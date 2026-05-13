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＜サイバー攻撃・災害・障害に備える＞「止まらない医療」を支えるITインフラとセキュリティを紹介−第30回 日本医療情報学会春季学術大会に出展−
アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、2026年6月11日（木）から13日（土）に開催される「第30回日本医療情報学会春季学術大会」に出展します。
クラウドやAI活用が進む中、医療現場では、ITインフラに求められる可用性・信頼性がこれまで以上に高まっています。
一方で、サイバー攻撃の高度化や自然災害、システム障害への備えに加え、限られた人員による運用体制など、医療機関を取り巻くIT運用上の課題は複雑化しています。特に、ネットワークやセキュリティ運用の属人化、機器の老朽化や通信の不安定さ、障害・インシデント発生時における迅速な状況把握や初動対応の難しさなど、「医療を止めない」ためのITインフラ整備と運用に課題を抱えるケースが少なくありません。
こうした背景を踏まえ、本大会において当社は、「止まらない医療を支える、ITインフラとセキュリティ」をテーマに、医療現場の実情に即したネットワーク運用管理、IT-BCPを見据えたレジリエントなインフラ設計、そしてNDR（Network Detection and Response）を中心とした次世代セキュリティ対策をご紹介します。
展示ブースでは、ネットワーク全体の可視化・一元管理による運用負荷の軽減や、障害発生時の迅速な復旧を支援するソリューション、院内ネットワーク全体を対象としたセキュリティ対策について、実際の医療機関での導入事例を交えながらご紹介します。
また、スイーツセミナー／アフタヌーンセミナーでは、医療機関におけるIT-BCPの取り組みや、NDRの導入・運用に関する実践的な知見を、現場の視点からご紹介します。さらに、6月11日（木）開催のチュートリアルセミナーにも登壇し、医療機関における電波管理の重要性や具体的な取り組みについて解説します。
【開催概要】
大 会 名：第30回日本医療情報学会春季学術大会（シンポジウム2026宇都宮）
会 期：2026年6月11日（木）〜13日（土）
会 場：ライトキューブ宇都宮 ＋ Web開催
テ ー マ：「医療情報学の新たなる道程〜革新と共創の時代へ〜」
大 会 長：今井 健 氏（東京大学大学院医学系研究科 疾患生命工学センター）
プログラム委員長：河添 悦昌 氏（東京大学大学院医学系研究科 医療情報学分野
医学部附属病院 企画情報運営部）
実行委員長：荻島 創一 氏（東北大学 高等研究機構
未来型医療創成センター／東北大学メディカル・バンク機構）
大会事務局：東北大学東北メディカル・メガバンク機構ゲノム医科学情報学分野内
運営事務局：株式会社JTBコミュニケーションデザイン コンベンション第二事業局
詳細：https://jami2026symp.org/
■出展内容
＜機器の老朽化・通信の不安定さの解消＞
−無線LAN製品ラインナップ・10G/マルチギガ対応製品紹介
−最適な院内Wi-Fi環境の構築（AWC）
＜運用の属人化・管理者不足に対応する自動化・運用支援＞
−ネットワーク運用の可視化・クラウド管理による運用負荷軽減
（Vista Managerシリーズ、Allied OneConnect）
−IT-BCPを見据えたネットワークの一元管理・自動復旧（AMF PLUS）
−管理者不足を支援するネットワーク監視（Net.Monitor）
＜セキュリティ対策＞
−ネットワーク全体の可視化・異常検知と自律型制御（NDR、AMF-SEC）
−専門アナリストによるセキュリティログ監視・分析（マネージドセキュリティサービス）
■共催セミナー
＜スイーツセミナー1（SS-1）＞
https://digitalpr.jp/table_img/631/134586/134586_web_1.png
＜アフタヌーンセミナー1（AS-1）＞
https://digitalpr.jp/table_img/631/134586/134586_web_2.png
＜チュートリアルセミナー6＞
https://digitalpr.jp/table_img/631/134586/134586_web_3.png
詳細は当社ホームページをご覧ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/event/exhibit/jamisc30/
注）展示内容およびセミナー構成・内容は、都合により変更される場合がございます。予めご了承ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社 およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。なお、本文に記載のある「Allied OneConnect」は現在、商標登録出願中の名称となります。
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
詳細は当社ホームページをご覧ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/event/exhibit/jamisc30/
クラウドやAI活用が進む中、医療現場では、ITインフラに求められる可用性・信頼性がこれまで以上に高まっています。
一方で、サイバー攻撃の高度化や自然災害、システム障害への備えに加え、限られた人員による運用体制など、医療機関を取り巻くIT運用上の課題は複雑化しています。特に、ネットワークやセキュリティ運用の属人化、機器の老朽化や通信の不安定さ、障害・インシデント発生時における迅速な状況把握や初動対応の難しさなど、「医療を止めない」ためのITインフラ整備と運用に課題を抱えるケースが少なくありません。
展示ブースでは、ネットワーク全体の可視化・一元管理による運用負荷の軽減や、障害発生時の迅速な復旧を支援するソリューション、院内ネットワーク全体を対象としたセキュリティ対策について、実際の医療機関での導入事例を交えながらご紹介します。
また、スイーツセミナー／アフタヌーンセミナーでは、医療機関におけるIT-BCPの取り組みや、NDRの導入・運用に関する実践的な知見を、現場の視点からご紹介します。さらに、6月11日（木）開催のチュートリアルセミナーにも登壇し、医療機関における電波管理の重要性や具体的な取り組みについて解説します。
【開催概要】
大 会 名：第30回日本医療情報学会春季学術大会（シンポジウム2026宇都宮）
会 期：2026年6月11日（木）〜13日（土）
会 場：ライトキューブ宇都宮 ＋ Web開催
テ ー マ：「医療情報学の新たなる道程〜革新と共創の時代へ〜」
大 会 長：今井 健 氏（東京大学大学院医学系研究科 疾患生命工学センター）
プログラム委員長：河添 悦昌 氏（東京大学大学院医学系研究科 医療情報学分野
医学部附属病院 企画情報運営部）
実行委員長：荻島 創一 氏（東北大学 高等研究機構
未来型医療創成センター／東北大学メディカル・バンク機構）
大会事務局：東北大学東北メディカル・メガバンク機構ゲノム医科学情報学分野内
運営事務局：株式会社JTBコミュニケーションデザイン コンベンション第二事業局
詳細：https://jami2026symp.org/
■出展内容
＜機器の老朽化・通信の不安定さの解消＞
−無線LAN製品ラインナップ・10G/マルチギガ対応製品紹介
−最適な院内Wi-Fi環境の構築（AWC）
＜運用の属人化・管理者不足に対応する自動化・運用支援＞
−ネットワーク運用の可視化・クラウド管理による運用負荷軽減
（Vista Managerシリーズ、Allied OneConnect）
−IT-BCPを見据えたネットワークの一元管理・自動復旧（AMF PLUS）
−管理者不足を支援するネットワーク監視（Net.Monitor）
＜セキュリティ対策＞
−ネットワーク全体の可視化・異常検知と自律型制御（NDR、AMF-SEC）
−専門アナリストによるセキュリティログ監視・分析（マネージドセキュリティサービス）
■共催セミナー
＜スイーツセミナー1（SS-1）＞
https://digitalpr.jp/table_img/631/134586/134586_web_1.png
＜アフタヌーンセミナー1（AS-1）＞
https://digitalpr.jp/table_img/631/134586/134586_web_2.png
＜チュートリアルセミナー6＞
https://digitalpr.jp/table_img/631/134586/134586_web_3.png
詳細は当社ホームページをご覧ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/event/exhibit/jamisc30/
注）展示内容およびセミナー構成・内容は、都合により変更される場合がございます。予めご了承ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社 およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。なお、本文に記載のある「Allied OneConnect」は現在、商標登録出願中の名称となります。
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
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詳細は当社ホームページをご覧ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/event/exhibit/jamisc30/