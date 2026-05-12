不動産活用事業を主軸として多角的に事業を展開するワイムシェアリング株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役社長：石丸 愼司）は、首都圏近郊で展開する完全個室型シミュレーションゴルフブランド「GOLF NEXT 24」の新店舗「GOLF NEXT 24 一宮店」を2026年5月18日に愛知県一宮市に愛知県１号店としてオープンいたします。 オープンを記念特典として、先着50名様限定の入会特典キャンペーンを実施いたします。

今後の出店計画

今回の一宮店を皮切りに、６月には春日井市、７月には尾張旭市など愛知県内に新店舗も続々オープンする予定となっております。 愛知県の方々にも今年の猛暑はGOLF NEXT 24の快適空間でゴルフを楽しんでいただけたらと思います。

■店舗の特徴・サービス内容

1．最新鋭シミュレーターを導入 高性能センサーにより、弾道・スピン量・ヘッドスピードなどを正確に計測。国内外の有名コースのラウンド体験が可能です。 オンラインコンペを定期開催しており、会員様なら何度でも参加が可能です！ 2．会員制の完全個室型空間 周囲を気にせず、集中して練習できるプライベート空間を完備。初心者の方や女性の方も安心してご利用いただけます。 3．24時間利用可能 仕事前後や早朝・深夜など、ライフスタイルに合わせた利用が可能です。 4．マンツーマンレッスン これからゴルフを始める方やスコアアップを目指す方まで、個別指導で着実な上達をサポートします。

■ 個室だからこそ実現できる集中環境

個室というプライベート空間は、他の利用者に左右されることなく、自分の課題と向き合える最適な環境です。 リアルに再現されたコース体験と詳細なデータ分析により、戦略的かつ効率的なトレーニングが可能。 花粉や雨天・猛暑などの外的要因のストレスから解放され、質の高い練習時間を確保できます。

■オープン記念キャンペーン

キャンペーン：先着50名様！入会特典

①入会金11,000円→0円 ②5月・6月の月額利用料(オールタイムプランの場合最大)23,952円→0円 ③通常3,300円のマンツーマンレッスンチケット1枚進呈

■ 無料見学会（予約制）

5月8日（金）～10日（日）、 5月16日（土）～17日（日）、 5月23日（土）～24日（日）、 5月30日（土）～31日（日）

■GOLF NEXT24 一宮店 店舗概要

https://reserva.be/golfnext24 https://golfnext24.hacomono.jp/register/https://drive.google.com/file/d/1qYZhs23KCy2dkY3qaz5BHge7hZSUrxnQ/view

住所：愛知県一宮市平安1-3-16 営業時間：24時間 部屋数：5部屋 左打席：有（1部屋） 駐車場：有

■会社概要

https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C%E4%B8%80%E5%AE%AE%E5%B8%82%E5%B9%B3%E5%AE%891-3-16

社名 ：ワイムシェアリング株式会社 代表取締役社長：石丸 愼司 所在地 ： 東京都新宿区高田馬場１－２９ー９ TDビル6階 事業内容 ：不動産賃貸、自家用車運行管理、洗車事業、シェアハウス、シェアオフィス、貸会議室、インドアゴルフ施設の企画・管理・運営、テレワークブース販売・運営 HP： https://waim-group.co.jp/

当社は、1953年に安田生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）の不動産管理部門として設立されました。創設以来、長年にわたり不動産の管理・運営を通じて培ってきた専門性と実績を基盤に、時代の変化に対応しながら事業領域を拡大してまいりました。2011年には資本関係を解消し、独立企業として新たな体制へ移行。これを契機に、より機動的かつ柔軟な経営体制を確立し、多様化するニーズに応えるサービスの提供に取り組んでおります。今後も、長い歴史の中で築いてきた信頼と実績を大切にしながら、「人と社会に役立つ会社」としてさらなる価値創造に努めてまいります。