「Otolio（オトリオ）」、Salesforce商談項目を自動更新する機能の提供を開始

エピックベース株式会社

エピックベース株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：松田崇義）は、議事録作成などの会議に関わるあらゆる業務を自動で実行するAIエージェントサービス「Otolio」において、会議内容をもとにSalesforceの商談項目を自動で更新する機能の提供を開始いたしました。

本機能では、会議にSalesforceの商談を紐付けておくと、会議終了後に商談フェーズ・金額・完了予定日・次のアクション・ヒアリング内容など各項目への「Salesforceの更新提案」がOtolio上に自動で用意されます。

標準項目・カスタム項目に加え、自由入力・選択型などのデータ型にも対応し、項目ごとに変更前・変更後・根拠が一覧で並ぶため、担当者は画面上で内容を確認・編集したうえで、ワンクリックでSalesforceに一括反映できます。担当者は会議後の入力作業から解放されて顧客対応に時間を使え、組織としても入力漏れがなくなることで、案件管理やデータ活用の土台が確実に蓄積されます。

機能の特徴

1. 会議が終われば、Salesforceの入力が終わっている

担当者は提案を確認し、必要があれば編集を加えるだけで、Salesforceの更新が完了します。会議内容からAIが該当項目に値を組み立てるため、発言を思い出しながら埋め直す作業は発生せず、その時間を顧客対応や提案準備にあてられます。

2. 項目ごとに「変更前・変更後・根拠」を確認しながら、ワンクリックで一括反映できる

Otolio上の「Salesforceの更新提案」では、項目ごとに変更前と変更後の値が並んで表示され、AIがその値を提案した根拠を会議の文字起こしとタイムスタンプから直接確認できます。標準項目・カスタム項目に加え、自由入力・選択型など各種データ型にも対応するため、現在の運用や入力ルールを変えることなく利用できます。

3. 入力漏れがなくなり、組織として案件管理・データ活用の土台が整う

すべての商談で項目データが確実に更新されるため、マネージャーは案件状況をタイムラグなく把握でき、レビューや案件サポートの判断が早まります。また、Salesforce上に項目データが蓄積されることで、経営企画などのデータを活用する部門が分析やレポーティングに用いるデータの土台が整い、必要な情報が揃わないまま意思決定する状況がなくなります。

※なお、Otolioでは音声データおよびお客様が登録したデータを機械学習に利用することはございません。

リリースの背景

CRMは、営業活動の状況を組織で共有し、次の打ち手や意思決定の土台になります。商談で話された内容が項目データとして揃っていれば、マネージャーは案件状況を素早く把握でき、経営企画などのデータを活用する部門も分析・レポーティングに必要な情報をそこから取り出すことができます。

一方で、会議のあとに発言を思い出しながら商談フェーズや次のアクション、ヒアリング内容といった項目を埋める作業は、担当者にとって大きな負担です。商談が立て込むほど後回しになり、入力の漏れや記載のばらつきが生じ、組織として案件状況が読み取りにくくなり、分析の段階で「項目データが揃っておらず、一から集め直す」という状況も発生します。会議の流れを踏まえた値を、人の手で正確に転記し続けることは現実的ではなく、CRMが本来持つべきデータの土台が損なわれていきます。

Otolioは会議に関わるあらゆる業務の自動化を通じて大幅な業務工数の削減を実現するとともに、組織のデータ基盤としてのCRMを健全に保つためにも、本機能の提供を開始いたしました。

Otolio（旧: スマート書記）とは

Otolioは議事録作成などの会議に関わるあらゆる業務を自動で実行するAIエージェントサービスです。オンライン・対面を問わず、会議の準備・記録・フォローアップまで幅広く対応します。複雑な設定は不要で、誰でも簡単に導入できます。

直近では、商談前にAIが当日の進め方を組み立てる「商談シナリオ自動生成機能」、商談のまとめがSalesforceの商談メモ欄に自動で登録される「Salesforce商談メモ自動登録機能」に続き、今回の「Salesforce商談項目自動更新機能」の提供を開始するなど、議事録作成にとどまらない会議業務全般の自動化を進めています。

累計8,000社以上の企業・自治体にご利用いただいております。東京都庁、積水化学工業株式会社など多くの組織で導入されています。AI精度向上に関する特許を取得しており、2025年のBOXIL SaaS調査では、議事録作成ツールの導入シェアで主要製品中1位（※）に選ばれています。

Otolioサービスサイト：https://www.smartshoki.com/

無料トライアル・資料請求：https://www.smartshoki.com/#footerTrial

お問い合わせ：https://www.smartshoki.com/contact/

※ 2025年BOXIL調べ：「議事録作成ツールの市場シェア 1,690人調査 1位はOtolio（旧：スマート書記）

＜会社概要＞

エピックベース株式会社

代表者 ：代表取締役 松田崇義

所在地 ：東京都品川区西五反田5-1-3

設立 ：2020年1月

事業内容：音声を活用したAIソリューションの開発・運営

URL ：https://www.epicbase.co.jp