クラウド在庫管理アプリ nanco、新しい料金プランを公開 ── ユーザー数や機能による追加料金なし、年払いで月額 ＼3,480 ～

株式会社N sketch

クラウド在庫管理アプリ「nanco（ナンコ）」を運営する株式会社 N sketch（本社: 東京都、代表取締役: 姉崎祐樹）は、2026年5月15日、新しい料金プランを公開します。

新しい料金プランでは、スタンダード／プロ／エンタープライズの3プランを用意しています。スタンダードは年払いの場合、月額換算で \3,480から利用できます。

どのプランでも、ユーザー数や機能の制限はありません。プランの違いは、登録できる在庫品目数（アイテム数）と、商品画像などを保存できる容量の2点だけです。

より使いやすい料金体系に見直しました

新しい料金プランでは、大きく2つの変更を行いました。

1つ目は、3つのプランから選べるようになったことです。事業の規模に合わせて、スタンダード（年払い時 月額 \3,480 / 1,500アイテムまで）、プロ（年払い時 月額 \7,800 / 5,000アイテムまで）、エンタープライズ（年払い時 月額 \14,800 / アイテム数無制限）から選んでいただけます。

2つ目は、年払いを選べるようになったことです。スタンダードを月払いで利用する場合は月額 \5,980ですが、年払いを選ぶと月額換算で \3,480になります。月払いと比べて、年間で約30,000円お得になります。

エクセルで在庫管理をしている事業者から、複数拠点で毎日入出荷を管理する会社まで。事業の段階に合わせて選べる料金体系にしました。

新しい料金プランの詳細

2026年5月15日からの料金プランは以下の通りです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117754/table/11_1_9a3e6fd6076e093fb9855279c367d5ba.jpg?v=202605151252 ]

■ 新料金プランの3つの特徴

１. ユーザー数・機能による追加料金なし

ユーザーを何人追加しても、すべての機能を使っても、追加料金はかかりません。バーコードスキャン、入出荷、ラベル印刷、レポート、メンバー招待まで、機能はどのプランでも同じです。プランの違いは、登録できる在庫品目数（1,500 / 5,000 / 無制限）と画像容量（5GB / 100GB / 200GB）の2点に絞っています。

２. 年払いで月額換算40%オフ

年払いを選ぶと、月払いより月額換算で40%安くなります。月払いでも年払いでも、ユーザー数や機能の制限はありません。

３. 31日間の無料トライアル

無料トライアル中も、すべての機能を利用できます。クレジットカード登録は不要です。

請求書払いをご希望の場合は、個別にご相談いただけます。

nancoでは、人数を気にせず利用できる料金体系を大切にしてきました。

業務ツールでは、使う人を増やすほど、または使う機能を増やすほど料金が上がる設計が一般的です。でも、現場で「もう一人 nanco を使ってもらおう」と思うたびに料金が増えていくと、長く使うほど費用を見通しにくくなります。

nanco の料金は、登録できる在庫品目数と画像容量だけで決まります。ユーザーを増やしても、すべての機能を活用しても、料金は変わりません。エクセルから在庫管理を始めた事業者も、毎日入出荷がある会社も、同じ nanco を長く使い続けていただけます。

1社あたりの利用料を大きくするより、多くの会社に長く使っていただける料金にしたいと考えています。新しい料金プランで、より多くの方に nanco を使ってもらえたら嬉しいです。

── 株式会社 N sketch 代表取締役 / nanco プロダクトオーナー 姉崎祐樹



代表コメント今後の展望

nanco は、発注のタイミングや適正在庫の判断をしやすくすることを目指しています。今後も API 公開や AI を活用した機能開発を続けていきます。

新しい料金プランは、事業の成長や運用の変化に合わせて、nanco を長く使い続けていただくための料金体系です。

本リリースに関するよくある質問

Q1. nanco とはどのようなサービスですか？

スマホ・タブレット・PC から使えるクラウド在庫管理アプリです。グッドデザイン賞2023を受賞し、2024年5月10日に正式リリースしました。小売、製造、飲食、卸売、倉庫、医療、美容、レンタル、自動車整備、教育など、20を超える業種で利用されています。

Q2. nanco はどの端末・ブラウザで使えますか？

iPhone（iOS 13.0以降）、Android スマートフォン・タブレット、PC のブラウザでご利用いただけます。詳細は https://nanco.io をご覧ください。

Q3. 新しい料金体系の内訳は？

スタンダード（年払い時 月額 \3,480 / 月払い \5,980）、プロ（年払い時 月額 \7,800 / 月払い \12,800）、エンタープライズ（年払い時 月額 \14,800 / 月払い \24,800）の3プランです。プラン間の違いは登録できる在庫品目数と画像容量だけ。ユーザー数や機能の制限はありません。料金ページの詳細は https://nanco.io/pricing をご覧ください。

Q4. 現在 nanco をご利用中の方への影響は？

現在ご利用中の方は、これまで通りスタンダードプランとして引き続きご利用いただけます。プラン切り替えや料金変更などの手続きは必要ありません。

Q5. 31日間の無料トライアル中も全機能を使えますか？

はい。無料トライアル期間中も、すべての機能をご利用いただけます。無料トライアル終了後に、利用するプランを選択できます。

Q6. 新しい料金プランでは、利用できる機能が減りますか？

いいえ。すべての機能をどのプランでもご利用いただけます。具体的には次の通りです。

製品概要

会社概要

本件に関するお問い合わせ

- バーコードスキャン- 入出荷管理- ラベル印刷- CSV インポート / エクスポート- レポート- メンバー招待- 画像付きアイテム登録- フォルダによる階層管理- 変更履歴の記録[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117754/table/11_2_892bc3dcf007f41a29a14fe4af442bb2.jpg?v=202605151252 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/117754/table/11_3_f5db91a5a386839b5715052c2365d6d1.jpg?v=202605151252 ]

E-mail：info@nanco.io

公式サイト: https://nanco.io

※ 取材のご相談は、代表の姉崎までお問い合わせください。