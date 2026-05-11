劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』×横浜市コラボキャンペーン開催中！

横浜市

令和８年５月８日（金）から劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』が全国で公開されています。

本作品は、シリーズ累計発行部数が3,000万部を突破した人気小説を原作としたアニメシリーズの劇場版最新作で、過去に描かれた「横浜騒乱編」では、横浜の街が物語の重要な舞台として描かれており、横浜市とゆかりのある作品となっています。

劇場公開を記念し、横浜市、公益財団法人横浜市観光協会は、株式会社アニプレックスと連携協定を締結し、令和８年５月８日（金）～５月24日（日）の期間、劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』×横浜市を実施し、まちを盛り上げます！

この期間、魔法科高校の劣等生が、かつて舞台となった横浜の街に戻ってくる。

是非お楽しみください。

- デジタルスタンプラリー『魔法科高校の劣等生 ～横浜お散歩編～』

横浜都心臨海部にて、デジタルスタンプラリー『魔法科高校の劣等生 ～横浜お散歩編～』を実施します！

スタンプを４個獲得するとオリジナルスマホ用待ち受け画像をプレゼント！

さらにスタンプを８個全てコンプリートするとコラボを記念した新規描き下ろしイラストのオリジナルクリアファイルをプレゼントいたします。

スタンプポイントでは、四葉継承編に登場するキャラクターのフォトスポット（等身大スタンディ）やARフォト、司波達也、司波深雪によるオリジナルボイスメッセージもお楽しみいただけます。

さらに、スタンプラリー引換所の横浜港大さん橋国際客船ターミナルには、等身大アクリルスタンドが並ぶゴール記念 特別フォトスポットも登場！

『魔法科高校の劣等生』の世界観と横浜の街歩きをぜひご堪能ください！

【実施期間】 令和８年５月８日（金)～５月24日（日)

【スタンプスポット（等身大スタンディキャラクター）】

・横浜駅観光案内所：四葉真夜

・CIAL桜木町ANNEX１階：司波深雪（制服Ver.）

・みなとみらい東急スクエア １. ３階 みらいスクエア：桜井水波（四葉継承編Ver.）

・横浜ワールドポーターズ４階：司波達也（四葉継承編Ver.）

・横浜赤レンガ倉庫２号館３階：司波深雪（四葉継承編Ver.）

・横浜港大さん橋国際客船ターミナル２階 山下公園側休憩所：桜井水波（制服Ver.）

・横浜中華街インフォメーションセンター「ChinaTown80」：司波達也（制服Ver.）

・横浜マリンタワー１階ホテルニューグランド側エントランス：司波達也・司波深雪（横浜コラボVer.）

※各施設の営業時間をご確認の上、営業時間内でお楽しみください。

【スタンプラリー特典】

・オリジナルスマホ用待ち受け画像（スタンプ４個）

・オリジナルクリアファイル（スタンプ８個コンプリート）

※なお、特典はお一人様につき、1点のみのお渡しとなります。

※ノベルティの配布は先着順、無くなり次第配布終了となります。

＜オリジナルクリアファイルデザイン＞

【スタンプラリー参加方法】

・デジタルスタンプラリーのＵＲＬ（https://stamprally.digital/yokohama/sr1710）からデジタルスタンプラリー専用サイトにアクセスし、エントリーします。

・横浜の街を巡り、各スポットでスタンプを集めます。

・スタンプを４つ集めると、オリジナルスマホ用待ち受け画像をダウンロードできます。

・スタンプを８つ全て集めると、引換所にてノベルティと交換できます。

【引換所】

横浜港大さん橋国際客船ターミナル２階 インフォメーションカウンター

※引換え可能時間や引換時の注意事項など詳細は、WEB サイト「横浜観光情報」にてご確認ください。

※ゴール記念 特別フォトスポットは、大さん橋ターミナル2階・みなとみらい側に設置予定です。ぜひお立ち寄りください。

【オリジナルボイス】

各スタンプポイントに設置されているフォトスポット（スタンディ）内のQRコードを読み取ると、

司波達也と司波深雪による横浜コラボオリジナルボイスメッセージを聴くことができます。

音声はスポットごとに異なる内容となっており、横浜でしか体験できない特別なボイスをお楽しみください！

【ARフォト】

フォトスポットと同じキャラクターのＡＲフォトフレームを横浜限定で配布！

横浜の街歩きをしながら、キャラクターと一緒に撮影をお楽しみいただけます。

さらに、ARフォトで撮影した写真を指定ハッシュタグを付けてSNS（X）に投稿すると、

中村悠一・早見沙織サイン入りのクリアファイルが当たるキャンペーンも実施！ぜひご参加ください。

＜ＡＲフォトフレーム＞[表: https://prtimes.jp/data/corp/13670/table/1924_1_8fd67df429cfa7357d0dfecc16421d7c.jpg?v=202605110851 ]- 音楽を聴いて浸れる♪街なか楽曲放送！

アニメ『魔法科高校の劣等生』第1シーズン・第3シーズンのオープニング曲、劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」の主題歌であるLiSAの「Rising Hope」「Shouted Serenade」「YES」の3曲が街なかの施設で流れます♪

さらに楽曲の冒頭には司波達也、司波深雪兄妹のオリジナルボイスメッセージも流れます！

【掲出期間】５月８日（金）～24日（日）

【実施場所】

・横浜マリンタワー１階 ホテルニューグランド側エントランス

・横浜港大さん橋国際客船ターミナル２階 山下公園側休憩所

※各施設の営業時間をご確認の上、営業時間内でお楽しみください。楽曲放送の間隔等は施設により異なります。

- バスや地下鉄にも『魔法科高校の劣等生』が登場！ポスター掲出やビジョン放映！

劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』×横浜市コラボキャンペーンのポスターが市営バス、地下鉄車内及び駅構内に掲出されます！

また、連節バス「ベイサイドブルー」、観光スポット周遊バス「あかいくつ」及び市営地下鉄の車内ビジョンではキャンペーン動画の放映が決定！

コラボキャンペーン期間中は、市営バスや地下鉄に乗って、車内に現れる『魔法科高校の劣等生』のキャラクターと一緒に横浜のまちを巡ろう！

【掲出期間】５月８日（金）～24日（日）

（掲出先によって期間は一部異なります）

【実施場所】１.ポスター掲出

市営バス、地下鉄車内及び駅構内（16駅）

２.車内ビジョン放映

「ベイサイドブルー」及び「あかいくつ」車内、市営地下鉄車内（一部車両）

※掲出期間や場所の詳細はWEB サイト「横浜観光情報(https://www.welcome.city.yokohama.jp/blog/detail.php?blog_id=406)」でご確認ください。

- 劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』 特別ライトアップ！

横浜を代表する「横浜マリンタワー」では、魔法科高校の劣等生のカラーをイメージした特別ライトアップを実施します。

各回のラストにはサーチライトの点灯演出も！

「日本新三大夜景都市」に選ばれた夜の横浜で、魔法科カラーの「横浜マリンタワー」を目撃せよ！

【実施場所】横浜マリンタワー

【点灯日時】令和８年５月17日（日）～５月24日（日）19:00～21:35

※毎時00分、30分 最終点灯21:30 1回あたり５分間のライトアップとなります。

※各日21：34～35には、サーチライトの点灯があります。

横浜マリンタワーライトアップイメージ

- 劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』 特別コラボ花火！

横浜港の夜を彩る５分間の花⽕「横浜ナイトフラワーズ × GREEN×EXPO 2027」では、

魔法科高校の劣等生をイメージしたカラーを中心とした特別コラボ花火を打ち上げます！

【開催日時】令和８年５月16日（土）19:00～19:05（５分間・コラボ演出は前半部分）

【打ち上げ場所】大さん橋

【WEBサイト】https://www.yokohama-nightflowers.com/

- コラボキャンペーン特設サイトの開設

WEB サイト「横浜観光情報」内に、劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』×横浜市の特設サイトを開設！

さらに、横浜の観光に役立つ情報が満載ですので、ぜひ下記ページをご確認ください！

【特設サイト】https://www.welcome.city.yokohama.jp/blog/detail.php?blog_id=406

- （参考）連携協定について

株式会社アニプレックスと横浜市、公益財団法人横浜市観光協会は、劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』を契機に、横浜都心臨海部への来街者に向けた回遊促進等について、連携協定を締結し共に取り組みます。