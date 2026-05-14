港町・塩竈の食文化を映す酒へ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「阿部勘」が「塩竈阿部勘」に改名し、デザインを刷新。

阿部勘酒造株式会社

阿部勘酒造株式会社（本社：宮城県塩竈市、代表取締役：阿部昌弘）は、このたび主力ブランドを「塩竈 阿部勘」へ刷新し、新シリーズ「潮」を発表いたします。

あわせて、酒質設計からラベルデザインまで全面的に見直し、“港町・塩竈の食文化を映す酒”としてブランドコンセプトを再構築しました。

新シリーズ「潮」は、「黄金潮」「橙潮」「玄潮」「翠潮」の4商品で展開いたします。



古くから海とともに栄えてきた港町・塩竈。全国有数の生鮮まぐろ水揚げ港を擁し、寿司文化が深く根付くこの土地で、阿部勘酒造は酒を造り続けてきました。

国内外で和食への注目が高まる中、今回の再構築では、“寿司の街・塩竈の酒”として、魚介料理との調和をこれまで以上に深く追求しています。

塩竈の寿司は、素材の鮮度や輪郭を大切にする文化です。

「鮮度のためになにもしない」

私たちは、甘さを足しすぎない、香りを立てすぎない、流行を追いすぎない酒造りを大切にしてきました。

鮮度の高い魚介を自然に、心地よく食べ続けられる酒であること。そんな酒を目指し、今回「塩竈」の名を掲げ、ブランドを再構築いたしました。

また今回の刷新では、ラベルや名称だけでなく、酒質設計そのものも見直しています。



魚介料理との調和をより高い次元で表現するため、麹歩合や発酵設計、日本酒度の考え方まで改めて見直し、それぞれの酒の個性を再設計しました。

デザイン面では、余白を活かしたミニマルな表現へ変更。720ml商品には透明感をイメージしたプリントビンを採用し、正面ラベルには英語表記を追加しました。

シリーズ名である「潮」は、時間や季節によって変化する海の表情を表しています。

それぞれ異なる料理や時間に寄り添う酒として設計しました。

アートディレクター・駒井美智子氏 コメント

「塩竈の寿司文化には、“鮮度のために、なにもしない”という美意識があると感じました。今回のデザインでは、その引き算の感覚を、余白や透明感で表現しています。料理と並んだ時に自然に馴染み、静かに存在する酒を目指しました。」

阿部勘酒造株式会社 代表取締役・阿部昌弘 コメント

「塩竈の魚介文化とともにある酒として、もう一度ブランドの軸を見つめ直しました。料理を引き立て、自然と杯が進む酒を、これからもこの土地から発信していきます。」

商品ラインナップ

塩竈 阿部勘 黄金潮（おうごんしお）■ 塩竈 阿部勘 黄金潮（おうごんしお）

蔵の技術の粋を集めた逸品。一線を画す華やかな香り、筆舌しがたい磨き抜かれた甘みと軽やかな後口が魅力です。贅沢な海の幸と共にお楽しみください。

塩竈 阿部勘 橙潮（とうちょう）■ 塩竈 阿部勘 橙潮（とうちょう）

料理との境界線をほぐすような「液体の柔らかさ」が魅力。凹凸の無いスムースな質感とまろやかな余韻は、繊細なお椀や握りとも見事に調和します。日本料理の可能性を広げる懐の深い一本です。

塩竈 阿部勘 玄潮（げんちょう）■ 塩竈 阿部勘 玄潮（げんちょう）

透明感のある繊細で上品な香りが特徴。ピュアな甘みと爽やかなキレ味が、素材本来の味を引き立てます。シンプルで慈悲深いお料理と合わせてご堪能下さい。

塩竈 阿部勘 翠潮（すいちょう）■ 塩竈 阿部勘 翠潮（すいちょう）

塩竈 阿部勘の原点となる食中酒。料理に寄り添う穏やかな香りと旨味を軸に、後口はシャープにキレ上がります。素材を活かした魚介類と共にお楽しみください。

今後の季節限定酒では、塩竈にゆかりのある作家・アーティストとの取り組みも進めてまいります。第一弾では、イラストレーター・小田佑二氏を起用しています。

塩竈 阿部勘 春の潮

また、阿部勘酒造は300年以上にわたり、鹽竈神社の御神酒を納めてきました。

海と祈りが近くにあるこの土地で、これからも塩竈の食文化とともにある酒を追求してまいります。

【発売日】

2026年5月11日

【会社概要】

阿部勘酒造株式会社

宮城県塩竈市西町3番9号

清酒製造業

電話 022-362-0251

E-mail info@abekan.com

WEB https://www.abekan.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

阿部勘酒造株式会社

担当：阿部昌弘

TEL：022-362-0251

E-mail：info@abekan.com