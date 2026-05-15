バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHI（通称：バンもん！）が、約1年5ヶ月ぶりとなるCD『TЯATƧИOM』（モンスタート）を8月12日にリリースする。 本作には、4月29日に配信リリースされた怒髪天のカバー曲「オトナノススメ」のほか、ライブで披露されているミナミトモヤ提供の「ME さぃこー！」、 そして浅野尚志提供の新曲「君だけの怪獣」など全5曲を収録。昨年12月より現5名での新体制での活動を迎え、初のCDリリースとなる。 アルバムタイトルには、バンもん！として覚悟を新たにした再出発となる「スタート」の意味合いと、 ファンネームでもある”もんスター”とともに歩みたいという「“もんスター”と」という意味が込められており、ファンへ向けたメッセージとしてテキストが反転した鏡文字が採用されている。 またCD発売に先駆けて「君だけの怪獣」が5月27日に配信リリースされることが決定。 さらに、リリースを記念した名阪ツアーが7月に開催されることも合わせて発表された。

【リリース情報】

■2026年5月27日配信「君だけの怪獣」 作詞：みさこ / 作編曲：浅野尚志

https://banmon.lnk.to/kaiju_paps

■2026年8月12日発売 ミニアルバム『TЯATƧИOM』 Type A 定価:\3,000(税込) TECI-1851 Type B 定価:\2,000(税込) TECI-1852

【ライブ情報】

バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHI 『TЯATƧИOM』リリースツアー～君だけの怪獣が夏の名阪に襲来～ ＜日時・会場＞ 7月12日(日) 愛知・新栄シャングリラ OPEN16:30 / START17:00 7月25日(土) 大阪・Yogibo HOLY MOUNTAIN OPEN16:30 / START17:00 ※チケット情報は後日発表

バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHI

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