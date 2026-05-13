【トマム】ユニークな展望スポットや雲海ヨガなど、多彩な体験が広がる「雲海テラス」が今季の営業開始！｜営業開始日：2026年5月13日

星野リゾートトマムの夏の風物詩「雲海テラス」

北海道の大地を感じるネイチャーワンダーリゾート「星野リゾート トマム」は、2026年5月13日より「雲海テラス」の今季営業を開始しました。初日には恒例のオープニングセレモニーを実施。来場者と共にシーズンの幕開けを祝福しました。ゴンドラ整備スタッフの「この絶景をお客様にも見てもらいたい」という想いから始まった雲海テラスは、今夏に、累計来場者数が200万人に達する見込みです。

この節目に合わせて、参加型プロジェクト「Cloud Wish」が始動。他にもユニークな展望スポットでの体験や「雲海ヨガ」など、景色を眺めるだけにとどまらない、雲の上での多彩な過ごし方が広がっています。

雲海テラスとは

雲海テラスは、標高1,088メートルのトマム山に位置し、気象条件がそろった時にダイナミックな雲海をはじめ、さまざまな雲海を楽しめる展望施設です。山頂へは、片道約13分の雲海ゴンドラでアクセ

スできます。なお、今季よりゴンドラ乗車には事前予約制を導入し、待ち時間を短縮しながら快適に利用できるようになりました。また、雲海テラスでの9つの過ごし方を提案する「Cloud9（クラウドナイン）計画」のもと、山全体を散策しながら、ユニークな展望スポットを巡ることで、標高や角度の異なる地点から雲海や雄大な自然を楽しめます。現在は7つのスポットが完成しており、それぞれの場所で思い思いの過ごし方ができます。

「Cloud9（クラウドナイン）計画」動画：https://youtu.be/VjX92Yl5cOQ?si=-uc3BJfuRhBrmWIK

Cloud Pool（クラウドプール）（2017年誕生）Cloud Bar（クラウドバー）（2019年誕生）Cloud Round（クラウドラウンド）（2025年誕生）21年目の営業開始を祝う、オープニングセレモニーを実施

2026年5月13日、今季の「雲海テラス」営業開始にあわせ、オープニングセレモニーを実施しました。会場では、雲に見立てたシャボン玉を放つ「クラウドリリース」や「シャンパンオープン」で幕開けを祝福。標高1,088mの澄み切った空気の中、594名のお客様とともに、活気あるスタートを切りました。雲海テラス支配人は「スタッフ一同、日々できることを考えながら、お客さまの記憶に残る最高な朝を届けていきたい」と想いを語りました。

動画：https://youtu.be/90JgM4p82Co

シーズンの幕開けを祝う「クラウドリリース」シャンパンオープンの様子累計来場者数200万人達成へ。想いが集まり、雲になる「Cloud Wish」始動

開業以来、多くの方々が訪れてきた雲海テラスは、2025年シーズン終了時点で累計来場者数193万人に達し、今夏には200万人を突破する見込みです。これに合わせ、来場者参加型イベント「Cloud Wish」が始動しました。想いを書いた用紙を入れたカプセルを「想いの水滴」に見立て、雲型のフレームへ投入。お客さま一人ひとりの想いによって雲のオブジェが完成していく一体感を楽しめるほか、オブジェや来場者数をカウントする看板を背景に、旅の思い出に残る写真撮影も可能です。また、200万人達成記念セレモニーの開催を予定しています。

みんなの想いを込める「Cloud Wish」スタッフの想いが広げる、雲海テラスの体験

かつてゴンドラは、冬季のスキー場営業時には多くのお客さまを運んでいましたが、夏は整備作業用として使用されていました。そうした中、夏の整備作業中にスタッフだけが日常的に目にしていた雲海を「お客さまにも見てもらいたい」という想いから、「雲海テラス」は誕生しました。以来、雲海テラスは今年で21年目を迎えます。トマムで見られる雲海は朝に発生しやすいことから、訪れた人に「最高の朝」を過ごしてほしいという想いのもと、現在もスタッフがさまざまな体験を提案し続けています。

「雲海テラス」ストーリー動画：https://youtu.be/hgKPo_M3tTo?si=T8caRGP-gVlmx6gq

■ スタッフが届ける、標高1,088mで行う「雲海ヨガ」

標高1,088mの空気の中で心身を整える「雲海ヨガ」を営業期間中、毎日開催。最高の朝を過ごしてほしいという想いのもと、雲海テラスのスタッフ自らが講師を務めます。一日の始まりを心地よく迎えられるこの体験では、深呼吸やゆったりとした動きを通して、自分自身と向き合う時間を提供します。

雲海ヨガ概要

期間：2026年5月13日～10月13日

時間：4:45～6:45の間で数回開催

※時期により変動あり。詳細は公式サイトをご確認ください。

料金：無料

毎日開催「雲海ヨガ」

■雲海を知り尽くしたスタッフによる「雲海ガイド」

日々雲海と向き合う雲海テラスのスタッフが、その日の雲海の発生メカニズムやトマムの自然の魅力を解説します。景色を見るだけにとどまらない、知る楽しさを加えた朝の体験です。

雲海ガイド概要

期間：2026年5月13日～10月13日

時間：4:30～6:30の間で数回開催

※時期により変動あり。詳細は公式サイトをご確認ください。

料金：無料

スタッフの解説を通して雲海をより深く楽しめる

■ 滞在中も雲を感じる客室

ふわふわの雲をテーマにした「雲スイートルーム」。雲海テラスでの体験に加え、滞在中も雲を感じていただきたいという想いから生まれた特別な客室です。客室内には、「雲ベッドルーム」や「雲アメニティ」など、雲をモチーフにした設えを随所に取り入れ、まるで雲に包まれるような空間で過ごせます。

雲スイートルーム

【参考情報】「雲海リトリートステイ」

絶景を独り占めできる「プライベートヨガ体験」

絶景を独り占めし、天空のプライベートヨガで心身をととのえる「雲海リトリートステイ」を販売します。絶景の雲海テラスを貸し切り、天空のプライベートヨガで心身をととのえる2泊3日の宿泊プランです。早朝のヨガやスパトリートメントで癒され、雲をモチーフにした客室や特別ディナーとともに、滞在を通してリトリート体験を満喫できます。

関連資料：【トマム】絶景を独り占め。天空のプライベートヨガで心身をととのえる「雲海リトリートステイ」販売(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001787.000033064.html)

雲海テラス概要

期間：2026年5月13日～10月13日

料金：大人（12歳以上）2,500円、7～11歳1,600円、愛犬500円（いずれも税込）

＊リゾナーレトマム、トマム ザ・タワー宿泊客は無料

時間：4:30～8:00（上りゴンドラ最終乗車）

※時期によって変動あり。詳細は公式サイトをご確認ください。

予約：専用ページ（https://www.snowtomamu.jp/unkai_terrace_reservation/）

にて、利用日前日の17時より受付開始

対象：宿泊、日帰り客

備考：営業時間は時期により異なります。

天候や気象条件により、ゴンドラが運休となることがあります。

融雪の状況により、一部の展望スポットを利用できない場合があります。

愛犬との乗車の際はバギーまたはクレートの利用をお願いしています。

詳細：https://www.snowtomamu.jp/summer/unkai/

星野リゾート トマム

星野リゾート トマム 全景

北海道のほぼ中心に位置する滞在型リゾートです。「トマム ザ・タワー」「リゾナーレトマム」の2つ

のホテルを中心に、四季を通して北海道を体感できるアクティビティが楽しめます。緑あふれる時期に

は、雲海テラスやファームエリア、冬には全29コースを誇るスキー場や幻想的な雪と氷の街「アイスヴィレッジ」などがあり、四季を通じて楽しみが尽きないリゾートです。

所在地 ：〒079-2204 北海道勇払郡占冠村字中トマム

電話 ：0167-58-1111（代表電話）

客室数 ：735室（トマム ザ・タワー535室、リゾナーレトマム200室）

チェックイン ：15:00～／チェックアウト：～11:00

料金 ：トマム ザ・タワー1泊12,900円～、リゾナーレトマム1泊26,100円～

（いずれも2名1室利用時1名あたり、税サービス料込、朝食付）

アクセス ：新千歳空港から車で約100分、JRで約90分

（乗り換えありトマム駅より無料送迎バスあり予約不要）

URL ：https://www.snowtomamu.jp

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=H5DeHXuDO2Y ]