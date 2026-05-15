【カメラ＆車好き必見】第65回春のフォトコン受賞作品発表と初夏の新規募集スタート

株式会社WiNEEDS HOLDINGS

車・バイク用カスタムパーツ専門店エフシーエル(fcl.)を展開する株式会社WiNEEDS HOLDINGS（所在地：広島市南区、代表取締役社長：尾田 雅史）は、2026年3月から4月にかけて開催された「第65回フォトコンテスト」の受賞作品を本日発表し、同時に次回「第66回初夏のフォトコンテスト」の募集を開始します。

「愛車と光の物語」を可視化。春のベストショット入賞作品が決定

本コンテストは、単に明るさを競うのではなく、エフシーエルの製品が照らす「安心の視界」と、ユーザーそれぞれの「愛車への想い」を写真を通じて共有することを目的としています。今回の第65回では、春の柔らかな光や桜を背景に、エフシーエルのライトが凛とした表情を添える素晴らしい作品が多数寄せられました。厳正なる審査の結果、最優秀賞を含む入賞作品を選出いたしました。

【第65回結果発表ページ】

https://support.fcl-hid.com/photocontest/contestants/65-spring-2026?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=photocontest_20260515(https://support.fcl-hid.com/photocontest/contestants/65-spring-2026?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=photocontest_20260515)

四季を彩るエフシーエルの「信頼光」がファンとの絆を深める

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/97_1_03e0cad0c4e2faa56feb160c2d8b72cd.jpg?v=202605151151 ]

本日より募集開始！第66回初夏のフォトコンテスト概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/97_2_0befc82d58ba7538925c36a1f27f48e7.jpg?v=202605151151 ]

数値を超えた価値を追求。ブランド理念「信頼光」が描く未来

エフシーエルは、単なるスペック上の明るさを追い求めることはしません。過度な眩しさによる他車への迷惑を防ぎつつ、路面を正確に照射する「配光の質」こそが、ドライバーに真の安心を提供すると確信しています。この「信頼光」という理念のもと、長年の開発データに基づいた製品作りを継続し、フォトコンテストを通じて、今後も安全で豊かなカーライフを支えるコミュニティを醸成してまいります。

エフシーエル(fcl.)について

広島に本社を置く自動車用LED・HIDライトの専門ブランドです。「安心・安全・高品質」をモットーに、お客様のカーライフをより豊かに、そして快適にするための製品開発に取り組んでいます。

また、単なる明るさ（ルーメン値）だけを追求するのではなく、ドライバーが本当に必要とする「見やすさ」と「安全性」を両立する「信頼光」をコンセプトとしています。正確な配光設計と、購入後も安心のサポート体制を通じて、お客様に誠実な製品を提供し続けます。

ブランドについて

https://www.fcl-hid.com/view/page/aboutfcl?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand(https://www.fcl-hid.com/view/page/aboutfcl?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand)

信頼光について

https://www.fcl-hid.com/view/page/sinraikou?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand(https://www.fcl-hid.com/view/page/sinraikou?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand)