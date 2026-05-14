【Sharely主催】失敗しない総会運営を実現するためのウェビナー「6月本番前の株主総会直前対策 ～信頼できるパートナーの選び方とそのポイントとは～」を5/21(木)に開催

エキサイトホールディングス株式会社

Sharely株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西條 晋一、東証スタンダード市場：証券コード5571）は、5月21日(木)17時より、ウェビナー「6月本番前の株主総会直前対策～信頼できるパートナーの選び方とそのポイントとは～」を開催します。

本ウェビナーでは、本番直前でも間に合う「リハーサルでの最終チェックポイント」を凝縮して解説します。特に、スムーズな議事進行の要となる「議長連携システム」の活用方法や、視聴機会を広げ透明性を高める「オンデマンド配信（アーカイブ）」の運用ノウハウについても詳しくご紹介します。「まだ準備が不安」「パートナー選定の決定打が欲しい」という企業様向けに具体的なノウハウを公開します。

公式サイト：https://lp.sharely.app/webinar20260521(https://lp.sharely.app/webinar20260521)

■開催概要

■こんな方におすすめ

■Sharelyについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1346/table/1104_1_4c3c76f9a790db98869ab07b1050b914.jpg?v=202605141151 ]- 6月の株主総会を控え、当日の議事進行やパートナー会社との連携に不安がある方- 議長と事務局の連携をよりスムーズにする運用方法に興味がある方- アーカイブ配信（オンデマンド）の実施を検討しているが、実務上の注意点を知りたい方- リハーサルを予定しており、プロの目線でチェックすべき項目を整理したい方

Sharelyは株主総会の開催・運営も行っている総合支援サービスです。リアル開催からハイブリッド開催、バーチャルオンリー開催含め、幅広く対応可能なプラットフォームの提供に加え、議長連携支援システムの提供、事前質問のみのプラットフォーム提供など柔軟なサービス提供により、多方面で支持されています。他にも株主優待のDX化支援、取締役会のDX化支援を手掛けるなど、プロダクトおよびサービスを拡大しています。

Sharely公式サイト：https://sharely.app/

■Sharely株式会社について

所在地 ：東京都港区麻布台1丁目3-1麻布台ヒルズ森JPタワー27F

設立 ：2024年3月8日（2020年6月に事業開始の後、事業譲渡により独立）

代表者 ：代表取締役 西條 晋一

事業内容 ：株主総会総合支援事業、IR/決算説明会支援事業、株主優待総合支援事業、取締役会支援事業、その他DX支援事業、前記に付随する関連事業

URL ：https://sharely.app/

問い合わせ：https://share.hsforms.com/1ZXuQ6XHUR9KJkNXs7Kb_lw50cbt