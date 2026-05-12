Notionの利用実態調査レポート―全国2,120名を対象に実施

株式会社circle

～Notionの利用頻度・認知経路・活用実態を全国2,120名に調査。利用者の約6割が毎日使用、未利用者の74.2%が「使いたい」と回答～

マーケティング支援を行う株式会社circle（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：沖間守博）は、全国2,120名を対象に実施したNotionの利用実態調査の結果を公表します。

調査では、Notionの利用頻度・認知経路・活用用途・未利用の壁など、ユーザーの実態が明らかになりました。この結果を踏まえ、Notionの法人導入・活用支援についても推進してまいります。

■ 横浜 vs 全国：横浜のNotionユーザーの活用密度が突出

横浜の「毎日利用」は59.2%で全国（41.9%）を上回る

Notion利用者の利用頻度を尋ねたところ、横浜在住者（n=142）では「毎日」が59.2%に達し、全国（n=74）の41.9%を17ポイント以上上回りました。

横浜では「毎日」と「週に数回」を合わせると96.5%が週1回以上の高頻度で利用しており、日常ツールとして深く定着していることが伺えます。

未利用者の「ぜひ使いたい」は横浜42.1%で全国（21.0%）の約2倍

Notionを知っているが未利用の層に今後の意向を尋ねたところ、「ぜひ使ってみたい」と回答した割合は横浜（n=114）で42.1%、全国（n=219）で21.0%と、横浜が全国の約2倍に達しました。

「興味はあるが、まだ分からない」を含めると横浜では92.1%が前向きな姿勢を示しており、横浜にはまだ掘り起こせる潜在ユーザーが多く存在しています。

コミュニティ参加意向「ぜひ参加したい」は横浜76.1%（全国51.4%）

地域コミュニティへの参加意向では、横浜のNotion利用者の76.1%が「ぜひ参加したい」と回答。「興味はある」を含めると97.2%と、ほぼ全員が前向きな姿勢を示しました。

全国の利用者でも「ぜひ参加したい」が51.4%、「興味はある」を含めると79.8%となっており、地域を問わずコミュニティへの需要があることが浮き彫りになっています。

利用用途は「個人の生活管理」が最多（横浜69.7%、全国71.6%）

Notion利用者の用途（複数回答）では、横浜・全国ともに「個人の生活管理（メモ・日記・タスク・ライフログなど）」がトップ（横浜69.7%、全国71.6%）でした。

仕事でのチーム利用は横浜23.9%、全国35.1%と全国のほうが高く、横浜では個人ユースの比率がより高い傾向がみられました。次いで「学習や資格勉強の記録」（横浜57.0%、全国62.2%）も多く、個人の知識・生産性管理ツールとして広く活用されています。

一方で「仕事でのチーム利用」は横浜23.9%、全国35.1%と全国のほうが高く、横浜では個人ユースの比率がより高い傾向がみられました。

未利用の壁は「活用イメージが湧かない」（全国39.3%が最多）

Notionを知りながら使っていない理由（複数回答）の上位は、横浜では「既に他のツールを使っていて十分（29.8%）」「どんなことに使えるのかイメージがわかない（27.2%）」「自由度が高すぎて使いこなせる自信がない（26.3%）」でした。

全国では「どんなことに使えるのかイメージがわかない（39.3%）」が最多で、活用イメージや具体的な使い方の提供が普及促進の鍵であることが示されています。

Notionの認知経路は利用者はSNSが最多（40.7%）、未利用者はYouTube・ブログが最多（24.9%）

Notion利用者がツールを知ったきっかけ（複数回答、n=216）では、「SNS（X・Instagram・TikTokなど）」が最多の40.7%、次いで「YouTubeやブログ」が29.6%と、デジタルコンテンツ経由での認知が主流であることがわかります。

一方、未利用者（n=333）では「YouTubeやブログ」24.9%、「友人・知人からの紹介」22.2%、「メディア記事・ニュース」18.6%が上位に並び、利用者と比べてSNS以外の多様な経路で認知されていることが確認されました。

口コミや人的ネットワーク、メディアを通じた認知の広がりが、潜在ユーザーの取り込みに重要な役割を果たすと考えられます。

参加したいイベントは「テンプレ共有」と「活用事例」のニーズが上位

今後求めるコンテンツ・イベント内容（複数回答）を聞いたところ、横浜のNotion利用者では「テンプレートの紹介・共有（53.2%）」「仕事や学習での活用事例紹介（46.8%）」「初心者向け使い方講座（42.6%）」が上位に。

未利用者でも「テンプレートの紹介・共有（36.9%）」「活用事例紹介（34.8%）」のニーズが高く、初心者から上級者まで幅広い層が実践的なコンテンツを求めていることが確認されました。

■ 株式会社circleとして法人向けNotion導入・活用支援を提供

株式会社circleは、Notionを活用した業務の仕組み化・情報の可視化といった「整える」領域と、その基盤の上で成果につなげるマーケティング支援（広告運用・コンテンツ戦略・CRMなど）を一体で支援しています。

その取り組みの一環として、法人向けNotionコンサルティングを専門とするいとなみ（東京都、代表：熊倉佳彦）との業務提携を通じ、Notionの導入設計から運用定着までを含む法人向けの導入・活用支援を推進しています。

「内部を整え、外部に価値を届ける」プロセスを円滑に進め、成果につながる仕組みづくりを後押ししてまいります。

提携の詳細はこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000166289.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000166289.html)

■調査概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166289/table/6_1_aee3c1c7d676c2e3c676039c95642c90.jpg?v=202605120151 ]株式会社circleについて

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【会社概要】

会社名：株式会社circle

所在地：神奈川県横浜市

代表者：沖間 守博

事業内容：デジタルマーケティング支援、広告運用、CRM構築、Web分析、Notionコンサルティング・業務効率化支援

URL：https://circle-digital.com/