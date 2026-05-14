TAMが「工場を、誇ろう。」の理念に賛同。Factory Pride Association賛助会員に加入し、第一回サミット「Factory Pride Summit 2026」を応援します。

株式会社 TAMFactory Pride Summit 2026

株式会社TAM(本社:大阪市北区、代表取締役:爲廣 慎二、以下「TAM」)は、一般社団法人Factory Pride Association(本部:静岡県掛川市、代表理事:小林 永典、以下「FPA」)の賛助会員に、ものづくりWebメディア「しゃかいか!」編集部として加入しました。あわせて、2026年5月29日(金)に東京ミッドタウン八重洲で開催される第一回サミット「Factory Pride Summit 2026」を応援してまいります。

加入の背景

TAMは、ものづくりWebメディア「しゃかいか！」を通じて、日本各地の工場や製造現場を訪ね、そこで働く方々のお話をうかがってきました。取材を重ねる中で、現場のひとつひとつに、知恵や工夫、ものをつくる喜びがあることを教えていただいてきました。

一方で、人手不足や後継者の問題、現場で働く人たちの誇りやモチベーションといったテーマにも、たびたび出会ってきました。

しゃかいか！編集部の取材の様子

また、TAMはデジタルマーケティングのパートナーとして、製造業のお客さまのDX支援や採用マーケティング、AI活用のご相談にも携わっています。現場の高い技術力や情熱に触れる中で、その価値が社外に伝わりきっていないと感じる場面も少なくありませんでした。

FPAは「工場を、誇ろう。」をビジョンに掲げ、ものをつくる人の誇りを起点に、製造業をもう一度ポジティブに捉え直していこうとしている団体です。

【Factory Pride 宣言】

社員が誇れ、その家族も誇れる工場を目指す

誰かのがまんに頼らない工場を目指す

ものをつくる人、価値を生み出す人が称えられる社会を目指す

この3つの宣言に、私たちは深く共感しました。TAMのクレドのひとつである「家族に誇れる仕事をしよう」という言葉とも、自然と重なるものでした。これまで取材を通じて出会ってきた製造業の皆さまへの敬意と、現場がもっと誇れる場所であってほしいという気持ちから、賛助会員への加入と、第一回サミットの応援を決めました。

「Factory Pride Summit 2026」について

「Factory Pride Summit 2026」は、FPAが主催する第一回のサミットです。「工場の誇り」をテーマに、工場経営者や現場責任者、クリエイター、研究者などが登壇するトークセッションのほか、現場の取り組みを称える「Factory Pride Award」授賞式、FPA会員企業による展示ブース、参加者同士の交流会が予定されています。

開催概要

日時：2026年5月29日(金)13:00～20:00

会場：東京ミッドタウン八重洲カンファレンス5F(東京都中央区八重洲2丁目2-1)

参加費：通常チケット 8,000円

※アフターパーティーの飲食費を含む

主催：一般社団法人Factory Pride Association(FPA)

メインパートナー：株式会社電通総研

協力：POTLUCK YAESU

チケットサイト：https://peatix.com/event/4768295/

公式サイト：https://factory-pride.jp/

TAMは「しゃかいか!」編集部としてサミットに参加し、当日出会う皆さまのお話を記事などで届けることで、サミットの輪を少しでも広げるお手伝いができればと考えています。

今後について

これからもFPAの活動や「Factory Pride Summit 2026」を通じて、工場で働く方々の想いや現場の魅力を伝えていけるよう、編集部として一緒に取り組んでまいります。

一般社団法人Factory Pride Associationについて

FPAは「工場を、誇ろう。」をビジョンに掲げ、製造業に関わる人々が誇りを持てる環境づくりに取り組む一般社団法人です。サミットやアワード、全国の工場ツアー、知見を共有するプラットフォーム運営、業界の共通言語となるKPI設定の研究などを通じて、3年間で500社の仲間づくりを目標としています。

代表理事：小林 永典(株式会社コプレック 代表取締役社長)

設立：2025年7月

所在地：静岡県掛川市下垂木2361

URL：https://factory-pride.jp/

ものづくりWebメディア「しゃかいか！」について

「しゃかいか！」は、2014年にTAMが開設したWebメディアです。日本各地の工場や企業を訪ねて取材し、ものづくりの現場で働く人々の想いや工夫を伝えています。

URL：https://www.shakaika.jp/

株式会社TAMについて

TAMは、お客さまと共に新しい価値をつくるクリエイティブな開発パートナーです。制作・開発から、マーケティング、現場運用まで伴走し、DX(デジタルトランスフォーメーション)の共創に取り組んでいます。

設立：1992年4月25日

代表取締役：爲廣 慎二

所在地：大阪市北区末広町3-7

URL：https://www.tam-tam.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

TAMサイトのお問い合わせフォーム、または下記メールアドレスからお問い合わせください。

お問い合わせフォーム：https://www.tam-tam.co.jp/form/

担当：株式会社TAM 広報担当／しゃかいか！編集長 加藤 洋

E-mail：koho-ml@tam-tam.co.jp