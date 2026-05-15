ティモンディ・前田裕太、芸能活動休止期間を語る。人生の転機を掘り下げる新番組『チェンジの神様』配信

株式会社日本ビジネスプレス

注目の著者による独自コンテンツを配信するWebメディア「SYNCHRONOUS（シンクロナス）」（運営：株式会社日本ビジネスプレス）の公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@synchronous1696)で、新番組『チェンジの神様』を2026年5月4日（月）、5日（火）に配信しました。

『チェンジの神様』は、“チェンジ＝変化”をテーマに、人生の転機を経験しながらも、自分らしく歩んできたゲストを迎え、決断に至るまでの思考や価値観の変化を丁寧に紐解く対談番組です。現状を変えようと決断した時、その背景にはどのような葛藤や想いがあったのか。“変化”の瞬間に焦点を当て、それぞれの人生を深掘りしていきます。

■野球少年からお笑い芸人へ。描いた人生と現実が違った時、何を思ったか。

初回は、MCを務める前田裕太さん。今回は“エピソード0”として、なぜ前田さんがMCに抜擢されたのか、そしてご自身の転機について振り返ります。

前田さんは、プロ野球選手を目指し野球一筋だった少年時代を経て、大学院では弁護士を志望。その後、高岸宏行さんと出会い、お笑い芸人の道へ進みました。思い描いていた人生と現実のギャップに向き合いながら、どのように進路を選び、自分自身と向き合ってきたのかを語ります。

また、2025年には体調不良による一時活動休止を発表。順調に見えていた活動の裏側で抱えていた葛藤や、円形脱毛症に悩まされていた時期についても率直に明かしています。前編では、すべてを捧げてきた野球を辞め、お笑い芸人になるまでの道のりを。後編では、“じゃない方芸人”として葛藤した日々や、活動休止に至るまでの心境を深掘りしていきます。

リンク：

(前編) https://youtu.be/wDJOeQkUiHE

(後編) https://youtu.be/Wn1rSb4-uNk

番組概要

番組名：「チェンジの神様」

人生の転機を経験しながらも自分らしく歩んできたゲストを迎え、決断に至るまでの思考や価値観の変化を丁寧に紐解く番組。

SYNCHRONOUS YouTube：https://www.youtube.com/@synchronous1696/videos

■出演者プロフィール

ティモンディ前田裕太 1992年8月25日生まれ、神奈川県出身。済美高校から駒澤大学を経て、明治大学法科大学院中退。2015年1月に高岸宏行とティモンディを結成。著書『自意識のラストダンス』（左右社）を刊行。