テクニケーションシード、品質マネジメントシステム（QMS）の国際規格「ISO9001:2015」認証を取得

品質マネジメントシステム（QMS）・ISO9001とは

株式会社テクニケーションシード

品質マネジメントシステムは、「品質に関して組織を指揮し、管理するためのマネジメントシステム」です。略してQMS(Quality Management System)と呼ばれることがあります。

ISO9001は、組織が品質マネジメントシステム（QMS）を構築・運用し、継続的な改善を行うための国際規格です。

※日本産業標準調査会Webページ(https://www.jisc.go.jp/mss/qms.html)より一部引用

認証内容

適用規格：

JIS Q 9001:2025 (ISO 9001:2015+Amd 1:2024)

認証登録日：2026年4月23日

認証登録範囲：

請負契約における受託開発及びこれに付随する技術支援業務

認証登録番号：Q5381

認証機関：エイエスアール株式会社

取得の背景

当社は、システム開発支援を中心に事業を展開する中で、請負契約における受託開発や技術支援業務にも取り組んでまいりました。

近年では、組織規模の拡大や提供領域の広がりに伴い、お客様に近い立場で開発を担う案件や、納品物に対する品質責任を伴う案件も増加していることから、より安定した品質でサービスを提供するための体制強化が重要であると考えております。

このたびのISO9001認証取得を通じて、品質マネジメント体制の継続的な改善を推進し、お客様へより高品質なサービスを提供できる組織づくりを進めてまいります。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115801/table/18_1_78a47a33d9e640d861141de439686769.jpg?v=202605120151 ]

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