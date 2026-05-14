vina nide、ホーチミン発ブレイクダンスイベント「Badass City 2026」にスポンサーとして参画

株式会社ニード

株式会社ニード（所在地：東京都中央区 代表取締役 飯島理、以下ニード）のベトナム拠点「vina nide Co.,Ltd（ヴィナ ニード）」（Binh Thanh, Ho Chi Minh City、代表取締役：山岸 麗菜、以下vina nide）は、2026年5月16日（土）にホーチミン市で開催されるブレイクダンスイベント「Badass City」への協賛を行うことをお知らせいたします。

vina nideは、イベントグッズおよび関連ビジュアル制作を通じたクリエイティブサポートという形で本イベントを支援しています。

「Badass City」について

「Badass City」は、ダンス、音楽、ストリートカルチャーを横断するカルチャーイベントです。ブレイクダンスを中心に、DJ、シンガー、アーティストなどが集結し、世代・国籍・ジャンルを越えたコミュニティ形成とカルチャーの発信を目的としています。

本イベントは、単なるパフォーマンスイベントではなく、ホーチミンにおけるカルチャーシーンの発信拠点となることを目指しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IokaSFkBN18 ]

Badass City 2026 開催概要

開催日：2026年5月16日（土） 9:00～21:00

会場：NINA NEXT SPACE

180/1Đ. Nguyễn Tất Thanh, Phường 13, Quận 4, Thanh phố Hồ Chi Minh, Vietnam

形式：2vs2 Breakin' Battle / U18 1vs1 Breakin' Battle

Webサイト：

https://badasscity.kirigaokapro.com/

Instagram：

https://www.instagram.com/badass.city/

vina nideによるサポート内容

vina nideは、本イベントに対し以下のグッズ制作およびビジュアル制作を行っています。

制作物一覧- ステッカー（撥水仕様／ステッカーパック）- イベントパンフレット（A5）- ポスター／フライヤー- リストバンド（入場者管理用）- 会場モニター表示用コンテンツ

など

文化支援への取り組みについて

vina nideは、デザインを手段として、人と文化・コミュニティをつなぐことを事業の根幹に置いています。日本では古くから「メセナ」と呼ばれる企業による文化芸術支援の取り組みが定着しており、社会における文化の豊かさを育む活動として企業が積極的に関与してきました。

vina nideは、ベトナムにおいても同様の姿勢で、地域に根ざしたカルチャーを支える存在でありたいと考えています。生活者の日常に息づくカルチャーを大切にし、クリエイティブの力でその価値を可視化・発信することが、私たちのミッションです。

「Badass City」が掲げる、ダンスや音楽を通じたコミュニティ形成というビジョンは、vina nideが大切にしている「文化を通じて人をつなぐ」という考え方と深く共鳴しています。今回の協賛は、単なるブランド露出ではなく、ホーチミンのカルチャーシーンへの継続的な関与・共創の第一歩として位置づけています。

vina nide コメント

「Badass Cityが掲げる"カルチャーとコミュニティをつなぐ場づくり"というビジョンに深く共感しています。vina nideは、デザインを通じて人や文化、価値観を接続することを重要な役割と考えています。本イベントのクリエイティブサポートを通じて、ホーチミンにおけるカルチャーシーンのさらなる発展に寄与できることを嬉しく思います。」

vina nideについて

私たちは東京とベトナムホーチミンに拠点を置くクリエイティブエージェンシーです。分野を限定しないクリエイティブ経験は、知識と技術を慥かに蓄え、知恵と見識を育み、成功率の高い戦略とプロダクションをご提案いたします。

ベトナムにすでに進出している、これから進出しようと検討されている企業のデザイン経営パートナーとして、マーケティングとブランディング両面での戦略から実行・実装までを支援し、ベトナム市場における価値を創出します。

会社名：CONG TY TNHH VINA NIDE（vina nide Co.,Ltd）

代表取締役：山岸 麗菜

設立：2024年12月

所在地：15 Me Linh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chi Minh, Việt Nam

事業内容：クリエイティブディレクション、アートディレクション、グラフィックデザイン、空間デザイン、スクリーンデザイン、マーケティングプランニング、映像制作、システム開発など

Webサイト：https://vinanide.com/

Facebook：https://www.facebook.com/vinanide

Instagram：https://www.instagram.com/vinanide/

本件に関するお問い合わせ先

本件に関するご質問や取材依頼につきましては、こちらよりご連絡ください。

株式会社ニード / vina nide Co.,Ltd

担当：山岸

電話番号：03-6910-1503

E-mail：info@nide.jp

お問い合わせフォーム：https://nide.jp/contact/