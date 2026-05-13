瀧定名古屋株式会社、テキスタイルECサイト　『Takisada-Nagoya Online Studio』を 一般公開

瀧定名古屋株式会社

瀧定名古屋株式会社（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：瀧 健太郎、以下 当社）は、アパレル企業・デザイナー・企画担当者向けテキスタイルECサイト「Takisada-Nagoya Online Studio」を2026年5月18日（月）10:00より一般公開します。

■サイト概要

サイト名：Takisada-Nagoya Online Studio

公開日：2026年5月18日（月） 10:00～

URL：https://www.takisadanagoya-online.jp

本サイトは、当社が長年培ってきた素材提案力と豊富な商品データをデジタル化し、必要な素材へ迅速にアクセスできる環境を提供するものです。

近年、ファッション業界では企画サイクルの短期化や小ロット化が進み、素材選定におけるスピードと情報アクセスの重要性が高まっています。

一方で、生地選定は従来、対面商談やサンプル帳を中心としたプロセスに依存しており、迅速な意思決定や新たな顧客接点の構築が課題となっていました。

当社はこうした課題に対し、素材提案業務のDXを推進。

オンラインとリアル営業を融合した新たな素材提案プラットフォームとして、「Takisada-Nagoya Online Studio」を通じ、顧客接点の拡張と提案スピード向上を目指します。

■「Takisada-Nagoya Online Studio」OPENの背景

近年のアパレル・ファッション業界では、消費者ニーズの多様化や市場変化への迅速な対応が求められており、素材調達においてもスピードと柔軟性が重要視されています。

また、新規ブランドやDtoC事業者の増加、機能性素材・サステナブル素材への関心拡大により、必要な素材情報へ迅速にアクセスできる環境整備の必要性が高まっています。

当社ではこれまで、営業担当者による提案力や豊富な素材アーカイブを強みとしてきました。

今回、その強みをデジタル上でも活用可能とすることで、より多くの顧客に対し、時間や場所にとらわれない素材探索環境を提供します。

■「Takisada-Nagoya Online Studio」の主な特徴

1．豊富な生地情報をオンラインで横断検索

シーズン、用途、機能、組織、風合いなど、多様な条件による検索が可能。

目的に応じた素材探索を効率化し、企画スピード向上を支援します。

特に、課別独立採算で培ってきた各部門の強みを横断し、「会社としての品揃え」を顧客視点で見せていく点も大きな特徴です。

2．新規顧客・スタートアップブランドへの開かれた入口

これまで接点を持ちにくかったDtoCブランドや新規事業者に対しても、当社素材へアクセスできる環境を提供。

新たな顧客接点創出と市場拡大を目指します。

3．リアル営業と連動したBtoBプラットフォーム

本サイトは単なるEC機能ではなく、“素材提案の入口”として位置付けています。

オンライン上で素材探索を可能にしながら、必要に応じて営業担当者による提案・フォローと連携することで、デジタルとリアル双方の強みを活かした顧客体験を提供します。

4．“適時・適品・適量”を実現する素材供給体制

生地情報・在庫情報・企画提案を連動させることで、顧客ニーズに応じた迅速な素材提案を推進。

必要な素材を、必要なタイミングで、必要な数量だけ提供する体制構築を目指します。

■今後の展望

当社は今後、リアル営業とオンライン情報・販売の連動をさらに深化させ、アパレル業界における新たなBtoB取引モデルの確立を目指します。

私たちは、160年以上にわたり培ってきた素材調達力・企画提案力に、デジタルの利便性を掛け合わせることで、『より多くのお客様に』『より早く』『より的確に』素材をお届けできる体制づくりを推進してまいります。

また、生地在庫・商品データ・販売データを統合し、顧客ニーズと連動させることで、「適時・適品・適量」を実現する“Smart Vendor”型ビジネスモデルへの進化を推進してまいります。さらに、デジタル活用による素材提案の効率化や情報アクセス向上を通じ、アパレル業界全体の企画・調達プロセスの高度化に貢献してまいります。

■会社概要

会社名：瀧定名古屋株式会社

所在地：愛知県名古屋市中区錦二丁目13番19号

代表者：代表取締役社長 瀧 健太郎

事業内容：各種繊維製品の元卸並びに一般輸出入