-sps.co.jp/liebherr/showroom.html

インタックSPS株式会社について

リープヘルグループの家電製品事業部門である、Liebherr-Hausgerate (リープヘル・ハウスゲレート) 社 の日本総代理店です。世界最高峰の技術とデザインを日本の住環境へと届けるとともに、上質なライフスタイルと、世代を超えて受け継がれる美意識の創出に貢献してまいります。

会社名： インタックSPS株式会社

代表者： 代表取締役 山本 晃生

所在地： 〒105-0014 東京都港区芝 2-2-14 一星芝ビルディング 6F

設立： 1985年9月2日

事業内容： 海外白物家電製品の輸入販売、アフターサービス

URL： https://www.intac-sps.co.jp/