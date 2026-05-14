レジ、品出し、フライヤー調理まで！『ワンオペ！コンビニ』Nintendo Switch / Steamで本日配信開始！

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SAT-BOX株式会社


SAT-BOX株式会社（本社：愛知県名古屋市）は、最新作『ワンオペ！コンビニ』を、本日よりNintendo Switch、Steamにて配信開始したことをお知らせいたします。




レジに品出し、フライヤー調理まで！


押し寄せるお客さんを、たったひとりでさばこう！


コンビニ業務をひとりで回すドタバタアクションゲーム！


ひっきりなしに訪れるお客さんに対応しながら、店内を駆け回ろう！


次から次へと発生する仕事をさばききった時の爽快感は格別！




あっちへこっちへ大忙し！


限られた時間の中で優先順位を見極め、コンビニを回し続けよう！


すべてをこなしきれば、ワンオペマスターだ！



【次々発生する仕事！】


レジ、品出し、フライヤー調理、掃除や回収など、


同時に発生する業務を効率よくこなそう！




【判断力がカギ！】


どの仕事を優先するかで結果が大きく変わる！


状況を見極めて動こう！




【ステージごとに変わるお店】


エリアごとに異なるコンビニが登場！


レイアウトの違いによって攻略も変化！




【スコアアタック対応】


プレイ内容に応じて星の評価が変化！


効率よく立ち回り、3つ星のハイスコアを目指そう！




【2人協力プレイ】


店員とサポートロボに分かれて協力プレイが可能！


役割分担が攻略のポイント！





【詳細情報】


タイトル: ワンオペ！コンビニ


発売日: 2026年5月14日（木）価格:980円（セール価格650円）


ジャンル: アクション/シミュレーション


プレイ人数: 1～2人


プレイモード: TVモード、テーブルモード、携帯モード


対応言語: 日本語、英語


・Nintendo Switch： https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000115967


・Steam： https://store.steampowered.com/app/4638460/_/


・詳細ページ：https://sat-box.jp/Game/soloshift_convenience_switch.html


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=I8xY3OYoFuM ]