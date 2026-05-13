WECARS浜松南店およびWECARS鴻巣店　指定工場の承認に関するお知らせ

株式会社WECARS

株式会社WECARS（本社：東京都千代田区、以下「WECARS」）は、WECARS浜松南店

およびWECARS鴻巣店の2店舗において、下記のとおり新たに指定工場の承認を受けましたので、

お知らせいたします。

指定工場の概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/176464/table/32_1_c8205867aabc78e9039915ba302010cc.jpg?v=202605130251 ]WECARS浜松南店WECARS鴻巣店

指定工場の取得は、車検・点検・整備において高い技術水準と厳格な管理体制が求められる制度であり、地域のお客様により高い安心と信頼を提供するための重要な基盤となります。

WECARSでは、指定工場の取得をゴールとするのではなく、法令遵守を徹底したうえで、常に公正

かつ適正な指定業務を継続して行うことを重視しており、今後も指定工場としての責任と自覚を持ち、

サービス品質の向上と信頼性の確保に努めてまいります。

また、現在も複数の店舗において新規指定工場の取得に向けた準備を進めており、引き続き全社を

挙げて整備体制の強化とサービス力の向上に取り組んでまいります。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社WECARS 広報室

電話：03-6811-1334

Email：media_pr@wecars.co.jp

株式会社WECARS（読み：ウィーカーズ）

代表者 ：代表取締役社長 吉田朋史

本社 ：東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビルディング29階

設立 ：2024年1月

業務内容：中古車・新車販売及び車両買取業務、車検・一般整備及び鈑金塗装業務

URL ：https://www.wecars.co.jp/company/