グロービート・ジャパン株式会社(本社：東京都杉並区)が運営する「らあめん花月嵐」は、2026年5月13日(水)より『喜多方ラーメン醤平食堂』を全国211店舗(うち海外28店舗)にて期間限定で販売いたします。





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【花月嵐の経験が磨いた、新たなオリジナル喜多方ラーメン】

5月の期間限定ラーメンは、博多豚骨、札幌味噌と共に日本三大ラーメンの一つと言われている喜多方ラーメンです。

これまで、幾度も喜多方ラーメンに挑んできた花月嵐。

歴代のオリジナル喜多方ラーメン、そして名店コラボで培った経験すべてを注ぎ込んで辿り着いた新たな一杯です。





喜多方ラーメン醤平食堂980円(税込価格)





■『喜多方ラーメン醤平食堂』に込めた想い

今回、商品名にある「醤平(しょうへい)」には、喜多方ラーメンを象徴する2つの要素を込めました。

旨み豊かな醤油スープを表す「醤」と、平打ちぢれ麺を表す「平」です。

あっさりとしながらも醤油の深いコクと平打ち麺の食感とそのおいしさをそのまま表した名前です。





毎日食べたくなる、会津が誇る本場ご当地ラーメンの味をぜひこの機会にお楽しみください。









■商品紹介

商品名称：喜多方ラーメン醤平食堂

販売価格：980円(税込価格)

喜多方ラーメン醤平食堂 肉増し：1,240円(税込価格)