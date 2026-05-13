【5/19（火）オンライン】楽天スーパーSALE直前！自力でできるRPPの効率化。毎月2～3万円の予算を有効活用し、″ROAS向上・売上アップ″を同時に実現する方法とは？【オンラインセミナー開催】

株式会社ECXグループ

日本全国の楽天ショップの2,600社以上が所属する「ECマスターズクラブ」を運営する日本ECサービス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藪中桂佑）は、『楽天スーパーSALE直前！自力でできるRPPの効率化。毎月2～3万円の予算を有効活用し、"ROAS向上・売上アップ"を同時に実現する方法とは？(https://www.ec-masters.club/page/Hf8i6yslzPe7?traffic=prtimes)』オンラインセミナーを2026年5月19日(火)に開催します。

このセミナーは、楽天市場でRPPの費用対効果に課題を感じているEC事業者を対象にしたものです。私たちは、EC事業者の皆様が広告費のムダを削減し、プロ並みにRPPの設定を行えるようになる実践的なノウハウを提供することを目指しています。

■ 開催の背景

楽天市場のRPPは、"設定したまま"で運用されているケースが少なくありません。多くのEC事業者が、商品登録や発送・CS対応で忙殺されるうちに、気づけば広告費だけが消化され、売上に繋がっていないという悩みを抱えています。このような背景から、日本ECサービス株式会社は、EC事業者が忙しい中でも"短時間で、RPP運用がプロ並みになる"よう、ムダな広告費を自動でカットして、売上とROASを伸ばしやすくする"自動化の仕組み"を伝える本セミナーを企画しました。ECマスターズクラブのノウハウを通じて、EC事業者の皆様が広告運用におけるムダを減らし、利益を最大化できるEC経営を実現したいと考えています。

■ セミナー詳細

■ プログラム・内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/170037/table/33_1_616466c8770cb91982a966ef7f6fb665.jpg?v=202605130251 ]

このイベントでは、日本ECサービス株式会社の木村駿斗が登壇し、どの商品を除外すればいいのか、どのキーワード／商品にCPCを集中させればいいのか、楽天スーパーSALE前に必ず整えておきたいポイントは何かなど、成果につながる"自動化の考え方"を解説します 。

■ コメント

楽天スーパーSALE前後は、RPPの競争が最も激しくなる時期です。本セミナーでは、この時期に対応し、設定のちょっとした見落としを防ぎ、自力で利益を最大化するための具体的な手法を、直接お伝えします。広告費のムダを削減し、持続的な成長を目指すEC事業者の皆様にとって、必見の内容です。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

■ 登壇者

木村 駿斗（日本ECサービス株式会社 / RAT開発担当）

店舗運営・広告代理店を経て、2025年9月よりECマスターズクラブに参画。RPP・RATの運用支援を専門とし、「難しそう」「不安」という入口のハードルをなくすことを自分の役割と考えています。これまで多数の会員様のRAT初期設定をサポートし、「思ったより全然簡単だった」という声を多くいただいています。まず一歩踏み出せるよう、全力でサポートします。

■ECマスターズクラブについて

楽天市場やYahoo!ショッピング、Amazonにてネットショップを運営している方向けの会員制サポートサービスです。 楽天ショップの2,600社以上が利用する日本最大級のサブスク型のオンラインサロンです。 通常、コンサルティングサービスで10万円以上かかるようなサービスを、月額1.5万円から提供しており、以下の4つのサービスを中心に、様々なサービスを提供しています。

- 質問数無制限で、24時間以内に回答を得られるフォーラム（掲示板）- 毎日最新情報とノウハウが届くサポートレター（メルマガ）- 毎週2種類のLIVEを放送中。各モールからのお知らせをまとめて解説する「ECマスターズLIVE」、その場で質問できる「公開コンサルティング」- 時間短縮や効率化など30種類以上の便利ツール

▼ECマスターズクラブの詳細はこちら

https://ec-masters.co.jp/

その他、ご不明点などございましたらお気軽にご連絡ください。

■日本ECサービス株式会社について

元楽天ECコンサルタントの清水が創業し、20社のコンサルティングサービスで提供していたサービスを、日本全国のお困りのネットショップをサポートすべく2014年から会員制サポートサービスとしてECマスターズクラブを運営しています。現在はネクストエンジンのプラチナパートナー、Yahoo! JAPANコマースパートナーにも認定されています。

2023年11月、グリニッジ株式会社と「株式会社ECXグループ」を新設し、グループ経営体制「ECX」へと移行しました。

日本ECサービス株式会社のLINE配信サービス事業「LSEG」をグリニッジ株式会社に事業譲渡し、「ECマスターズクラブ」の会員サポート事業と「らくらくーぽん」など、SaaS事業の事業領域を明確に分けることで、シナジーの最大化を目指しています。

▼会社概要

https://ec-masters.co.jp/company/profile/

▼YouTubeで楽天ショップ運営者に役立つ動画も公開中！

https://www.youtube.com/@ecmasters