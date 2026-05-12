＜中国赴任前必見！＞”駐在中国語” 対策ガイダンス～１時間の実践レッスンで、駐在成功を引きよせる～| 人事部・海外事業部必見！5/19(火)10時30分開催

インサイトアカデミー株式会社

グローバル人材育成・研修業を手掛けるインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表：金 珍燮）は、無料webセミナー「＜中国赴任前必見！＞”駐在中国語” 対策ガイダンス～１時間の実践レッスンで、駐在成功を引きよせる～」を2026年5月19日(火)10:30より開催します。

セミナーを申し込む :https://client.insighta.co.jp/archives/seminar/20260519

セミナー詳細

概要

・開催日 ： 2026年5月19日（火）

・開催時間 ： 10：30-11：45

・参加費 ： 無料

・形式 ： オンライン（zoom）にて開催

・対象者 ： 海外事業部責任者/担当者、人事部責任者/担当者、海外駐在員/海外駐在予定者

・参加特典 ： 投影資料の配布（アンケートご回答者様）

※法人対象

・お申込みはご勤務先のメールアドレスにてお願い致します。

・個人の方および同業の方のご参加はご遠慮いただいております。

セミナーのポイント

・学びたてでも、現地から一目おかれる駐在中国語がわかる

・忙しい駐在員だからこそ求められる、サバイバル”駐在中国語”習得術がわかる

・ベテラン講師の実演から、学習上のコツがわかる

こんな方におすすめです

・中国駐在を予定している方、または駐在をされている方

・海外駐在候補者の育成を担う、人事部や海外事業部門の方

・中国拠点の現地スタッフとのやり取りがある方

セミナー内容

お申し込みはこちら :https://client.insighta.co.jp/archives/seminar/20260519

海外駐在――それは、単なるキャリアアップの機会ではありません。

異文化の中で自分の価値観が揺さぶられ、新しい発見とともに、“人生を変える経験”と出会える貴重な時間です。

仕事も生活も深く関わるこの体験を、実りあるものにする鍵の一つが、「駐在中国語」です。

「駐在中国語」とは、現地の人々と信頼を築き、チームを動かす“実践的な語学力”。

職場で成果を出すにも、生活を楽しむにも欠かせない力です。

とはいえ、忙しい業務と両立して語学学習へ時間を割くことは容易ではありませんよね。

実は、与えられたミッションの期限の中で成果を最大化するためには、学び方が鍵となります。

本セミナーでは、駐在先で”すぐに使える”情報を、”フル活用”して学ぶ「サバイバル”駐在中国語”学習術」をお伝えします。

中国語の学習を始めたばかりの方でも、現地の人を動かすレベルに到達するステップについて、

中国でのビジネス経験を持ち、現在も中華系企業の現場で「人を動かす」中国語を実践中の講師が、実演解説します。

現地から一目置かれる中国語術と、限られた時間でも成果を出せる学習戦略を、1時間に凝縮してお届けする本セミナー、

実践的な中国語力を目指すみなさまに、お役立ていただければ幸いです。

セミナープログラム

■【中国赴任前必見！】”駐在中国語” 対策ガイダンス～１時間の実践レッスンで、駐在成功を引きよせる～

（講師：向田 和弘）

01：海外駐在の成功は現地語が鍵～駐在中国語の習得効果とは

02：駐在中国語の学習ポイント

03：実践！中国語の効果的な学び方

■パネルディスカッション

向田 和弘講師 × INSIGHT ACADEMY 代表取締役 アカデミー長 金 珍燮

・中国語を獲得するための様々な視点が存在しますが、どのようなカリキュラムで学んでいくといいのでしょうか？

・引継ぎなどで多忙な中、学習を継続できるか不安です。続けられる人と挫折する人の違いはありますか？

・成果がでていないと感じて不安になることがあります。学習の効果を測る方法はありますか？

セミナー講師

Kazuhiro Mukaida 向田 和弘 氏

INSIGHT ACADEMY 語学 海外駐在員専門 中国語講師

25年にわたる中国滞在と、現地医療法人・メディア企業での実務経験を活かし、駐在者の中国語コミュニケーションを支援。

現在も中華系企業にて中国人スタッフと共に働きながら、ビジネス現場に即した“使える中国語”を日々実践。現場で“信頼される”表現力を育てる。

主催会社

セミナーを申し込む :https://client.insighta.co.jp/archives/seminar/20260519

会社概要

インサイトアカデミー株式会社

本社：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F

代表取締役：金 珍燮

設立：2019年11月26日

資本金：9500万円

会社サイトURL：https://client.insighta.co.jp/

事業内容：グローバル人材育成・研修業

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