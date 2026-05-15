【開催レポート】Perplexity AI、日米のリーダーが集結する「日米AIガバナンス・シンポジウム」を共同開催

PERPLEXITY AI, INC.

AI回答エンジン「Perplexity」を展開するPerplexity AI, Inc.（本社：米国サンフランシスコ、共同創業者兼CEO：Aravind Srinivas、アジア代表：森田俊、以下Perplexity AI）は、2026年5月11日（月）、SHIBUYA QWSにて、スタンフォード大学、米日財団、京都大学と共に「日米AIガバナンス・シンポジウム」を共同開催いたしました。

■ エグゼクティブ・サマリー：AI導入の「絶対条件」としての信頼

2026年5月11日、日米のリーダーが集結したシンポジウム会場の様子

本シンポジウムには、政策立案者、法学界、テクノロジーリーダー、実務家が一堂に会し、AIガバナンスの未来について対面での深いディスカッションが行われました。議論の焦点は、これまでの抽象的な原則論から、ビジネスや行政における「導入に関する実践的な問い」へと明確にシフトしています。

全セッションを通じて「信頼（Trust）」が中心的なテーマとして浮かび上がりました。これは単にシステムの性能への信頼を指すのではなく、AIがいかに統治され、社会に統合されるかというプロセス全体への信頼を意味します。効果的なガバナンスの実現には、政府、産業界、そしてエコシステム全体にわたる協調的な行動が必要不可欠です。

■ 基調講演：平 将明 衆議院議員

「世界で最もAIフレンドリーな国」を目指す日本の国家戦略

基調講演に登壇した平将明衆議院議員からは、日本のAI国家戦略の進展と、今後の社会実装に向けた大きな方向性が示されました。日本が掲げる「世界で最もAIフレンドリーな国」というビジョンを軸に、技術革新を阻害しない柔軟な統治と社会の安全性をいかに両立させていくかという、日本独自のガバナンスモデルの重要性が語られました。また、AIの進化に伴う新たなリスクや国際的な視点を含めた「信頼ある社会基盤」の構築に向け、産官学が連携して取り組むべき次なるステップについて、広範な展望が共有されました。

■ パネルディスカッション：主要論点と示唆

1. 規制の収束：日本モデルが世界の「架け橋」に

各国の規制手法（日本の柔軟なアジャイル型、欧州の法規制型、米国の市場主導型）は、文化的な背景により異なりますが、現在は各国のアプローチが日本の「柔軟で信頼ベースのモデル」へと収束しつつあるとの見解が示されました。日本は世界の規制アプローチの間をとりなす、重要なポジションを確立しています。

2. 知的財産：訴訟から「持続可能な共生」へ

著作権を巡る不確実性に対し、訴訟による境界線の明確化と、契約による実践的な協力（直接ライセンスやデータ共有インフラ等）の両輪が必要であると議論されました。特に、出典を明示するRAG（検索拡張生成）システムは、適切な帰属と対価支払いを可能にする現実的な解決策として期待されています。

3. 社会実装：人間の役割は「意思決定」へシフト

日本のAI導入はPoCから大規模導入への転換期にあります 。AIをワークフロー全体に組み込む組織では、人間の役割は監視、判断、そして戦略的意思決定へと移行していきます 。信頼とプライバシーの確保には、ローカルとクラウドを組み合わせたハイブリッド構成が極めて重要です。

■ 結論：未来を形作る「協調的アクション」

AIガバナンスは、政策、技術、ビジネス慣行、そして社会的な期待の相互作用によって形作られます。単一の主体や規制アプローチに頼るのではなく、政府、AIプロバイダー、そしてエコシステム全体が足並みを揃える「協調的行動」こそが、信頼あるAI社会を拓く道であることが提示されました。

■ 各セッション登壇者（順不同・敬称略）

本シンポジウムはチャタムハウス・ルールに基づき、日米のリーダーたちが極めて率直な議論を行いました。以下に、議論を深めた主要な登壇者を紹介いたします。



【基調講演】

平 将明（衆議院議員、自民党AIの進化と社会実装に関するプロジェクトチーム座長）

【パネル1：ゲームのルール：グローバル・ガバナンスと規制の相違】

- モデレーター：ネイト・パーシリー（スタンフォード大学 教授）- 登壇者：- - 佐藤 貴幸（内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局 人工知能政策推進室 企画官）- - 原山 優子（GPAIセンター長、東北大学名誉教授）- - 塩崎 彰久（衆議院議員）

【パネル2：主要論点：信頼、知的財産、情報の健全性】

- モデレーター：羽深 宏樹（京都大学 特任教授）- 登壇者：- - 上野 達弘（早稲田大学 教授）- - 岡田 淳（森・濱田松本法律事務所 パートナー）- - 財津 健次（楽天グループ株式会社 執行役員）

【パネル3：今後の展望：日米協力と社会実装】

■ 開催概要

- モデレーター：ドミトリー・シェヴェレンコ（パープレキシティ CBO最高事業責任者）- 登壇者：- - 鍵本 忠尚（株式会社ヘリオス 創業者・取締役会長兼CEO）- - デビッド・ハ（Sakana AI 共同創業者兼CEO）- - 野嵜 弘倫（日本マイクロソフト 執行役員 常務 最高技術責任者）

日時： 2026年5月11日（月）

会場： SHIBUYA QWS スクランブルホール

主催： スタンフォード大学、米日財団

後援・協力： 京都大学、Perplexity AI

Perplexityについて

Perplexityは、正確なAIに基づいたプロダクトやサービスを構築するAI企業です。2022年に設立され、「世界中の好奇心を加速させること（power the world’s curiosity）」をミッションに掲げています。

同社は、信頼できる情報源と深いリサーチに基づき、インライン引用（出典明示）付きで質問に回答する回答エンジン「Perplexity」の開発元です。また、初のAIネイティブなWebブラウザであり、強力なAIエージェント「Comet Assistant」を搭載した「Comet Browser」も提供しています。

さらに、ツール、ファイル、コード生成、パーシステント・メモリ（継続的メモリ）、およびオープンウェブにわたるAIの「大規模マルチモデル・オーケストレーション」を実現する「Perplexity Computer」の開発も行っています。現在、Perplexityは世界中で毎月15億件以上の質問に回答しています。

公式サイト：https://www.perplexity.ai/