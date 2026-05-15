【新商品発売】STARAYより新作ハンドバッグ「BLANK」を発売【APPLE TREE株式会社】

APPLE TREE 株式会社

APPLE TREE株式会社は、3Dプリント技術を活用したプロダクトブランド「STARAY」より、Household Seriesの新作ハンドバッグ『BLANK（ブランク）』を、2026年5月15日（金）より受注販売にて発売開始いたしました。

本製品は、3Dプリント技術による一体成形で製造されたハンドバッグです。縫製を用いない構造により、従来の製法では実現が難しい精密な立体構造と、安定した品質を実現しています。

また、独自の立体設計により、軽量でありながら高い強度を備えている点も特長です。荷物を収納した際にも型崩れしにくく、美しいフォルムを維持します。日常使いはもちろん、外出や移動時などさまざまなシーンに対応可能です。

素材には、水や汚れに配慮したものを採用しており、日常的なお手入れのしやすさにも配慮しています。

デザイン面では、立体的な幾何学構造とマットな質感により、ミニマルでモダンな印象を演出。カジュアルからモードまで幅広いスタイルに調和します。

なお、販売はSTARAYオンラインストアおよび各店舗にて、受注販売形式で実施しております。

また同日、店舗限定アイテムとして、小物アクセサリー「Lucky Peanut」も発売しております。

製品情報

・製品名：BLANK（ブランク）

・シリーズ：Household Series

・発売日：2026年5月15日（金）

・価格：税込23,100円（税抜21,000円）

・カラー：ブラック／ホワイト／レッド／チョコブラウン

・販売チャネル：STARAYオンラインストア、STARAY各店舗（受注販売）

販売ページはこちら :https://staray.co.jp/products/blankSTARAYの各種SNSアカウント

公式ウェブサイト：https://staray.co.jp/

X（旧Twitter）：https://x.com/STARAY_JP/

Instagram：https://www.instagram.com/staray_jp/

会社情報APPLE TREE株式会社

■所在地

大阪本社：

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル 18階

06-6710-9061



東京支社：

〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-4 VORT芝大門III 9階

03-6450-1163



■設立：

2012年10月



■事業内容：

3Dプリンターの販売・保守 / 3Dスキャナーの販売・保守・測定サービス /

3D関連ソフトウェアの販売 /3Dプリントシューズの販売 /

新製品の設計・開発支援 / 3Dプリント量産サービスビューロ



■各種ホームページ

APPLE TREE：https://apple-tree.co.jp

Markforged：https://apple-tree.co.jp/brand/markforged

FLASHFORGE：https://flashforge.jp

SCANOLOGY：https://3d-scantech.jp

STARAY：https://staray.co.jp

PollyPolymer：https://pollypolymer.jp