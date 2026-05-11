【バイテック生成AIオンラインスクール】″思考するAI″を実務の伴走者へ昇華させる「Claudeマスター講座」を新リリース

株式会社LIBREX

株式会社Librex（リブレクス）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：塩田 稜、バイテック生成AIオンラインスクール運営）は、Anthropic社の生成AI「Claude」を活用し、長文理解・Officeアプリ連携・自律エージェント・カスタムスキル開発までを実務レベルで習得できる「Claudeマスター講座」を新たにリリースしました。

本講座では、単なるチャット利用にとどまらず、Excel・PowerPoint・Chromeブラウザとのネイティブ連携、デスクトップエージェント「Cowork」によるタスク自動化、Agent Skillsを用いたカスタムAIツール開発、Claude Codeによる非エンジニアでも扱える業務自動化までを体系的に解説。Claudeを「思考するパートナー」として使いこなし、業務の質と生産性を同時に引き上げるスキル習得を目指します。

■ リリースの背景と目的

生成AIの活用が広がる一方で、

・長文資料を渡すと回答が破綻する

・出力をそのまま使うとハルシネーションに気づけない

・チャットでは便利でも、実務フローへの組み込みが進まない

・自社業務に特化した使い方を設計できない

といった、より「実務深度」のある課題が浮上しています。

Claudeは、長文理解・誠実性・思考プロセスの透明性に強みを持ち、Office・ブラウザ・デスクトップ環境とネイティブに連携できる、次世代の業務型AIです。

本講座では、

・モデル（Haiku / Sonnet / Opus）の使い分けとプロンプト設計

・Excel・PowerPoint・Chromeブラウザでの実務活用

・Cowork・Agent Skills・Claude Codeによる業務自動化

・ハルシネーション対策と長文ハンドリング

を体系的に学ぶことで、Claudeを実務の中核に据えた高度な活用力を身につけることを目的としています。

■ 講座の特徴：Claudeを"思考するパートナー"として使いこなす

A. 基礎から理解するClaudeの設計思想

本講座ではまず、Claudeの全体像と他生成AIとの違いを整理します。

- Constitutional AIに基づく設計コンセプトと誠実性- Haiku / Sonnet / Opusの特性とモデル選択基準- 得意なタスク・苦手なタスクの見極め- 拡張思考（Extended Thinking）による複雑な問題解決

単なる操作習得ではなく、「なぜClaudeはそう振る舞うのか」まで理解できる構成です。

B. 実務直結の活用ケースを体系的に習得

Claudeを活用し、業務の質と速度を同時に引き上げる方法を学びます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/164574/table/52_1_1c5716d815b235583644e84765296678.jpg?v=202605121051 ]

チャットを越えた、実務フローへの組み込みを実現します。

C. Cowork・Agent Skills・Claude Codeによる高度な業務自動化

Claudeはチャットを越え、デスクトップ・ブラウザで動く自律エージェントとしても機能します。

- Cowork：計画→実行→報告ループによる自律的なタスク代行- Agent Skills：標準スキルの理解とskill-creatorによる自社専用スキル開発- Claude Code：非エンジニアでもファイル整理・データ分析・レポート生成を実行- スケジュール実行・グローバル指示によるパーソナライズ

「便利なチャットツール」から「業務に組み込まれたAIエージェント」へと、Claudeの位置づけを引き上げる設計力を養います。

D. 実践課題によるアウトプット重視設計

最終章では、業務直結の5つのエージェント構築に取り組みます。

- 大量情報整理エージェント- 文章レビュー・監修エージェント- ナレッジ・FAQ・マニュアル化エージェント- 比較・分類・意思決定サポートエージェント- 複合タスクを処理する複合エージェント

さらにハルシネーションやコンテキスト圧縮といったClaudeの限界も体系的に理解し、長期運用に耐える「使い続けるための設計」を身につけます。

■ 最終到達目標

本講座を通じて受講生は、

- Claudeの設計思想を理解し、モデル・機能を適切に使い分けられる- 長文・複数ドキュメントを破綻なく処理し、要点と矛盾を抽出できる- Excel・PowerPoint・Chromeでの実務をClaudeと共創できる- Coworkでデスクトップ業務を自律的に自動化できる- Agent Skillsで自社業務専用のAIツールを設計・運用できる- ハルシネーションや限界を理解し、安全に使い続けられる

状態を目指します。

Claudeを"高機能なチャットボット"で終わらせず、

業務の中核で考え、判断し、動く「思考するAIパートナー」へ。

Claudeマスター講座は、生成AIを"使う"段階から"組み込む"段階へと引き上げる実践講座です。

■ 個別無料カウンセリングのご案内

バイテック生成AIオンラインスクールでは、受講を検討されている方に向けて、最適な学習プランを提案する個別無料カウンセリングを実施しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

ご予約はこちら :https://generative-ai.bytech.jp/counseling/

■ 報道関係者様およびメディアのお問い合わせ先

株式会社Librex 広報担当：高嶋

電話番号：03-4400-6693

メールアドレス：customer-success@bytech.jp

■ 商品・サービスに関するお客様からのお問い合わせ先

バイテック生成AIオンラインスクール 事務局

電話番号：03-4400-6693（受付時間：平日10:00～18:00）

メールアドレス：customer-success@bytech.jp

公式HP：https://generative-ai.bytech.jp/

【企業情報】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/164574/table/52_2_d3a3fd7f4f681505904c7c7671d0ebfa.jpg?v=202605121051 ]