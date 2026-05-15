丸紅株式会社 × Chronicle、新Podcast番組「THE INSIGHT ～分析 世界の力学～」を配信開始

合同会社野村事務所

Podcast制作レーベル「Podcast Studio Chronicle」（代表：野村高文、以下当社）は、丸紅株式会社による新番組『THE INSIGHT ～分析 世界の力学～』を、2026年5月15日（金）より各音声プラットフォームにて配信開始いたします。

配信では、日々溢れる国際ニュースの背景で働く「力学」を、丸紅ならではのビジネス視点と国際政治・経済の専門性をもとに解説。丸紅経済研究所の研究員たちが地政学のリスクとチャンスを読み解き、ビジネスの次の一手を考えるためのインテリジェンスをお届けします。

本番組は、丸紅株式会社のブランドポッドキャストです。MCは同社ステークホルダーエンゲージメント部のキアラシ ダナ氏が務めます。

■ 「ニュース」ではなく「力学」として読み解く、世界の出来事

ウクライナ、中東、米中対立--国際ニュースは日々更新されます。しかし、個別の出来事を追うだけでは、世界の本質は見えてきません。鍵を握るのは、背後で働く「力学」を読み取る視点です。

今やエネルギー・食料・インフラといった業種を問わず、地政学リスクは単なる「ニュースの話題」ではなく、ビジネスの判断に直結する経営課題そのものになっています。本番組では、丸紅の調査部門として100年以上にわたり、「ビジネス視点」から世界の政治・経済を分析してきた丸紅経済研究所のエキスパートたちが現場感覚と専門的な分析眼から国際情勢の「構造」を読み解いていきます。

■初回配信の聴きどころ：もはや引き返せない「世界秩序の崩壊」を俯瞰する

第1回配信では、丸紅経済研究所所長の今村卓氏と、MCのキアラシ ダナ氏が、いまも膠着するイラン戦争を入り口に、その奥で進む世界秩序の構造変化を掘り下げます。

空爆とハメネイ師殺害という強硬な一手で始まった戦いは、なぜ泥沼に陥ったのか。ベネズエラ侵攻に味をしめた米国の過信、かえって締めつけを強めたイランの統治構造、そしてイランが封鎖して初めて世界が気づいた「核兵器より価値あるカード」としてのホルムズ海峡--目の前の論点を、一段深い構造のなかで捉え直します。

さらに視点を引いて、戦後アメリカが主導した「ルールに基づく国際秩序」がほどけていく80年の地殻変動を辿ります。みずから秩序を築いたアメリカが、なぜいまそれを壊しにかかるのか。これからの世界はどこへ向かうのか--米国ワシントンDCで9年半を過ごした今村氏が、現実主義の視座で読み解きます。

■番組概要

番組名：THE INSIGHT ～分析 世界の力学～

出演：丸紅経済研究所 研究員

聞き手：キアラシ ダナ（丸紅株式会社ステークホルダーエンゲージメント部）

配信開始日：2026年5月15日（金）

配信頻度：隔週金曜日

配信プラットフォーム：Spotify、Apple Podcast、Amazon Music 等

■各配信プラットフォームURL

Spotify：https://open.spotify.com/show/033cRGeIp3N7THCqoFLPV3

Apple Podcast：https://podcasts.apple.com/us/podcast/id1896546646

Amazon Music：https://music.amazon.co.jp/podcasts/52ba8932-056f-49af-a69b-464b2e48b860

■初回出演者プロフィール

今村 卓（いまむら たかし）

株式会社丸紅経済研究所 代表取締役社長（丸紅株式会社執行役員）

2008年から17年まで丸紅米国会社ワシントン事務所長。ワシントン・ウォッチャーと丸紅の米国での政府渉外活動を通じて現場経験に裏付けられた独自の米国観を培う。2017年10月からは丸紅経済研究所を率いて、米国政治経済から世界経済、国際政治、経済安全保障まで分析、論説を行う。世界経済の中心を占め国際秩序を主導する米国の立場や観点を織り交ぜた独特の洞察を展開する。2021年から24年までAPEC ビジネス諮問委員会（ABAC）日本代理委員。日本経済団体連合会外交委員会企画部会長。日本経済新聞電子版Thinkエキスパート。一橋大学商学部商学科卒業。

キアラシ ダナ（きあらし だな）

丸紅ステークホルダーエンゲージメント部

■株式会社丸紅経済研究所について

株式会社丸紅経済研究所は、丸紅株式会社が2024年8月に100％出資で設立したシンクタンクです。分断が進む世界と複雑化する国際情勢のなか、より高度な情報収集・分析・助言を継続的に行うため、丸紅本社内の経済研究所およびグローバル総括部から発展的にスピンオフする形で誕生。広範な地域と分野をカバーする専門家集団が、地政学リスクや経済安全保障といった現代の経営課題に対し、独自のインテリジェンス・アドバイザリー・サービスを社内外に提供しています。

株式会社丸紅経済研究所Webサイト：https://www.marubeni.com/jp/research/

■当社について | リスナーの知的好奇心に応える番組を多数創出

Podcast Studio Chronicle（ポッドキャストスタジオ クロニクル）は、2022年1月に始動した音声コンテンツ制作レーベルです。「聴いたあと、世界がちょっと変わって見える」をコンセプトに、ビジネス・経済・教養領域を中心に、リスナーの知的好奇心を満たすストック性の高い番組を制作。年間約1000本のPodcastを制作し、週間アクティブリスナー数は10万人を超えるなど、音声メディアの可能性を追求し続けています。

当社は企画・編集・流通のいずれの段階においても、一気通貫でプロクオリティの番組を制作することに価値を発揮いたします。特に、豊富な番組制作経験とともに、テキスト編集の知見を活かした「ストック性の高い企画づくり」に強みを持ち、コンテンツを長期的な価値を生み出す資産にしていきます。これまでの制作番組は、公式サイトからご確認いただけます。

【Podcast Studio Chronicle 制作番組一覧】

https://chronicle-inc.net/works

最近ではトークの様子を動画としても配信する「ビデオPodcast」にも注力。看板番組である「News Connect あなたと経済をつなぐ5分間」の土曜日枠にて、ビジネス／文化／アカデミアの分野で活躍されている方々のロングインタビューを、動画としてSpotifyとYouTubeで配信しています。

Podcastならではの「じっくりと深く内容を届ける特性」を大切にしながら、動画ならではの拡散力を活かした新しいコンテンツづくりに取り組んでいます。

【Podcast Studio Chronicle 公式YouTube】

https://www.youtube.com/@PodcastStudioChronicle

【News Connect あなたと経済をつなぐ5分間 #ニュースコネクト】

https://open.spotify.com/show/1EiRggj17tBgkoZHpv34Cn

■ ブランドPodcastについて｜ビジネスにおける音声メディアの価値

Podcast Studio Chronicleは企業様や団体様のブランド価値を高める「ブランドPodcast」の制作を、 企画立案から収録・編集・配信まで、ワンストップでご支援しております。

プランドPodcastとは、企業・教育機関・自治体などがスポンサードし、ブランド価値向上などを目的として配信する音声コンテンツのことで、「オウンドメディアの音声版」とも位置づけられます。

SNSを中心に情報が氾濫する現代において、Podcastはリスナーと深く、信頼感のある関係を築けるメディアとして注目されています。特にビジネス領域では、単なる情報伝達を超え、発信者の「思考の原液」を届ける場としての価値が高まっています。

当社は、この「音声」というメディアを通じて、企業様や団体様の深いビジョンや思想を社会にお届けしています。

Chronicle清澄白河スタジオ

＜本件に関する問い合わせ先＞

Podcast Studio Chronicle 担当：永田

代表：野村高文

連絡先：info@chronicle-inc.net

公式サイト：https://chronicle-inc.net/