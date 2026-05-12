株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役 西本修 以下アニプレックス）は、Steam®向けオンラインマルチプレイアクションゲーム『OCTOPinbs(オクトピンブス)』を本日2026年5月12日(火)に発売いたしました。合わせてローンチトレーラーの公開や公式SNSキャンペーンの開催、『ぶいすぽっ！』メンバー達によるプレイ配信も決定しております。また、本作の発売を記念して20％オフとなるセールも実施しております。

■『OCTOPinbs』がSteam®にて発売！

『OCTOPinbs』がSteamにて配信開始いたしました。 発売を記念して5月12日(火)から2週間に渡って20％オフのセールも開催しております。 Steamストアページ: https://store.steampowered.com/app/2660510?utm_source=pressrelease 本作のDLC2点「OCTOPinbs - ARTIST COSTUME」「OCTOPinbs - COSTUME1」も合わせて配信開始されており、2週間の20％オフセールの対象となっていますので是非この機会にご確認下さい。 ARTIST COSTUME：https://store.steampowered.com/app/3216470/OCTOPinbs__ARTIST_COSTUME/ COSTUME1：https://store.steampowered.com/app/3267070/OCTOPinbs__COSTUME1/

■ローンチトレーラーを公開！

発売に合わせてローンチトレーラーを公開いたしました。 本作をプレイしている様子がわかるような映像となっておりますので、ぜひご覧ください。 ▼『OCTOPinbs』 ローンチトレーラー https://youtu.be/wf886mKD1pU また、今までに公開されている映像も合わせてぜひご覧ください！ ▼ティザートレーラー https://www.youtube.com/watch?v=HkLWXh9Ogag ▼発売日告知トレーラー https://www.youtube.com/watch?v=pxgfnifhhYk

■「ぶいすぽっ！」所属のタレントによるプレイ配信決定！

5月16日(土)に「ぶいすぽっ！」所属のタレントによるゲームプレイ生配信の実施が決定いたしました。 配信日時：5月16日（土）20：00 参加メンバー：小雀とと、一ノ瀬うるは、如月れん、紫宮るな、甘結もか 小雀とと：https://www.youtube.com/@totokogara 一ノ瀬うるは：https://www.youtube.com/@uruhaichinose/streams 如月れん：https://www.twitch.tv/ren_kisaragi__ 紫宮るな：https://www.youtube.com/@shinomiyaruna 甘結もか：https://www.youtube.com/@moka_amayui

■「ぶいすぽっ！」とは 「ぶいすぽっ！」は、ゲームに本気で取り組み、ゲーム、esportsという共通言語を通じて、挑戦や努力によって応援してくださる皆様に新しい一歩を踏み出すきっかけを届ける、次世代Virtual esports Projectです。VTuberとしての配信活動、esports大会への出場、アニメなど、様々なメディアミックスを展開しています。 ＜公式リンク＞ ・HP：https://vspo.jp ・X：https://x.com/Vspo77 ・YouTube：https://www.youtube.com/@Vspo77

■公式SNSにてSteamギフトコードが当たるキャンペーンを開催中！

本作の発売と新たなトレーラーの公開を記念して、 『OCTOPinbs』公式XとDiscordにて抽選でSteamギフトコードが当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。 ■公式X 『OCTOPinbs』発売記念プレゼントキャンペーン 【キャンペーン期間】 2026年5月12日(火)～5月24日(日)23時59分まで 【参加方法】 (1)『OCTOPinbs』公式X(https://x.com/OCTOPinbs)をフォロー (2)キャンペーン対象ポストをリポスト 【賞品】 Steamギフトコード1万円分・・・1名様

■公式Discord 発売記念！公式Discordサーバー登録キャンペーン 【キャンペーン期間】 2026年5月12日(火)～5月18日(月)23時59分まで 【参加方法】 (1)『OCTOPinbs』公式Discordサーバー(https://discord.gg/octopinbs)に参加 (2)公式Discordサーバー内の「自己紹介」チャンネルにメッセージを投稿で応募完了 【賞品】 Steamギフトコード(10,000円分)・・・1名様

詳しくはこちらをご覧ください。 https://octopinbs.com/news/?id=70359

■公式サイト・SNS

『OCTOPinbs』の最新情報は公式SNSで順次公開しております。フォローの上、ゲーム情報などの最新情報をチェックしてみてください。 ・公式サイト：https://octopinbs.com ・公式X ：https://x.com/OCTOPinbs ・公式Tiktok ：https://www.tiktok.com/@octopinbs_official ・Discord ：https://discord.gg/octopinbs ついに、発売を迎えた『OCTOPinbs』を引き続きお楽しみください。

■ゲーム概要

「消火活動が終わらない！？消防士の中に紛れ込むアーティストを捕まえろ！」 消火を進める消防士たちだが、なぜか一向に火がおさまらない。 なぜなら消防士の中に“火をつけている奴（アーティスト）”がいるからだ！！ 仲間を疑い、一刻も早くアーティストを捕まえろ…奴が本気を出してしまう前に。

「議論ゼロ、アクションで決めろ！正体がバレても逆転可能！？」

本作最大の特徴は、会話での騙し合い・駆け引きが一切いらないアクション特化のソーシャルディダクション(人狼)であること！プレイヤー（消防士）はマップ内の炎を消しながら、上下左右の部屋を覗き見ることで状況を観察し、怪しい動きをするプレイヤー（アーティスト）を探します。怪しいプレイヤーはすぐさま捕獲し、正体を判定できるタコツボ(Octojar)へ！消防士に化けて紛れ込むアーティストは、疑われても自ら正体を現し、攻撃して戦況をひっくり返すことも！アーティストが正体を現すことでPvPアクションに変化する新感覚のソーシャルディダクションです。

＜消防士>

消防士は消火活動を行いながら仲間を疑い、火をつけているアーティストを探し出します。勝利条件はマップの炎上率を0%にするか、アーティストを特定してタコツボに放り込むこと。

＜アーティスト>

アーティストは、消防士に紛れ込みながらこっそり火をつけ、マップの炎上率を100％にするか、消防士たちを全員タコツボに放り込むことで勝利となります。

疑われても焦るな！正体を現し、消防士を一網打尽にせよ！

アーティストは消防士に化けて紛れ込んでいますが、自ら正体を現し、攻撃に転じることも！正体を現すまでに溜めたゲージ量（マップ内に火を付けることで蓄積）によって、より強力なアクションを行うことができます。 パワーアップして消防士たちを一網打尽にし、勝利をつかみ取ろう。

■商品概要

・タイトル：OCTOPinbs（読み：オクトピンブス） ・ジャンル：マルチプレイアクションゲーム ・発売時期：2026年5月12日(火)10時(JST) ・価格：1,200円（税込） ・対応プラットフォーム：Steam🄬 ・対応言語： 日本語、英語、中国語簡体字、ポルトガル語、ドイツ語、韓国語、スペイン語、フランス語 ・プレイ人数：3～10人（オンラインマルチのみ） ・著作権表記： ©2026 Aniplex/Lasengle （短縮）©A/L ・開発会社：株式会社ラセングル、株式会社トライエース ・発売：株式会社アニプレックス ・Steam： https://store.steampowered.com/app/2660510?utm_source=pressrelease ※©2026 Valve Corporation. Steam 及び Steam ロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporation の商標及びまたは登録商標です。