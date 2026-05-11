システム開発検討企業必見！「要件定義＆見積を3分で」、「無償でデモを提示」最先端のAI受託開発サービスをリリース

Irwin&co株式会社

Irwin&co株式会社（所在地：東京都渋谷区円山町5番5号、代表取締役：アーウィン海）は、システム開発の見積書・要件定義書を質問回答だけで3分以内に自動生成し、初回商談から動くデモを無償提供する最先端のAI受託開発サービスを正式リリースしたことをお知らせいたします。（https://landing-page.irwin-and-co.com/）

本サービスは、システム開発の発注検討プロセスにおいて約1~2カ月を要していた見積取得を3分に短縮し、契約前に動くシステムデモを体験できる新しい開発体験を提供するAI受託開発サービスです。

3分後に送付される見積書サンプル抜粋（金額は要件によって変動します。）3分後に送付される要件定義書サンプル抜粋（要件はご要望によって変動します。）

■ 背景「システム開発を検討したいが、何から始めればいいか分からない」

近年生成AIを活用したWeb/モバイルアプリケーション・基幹システム・自社プロダクトSaaS開発への関心が高まる一方、多くのシステム開発検討企業が次のような課題を抱えています。

費用感が分からず、提示される費用が妥当であるのかどうかが不明瞭 ベンダーに問い合わせても、見積もりが出るまでに数週間かかる 実際にシステムを見ないままテキストだけの要件定義で数百万円以上の発注判断を迫られる 「発注してみたら思っていたものと違った」というリスクがあり、実際に期待外れであったという経験がある

この「最初の一歩の重さ」と「発注後の期待外れリスク」が、積極的にシステム開発推し進めることを阻む構造的なボトルネックになっています。

Irwin&coはこの課題を、即見積もり×初回商談での無償デモという新しいアプローチで解決します。

■ 従来のシステム開発が抱える「3つのボトルネック」

システム開発の発注を検討する企業の多くが、次の3つの段階で意思決定の停滞を経験しています。

第1のボトルネック：見積取得までの1～2ヶ月

従来の受託開発では、問い合わせから見積書受領までに1～2ヶ月を要するのが一般的です。ヒアリング日程の調整、要件整理、社内見積作成という複数の工程を経るため、検討開始から具体的な金額把握まで時間がかかります。この間に経営層の関心が薄れ、稟議が止まるケースは少なくありません。

第2のボトルネック：「動くシステムデモ」を見られないまま発注判断

多くのベンダーでは、契約・入金後にはじめて開発が始まります。そのため発注側は、提案書とPowerPointの画面イメージだけを根拠に、数百万円～数千万円の意思決定を迫られることになります。「本当にこれが自社の業務で機能するのか」という根本的な疑問を抱えたまま、契約に進まざるを得ないのです。

第3のボトルネック：開発コストの高止まり

従来のシステム開発は、エンジニアの工数がそのままコストに反映される構造のため、相場感が高止まりしがちです。「やりたいことはあるが、予算が合わない」という理由でシステム開発が見送られるケースも多く、本格導入のハードルとなっています。

■本サービスが提供する3つの価値

生成AIを活用した独自フローによって、従来のシステム開発が抱えていた構造的課題を一気通貫で解決します。

１. 見積取得は1～2ヶ月から3分へ--質問回答だけで見積書・要件定義書を自動生成

フォームで業種・実現したいこと・規模感などの質問に回答するだけで、AIが見積書と要件定義書のドラフトを自動作成。社内稟議にそのまま活用できる形式で、即日メール送信されます。従来、初回ヒアリングから1～2ヶ月かかっていたプロセスを3分に圧縮し、検討開始から具体的な金額把握までのリードタイムを劇的に短縮しました。

２. 動くシステムデモは契約後ではなく初回商談で確認可能--それ自体がフィージビリティ調査になる

従来の受託開発では、契約・入金後にはじめてシステムの開発が始まり、「実際に動くもの」を顧客が見られるのは数週間～数ヶ月後が一般的でした。今回リリースさせていただいたサービスでは、商談第1回目から実際に動くデモを無償で提示します。これにより以下3つの価値を提供可能です。

顧客は「自社の業務で本当に使えるか」を契約前に確認できる 開発の実現可能性を事前に検証できる（フィージビリティ調査として機能） 「思っていたものと違った」という発注後の認識ズレをゼロにできる

発注判断の根拠が「想像」ではなく「体験」に変わり、初回商談のデモが事実上のフィージビリティ調査として機能することで、本格契約前に実現可能性・業務適合性を双方が確認できる仕組みになっています。「見てから決める」という当たり前の購買体験を、システム開発に組み込みました

３. 開発コストは相場の1/2を実現--AIツール活用による生産性2倍を価格に還元

Claude・Cursorをはじめとする最先端AIツールを開発プロセスに組み込むことで、エンジニアの生産性を従来比2倍に向上。その恩恵をそのまま価格に還元し、相場の1/2での高品質なシステム開発を実現しています。

この一連の体験設計により、Irwin&coは検討開始から発注までのリードタイムを大幅に短縮しながら、発注後の「期待外れリスク」を限りなくゼロに近づけ、受託開発の新たな業界スタンダードを提示します。

従来のシステム開発プロセス VS 弊社独自のシステム開発プロセスの比較

■ 想定ユースケース

１. 社内稟議を素早く通したい／複数社に相見積もりを取っているケース

「AIを活用した業務改善を検討したい」という現場の声を稟議として経営層に上げる必要がある担当者、あるいは複数のベンダーを比較検討している企業にとって、本サービスは検討プロセスを根本から変える存在になります。

従来であれば、ベンダー選定・初回ヒアリング・見積取得というプロセスだけで1～2ヶ月を要し、その間「具体的な金額が分からないまま社内調整を進める」「他社の見積もりが揃うまで判断材料が不足する」という難しい状況に置かれていました。本サービスを活用すれば、フォームに3分回答するだけで、稟議資料に必要な見積書と要件定義書のドラフトが当日中に手元に届きます。「まず上に相談してみよう」という初動の段階で、すでに具体的な金額感と要件定義の骨子が揃っているため、経営層への説明が圧倒的にスムーズになります。

また、相見積もりにおいても、他社の見積取得期間中にIrwin&coはすでに見積書・要件定義書・実際に動くデモまで提供できる体制を整えており、検討スピードが他社と比較にならないほど早く、比較材料の質も「スライドの提案書」と「動くシステムデモ」では雲泥の差があります。

２. 「本当に自社で使えるか」を確かめてから発注したいケース

過去にシステム発注で「思っていたものと違った」という経験をされた企業、あるいは慎重に意思決定を進めたい企業に最も価値を提供できるユースケースです。

初回商談のデモで実際のシステムを動かして確認できるため、画面遷移のスピード、操作感、自社の業務フローへの適合性、既存システムとの連携イメージなどを、契約前に体感していただけます。これは事実上のフィージビリティ調査であり、「契約してから実物を見たら違っていた」という発注側の最大のリスクを完全に解消します。

特に、初めてAIシステムを発注する企業や、過去にPoCで失敗した経験がある企業にとっては、契約前に「動くもの」を確認できる安心感は他に代えがたい価値となります。システム開発における最大の不安要素を契約前に解消することで、発注判断の質と速度の両方を高めます。

■ 対応領域

業務自動化システム/社内向けAIチャットボット/AI OCR機能等を活用した電子書類読み取りシステム/CRM（顧客関係管理）/SFA（営業支援システム）/自社プロダクトSaaS 等幅広い生成AI機能を絡めたシステムの開発に対応可能

■ ご利用の流れ

１. リンク（https://landing-page.irwin-and-co.com/）を開きフォームで質問に回答（約3分） →２. 見積書・要件定義書をメールで受信（即日）→ ３. 初回商談で動くデモを無償で確認 →４. 納得した上で契約・開発スタート

実際のLP画面

■ 即見積もり＆無償デモはこちらから

LP：https://landing-page.irwin-and-co.com/

■ Irwin&co株式会社について

社名：Irwin&co株式会社

代表者：代表取締役 アーウィン海

所在地：〒150-0004 東京都渋谷区円山町5丁目5号

設立：2025年6月

社員数：20名（業務委託含む）

事業内容：生成AIに係るシステム開発・コンサルティング・講演会

Irwin&co株式会社は、「導入するだけのAIではなく、成果を出すAI」を理念に掲げ、

生成AIを活用した法人向け受託開発を主力事業として展開しています。

■ 本件に関するお問い合わせ先

Irwin&co株式会社 取締役 田中康太郎

E-mail：kotaro.tanaka@irwin-and-co.com

Tel：090-1545-1708

Web：https://www.irwin-and-co.com/