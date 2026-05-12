一般社団法人日本保育防災協会(代表理事：西畑 進太郎)は、2026年7月27日(月)～31日(金)の5日間、幼稚園・保育園・認定こども園の職員を対象としたオンラインイベント「保育防災カンファレンス2026」を開催いたします。





保育防災カンファレンス2026





【詳細・お申し込みはこちら】

https://hoiku-bosai.com/conference/





本カンファレンスは、防災を「知識」から「行動」へ変えることをテーマに、災害時に現場で求められる“動ける力”を実践的に学ぶイベントです。前回開催では過去最多となる2,839名が視聴し、満足度97％を記録しました。









■企画背景

近年、地震や豪雨などの自然災害が頻発し、保育現場における防災対策の重要性は一層高まっています。

一方で、マニュアルの整備や備蓄の充実といった「準備」は進んでいるものの、「実際の災害時に現場でどう動くか」を実践的に学ぶ機会は依然として限られています。

こうした課題を背景に、「保育防災カンファレンス」は2022年より開催を重ね、これまでに6回実施してきました。前回開催では、過去最多となる2,839名が視聴し、満足度も97％と高い評価を得ています。

特に保育現場では、子どもの命を守る最前線に立つ職員自身の安全確保と迅速な判断が、そのまま避難行動の質を左右します。しかし、想定外の状況下で即座に判断し行動する力は、知識の習得だけでは十分に身につけることが難しいという課題があります。









■開催の目的

災害のその瞬間、子どもたちにとって本当に必要なのは、完璧なマニュアルでも理想論でもなく、「目の前にいる大人が無事でいること」です。

職員が助かることは、自分を優先することではなく、子どもの命を守るための前提となる責任です。どれだけ強い想いがあっても、大人が行動できなければ、守れる命も守れません。





本カンファレンスでは、防災を「知っている」から「備えている」へ、さらに非常時に迷わず動ける実践的な力へと転換することを目的としています。

2026年は「知る・備える」を現場で使える具体的なアクションへ変え、日常の保育の中で活かせる防災へとつなげる一年です。

こどもまんなかを本当に実現するためには、まずは大人が安全を確保し、確実に行動できることが必要です。

本イベントは、その実践の起点となる場として開催いたします。









【詳細・お申し込みはこちら】

https://hoiku-bosai.com/conference/









■こんな方におすすめ

・保育園・幼稚園・認定こども園の園長、職員の方

・防災に関心のある保護者、学校関係者

・自治体職員や地域防災に関わる方々









【開催概要】

日時 ：2026年7月27日(月)～7月31日(金)(5日間開催)

会場 ：オンライン(Zoom) ※要事前申し込み

参加費：無料

主催 ：一般社団法人日本保育防災協会









【注意事項】

・申し込みフォーム送信後、視聴用URLをメールにてご案内します。

・映像や音声に乱れが生じる場合があります。予めご了承ください。

・配信内容の録画・録音はご遠慮ください。

・終了時刻は前後する可能性があります。

・視聴用URLのSNS等への投稿、他人への共有はご遠慮ください。









■協賛企業・後援団体募集について

本カンファレンスの開催に向け、理念にご賛同いただける協賛企業・後援団体を募集しています。

保育・教育・防災分野に関わる企業・団体の皆さまと連携し、現場で実践できる防災の普及と、子どもたちの命を守る環境づくりをともに推進してまいります。

ご協賛・後援に関する詳細は、下記お問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。









【主催団体について】

法人名 ：一般社団法人日本保育防災協会

所在地 ：〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-32 紀尾井町WITH3階

代表理事：西畑 進太郎