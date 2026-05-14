レジ、品出し、フライヤー調理まで！『ワンオペ！コンビニ』Nintendo Switch / Steamで本日配信開始！

SAT-BOX株式会社

SAT-BOX株式会社（本社：愛知県名古屋市）は、最新作『ワンオペ！コンビニ』を、本日よりNintendo Switch、Steamにて配信開始したことをお知らせいたします。

レジに品出し、フライヤー調理まで！

押し寄せるお客さんを、たったひとりでさばこう！

コンビニ業務をひとりで回すドタバタアクションゲーム！

ひっきりなしに訪れるお客さんに対応しながら、店内を駆け回ろう！

次から次へと発生する仕事をさばききった時の爽快感は格別！

あっちへこっちへ大忙し！

限られた時間の中で優先順位を見極め、コンビニを回し続けよう！

すべてをこなしきれば、ワンオペマスターだ！

【次々発生する仕事！】

レジ、品出し、フライヤー調理、掃除や回収など、

同時に発生する業務を効率よくこなそう！

【判断力がカギ！】

どの仕事を優先するかで結果が大きく変わる！

状況を見極めて動こう！

【ステージごとに変わるお店】

エリアごとに異なるコンビニが登場！

レイアウトの違いによって攻略も変化！

【スコアアタック対応】

プレイ内容に応じて星の評価が変化！

効率よく立ち回り、3つ星のハイスコアを目指そう！

【2人協力プレイ】

店員とサポートロボに分かれて協力プレイが可能！

役割分担が攻略のポイント！

【詳細情報】

タイトル: ワンオペ！コンビニ

発売日: 2026年5月14日（木）価格:980円（セール価格650円）

ジャンル: アクション/シミュレーション

プレイ人数: 1～2人

プレイモード: TVモード、テーブルモード、携帯モード

対応言語: 日本語、英語

・Nintendo Switch： https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000115967

・Steam： https://store.steampowered.com/app/4638460/_/

・詳細ページ：https://sat-box.jp/Game/soloshift_convenience_switch.html

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=I8xY3OYoFuM ]