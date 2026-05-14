(株)ユナイテッドアローズ「グリーンレーベルの結論。」ブランドコミュニケーションをノバセルが担当。俳優・MEGUMIさんが魅せる「退屈じゃない、夏のベーシック」

ラクスル株式会社

企業の事業成長を支援するAIエージェンシー、ノバセル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：田部正樹、以下ノバセル）は、株式会社ユナイテッドアローズ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長執行役員CEO：松崎善則）が展開する「UNITED ARROWS green label relaxing/ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング（以下GLR）」の人気シリーズ、「グリーンレーベルの結論。」のブランドコミュニケーションを担当いたしました。

俳優・MEGUMIさんを起用した＜夏プロモーション＞では、“退屈じゃない、夏のベーシック”をテーマに、新作アイテムの展開にあわせた新CM「結論シリーズ 夏 ギャザーハイウエストブラウス篇」が、5月14日よりスタートします。



特設サイト：https://store.united-arrows.co.jp/s/brand/glr/feature/2026/ketsuron_summer/(https://store.united-arrows.co.jp/s/brand/glr/feature/2026/ketsuron_summer/)

GLRが2024年からウィメンズにて展開をしている「グリーンレーベルの結論。」

グリーンレーベルリラクシングが2024年からウィメンズにて展開をしている「グリーンレーベルの結論。」ノバセルは、シリーズのローンチ以降、テレビCMを軸に店頭販促物や「結論シリーズ」商品のネーミング開発を含め、ブランドコミュニケーションを一気通貫で支援し、（株）ユナイテッドアローズ様の施策推進をサポートしております。

近年、暑さが長引く気候変化を背景に、「真夏も、きちんとおしゃれを楽しみたい」という声が高まる中、GLRがこれまで四季にあわせて展開してきた結論シリーズを、“長い夏”を見据えた夏仕様へと進化させた ＜夏プロモーション＞。

新CM「結論シリーズ 夏 ギャザーハイウエストブラウス篇」では、MEGUMIさんを主人公に、東京のウォーターフロントから海辺へと舞台を移しながら、寄りでブラウスの素材感を、引きでコーディネートの全体像を捉え、"退屈じゃない、夏のベーシック"を15秒に凝縮しました。

■テレビCMのみどころ、こだわりポイント

＜結論シリーズ 夏 ギャザーハイウエストブラウス篇＞

東京のウォーターフロントに架かる橋の上から始まるオープニング。都市の喧騒と開放感が共存する空間の中で、主人公の女性が振り返るシーンが印象的に切り取られています。特にこだわったのは、ハイウエストのギャザーが生み出す美しいシルエットと、光をまとうようにやわらかく輝くブラウスの素材感。

シーンは街から海辺へと展開。風を感じる開放的なロケーションで、モカ、ライトピンク、ブラックなど、色の異なるブラウスをまとった複数の女性が登場することで、豊富なカラーバリエーションとともに、どんな自分にも寄り添う服の懐の深さを表現しています。

「さりげなく、今っぽく。シルエットがきれいで、着心地もいい。どんな毎日も愛せる。退屈じゃない、ベーシック。」というコピーには、トレンドを意識しながらも着飾りすぎない、主張しすぎない。それでも「今」をたしかに感じさせる一着への想いが凝縮されています。どんな日にも迷わず手に取れる。でも、着るたびに気分が上がる。グリーンレーベルの結論シリーズが提案する“退屈じゃないベーシック”を、15秒に凝縮したCMです。

■CM概要

タイトル ：【グリーンレーベルの結論】「結論シリーズ 夏 ギャザーハイウエストブラウス篇」

放映開始日：2026年5月14日（木）

特設サイト：https://store.united-arrows.co.jp/s/brand/glr/feature/2026/ketsuron_summer/(https://store.united-arrows.co.jp/s/brand/glr/feature/2026/ketsuron_summer/)

・制作スタッフ

企画制作／ノバセル株式会社

Creative Director：平岩真路

Art Director：原圭佑

Creative Producer：小川真希

Strategic Planner：青山碧花

AccountPlanner：小林季生

■グリーンレーベルの結論シリーズ

本シリーズは、“失敗しない服”をテーマに、誰もが似合うベーシックでありながら、ちょうどいいトレンド感を備えたアイテムを提案するGLRの人気プロモーションです。ファッションの“答え”を「結論」として提示することで、日々の服選びに安心感とときめきを届けてきました。

夏プロモーションでは、涼しさ・軽やかさ・着回し力を軸にした新作アイテムを展開。「暑いからといって妥協したくない」そんな想いに応えるラインアップです。

春に続き俳優・MEGUMIさんを起用。トレンドとリアルのバランス感覚、肩の力が抜けた佇まいは、「続いていく毎日の服」としての結論シリーズを体現する存在です。季節の進行にあわせて、新アイテム、店頭ポップ、特設LP、CMを連動させた統一感のあるプロモーションを展開します。

■夏シーズンのステートメント

さりげなく、今っぽく。

むりなく、合わせやすい。

シルエットがきれいで、着心地もいい。

この服なら、どんな毎日も愛せる。

退屈じゃないベーシック。

グリーンレーベルの結論。

■ ノバセルについて

ノバセルは、AI技術とマーケティング専門人材の知見を融合した「AIエージェンシー」です。AIを活用し、戦略立案からクリエイティブ制作、効果分析まで、マーケティング活動を一貫して支援します。事業会社発の視点でマーケティングの無駄を省き、本質的な価値創造に集中できる体制づくりを実現し、企業の成長を力強く後押しします。

ノバセル 会社概要：

社名：ノバセル株式会社

所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ 森JPタワー 19階

代表取締役社長： 田部 正樹

事業内容：マーケティングプラットフォーム 「ノバセル」の運営

設立年月日：2022年2月1日

サイト： https://novasell.com/

■「ノバセル」サービスに関するお問い合わせ：https://novasell.com/contact

RAKSULグループ会社概要

当社は、「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」という企業ビジョンのもと、「End-to-Endで中小企業の経営課題を解決するテクノロジープラットフォーム」を目指し、事業運営をしています。

従来の「モノ」を中心とした事業領域にとどまらず、企業経営における「ヒト・モノ・カネ」すべての管理領域でのサービス提供を通じて、日本企業の約99.7%を占める中小企業の包括的な経営課題解決を実現してまいります。

名称：ラクスル株式会社

所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ 森JPタワー 19階

代表取締役社長 グループCEO：永見 世央

設立年月日：2009年9月1日

コーポレートサイト：https://corp.raksul.com/

運営サービス一覧：https://corp.raksul.com/services/

お問い合わせ：https://corp.raksul.com/contact/