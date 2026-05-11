組織戦略視点から見る「事業拡大成功の方法」～グループ全体で550名規模に急成長させたUZUZが直面した壁と再設計の実践知～

ポーターズ株式会社詳細を確認する :https://lp.porters.jp/seminartemp_20260527?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0512

人材ビジネス向けマッチングシステムを提供するポーターズ株式会社（東京都港区、代表 西森 康二）は、2026年5月27日（水）に「150％成長企業の経営者が語る 人材紹介事業の成長を阻む4つの壁とその突破法(https://lp.porters.jp/seminartemp_20260527?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0512)」を開催いたします。



本イベントでは、年平均150％以上の成長率で拡大を続ける急成長企業の経営者をお招きし、「組織」「育成」「仕組み化」にどう向き合い、どのように乗り越えてきたのか、 その裏側を語っていただきます。

なお、本イベントの内容は再配信の予定はなく、当日限りの機会となります。

また、セッション終了後にはネットワーキング会も実施し、同様の課題を抱える参加者同士や登壇者との情報交換を通じて、自社の状況に照らし合わせた具体的なヒントを得ていただけます。

▼▼セッションのご紹介▼▼

イベントの詳細はこちら（無料） :https://lp.porters.jp/seminartemp_20260527?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0512

15:50に開始するセッションでは、グループ全体で従業員550名売上35億円超まで急成長を遂げたUZUZグループの人材紹介事業、株式会社UZUZを100名規模の社員数へと拡大してきた岡本啓毅氏にご登壇いただきます。

岡本氏には、急拡大していく過程で直面した組織課題と、ビジョンの実現のためにその壁をどう乗り越えてきたか。そして、採用・育成・組織設計において掲げていた理想と、現実とのギャップにどう向き合い、何を変えてきたのかについて伺います。

その上で、今後大きく成長し拡大する人材紹介会社が“今”準備すべきこと、実行すべき施策についておご共有いただく予定です。

▼▼才花氏のプロフィール▼▼

岡本氏のセッションに申し込む（無料） :https://lp.porters.jp/seminartemp_20260527?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0512株式会社UZUZ 代表取締役社長 岡本 啓毅氏

1986年生まれ。株式会社UZUZ代表取締役社長。北海道出身。米国アラバマ州立大学ハンツビル校にて宇宙物理学を専攻したのち、ベンチャー企業に入社。IT業界の営業として1年勤務後、起業のため退職。若者がウズウズ働ける世の中を作るべく、2012年UZUZを設立する。就職の悩みを解決できるYouTube「ひろさんチャンネル」を立ち上げ、現在登録数は約8万人。2021年にはエンジニアがウズウズ働ける世の中を作るため株式会社ESES（イーエス）を設立し、取締役に就任。また、2024年には株式会社UZUZ COLLEGE（ウズウズカレッジ）、株式会社Otaks（オタクス）、2025年には株式会社UZUZ Plus（ウズウズプラス）を設立。グループ各社の経営を通じ、多様なキャリア支援の形を追求し続けている。

▼▼開催概要▼▼

イベントのお申し込みはこちら（無料） :https://lp.porters.jp/seminartemp_20260527?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0512[表: https://prtimes.jp/data/corp/33277/table/221_1_14f9e0c5e7703072dc23bbcbcae18561.jpg?v=202605110551 ]

イベントのお申し込みはこちら（無料） :https://lp.porters.jp/seminartemp_20260527?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0512

人材紹介・派遣企業向けクラウド型マッチングシステム「PORTERS」のご紹介

１.CRM機能

PORTERSの3つのおすすめ機能

候補者との関係構築を、より戦略的に

一元管理で、対応漏れや重複接触を防止

求職者の属性・経歴・過去のやりとりを蓄積し、リレーションを強化。

フェーズごとの適切なアプローチで、紹介決定率を高めます。

２.オートマッチング

最適な人材をワンクリックで提案

スキル・経験・希望条件と求人案件の情報を照らし合わせ、自動でマッチ度の高い候補者を表示。

マッチング条件も柔軟に設定でき、人の手では見落としがちな細かな要件も結びつけられ、マッチング漏れや質のばらつきを防止します。

3.人材事業に特化したダッシュボード

人材事業に特化したダッシュボードで 歩留まりを可視化

20年以上人材業界を支えるサービスを提供してきた経験から、人材ビジネスに必要なデータを精査し、一目で歩留まりがわかるKPI管理を実現。

人材事業を立ち上げたばかりでもすぐに利用できる便利な機能です。

ポーターズ株式会社について

■URL： https://www.porters.jp/

■所在地：東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山3階

■代表者：代表取締役 西森 康二

■証券コード：5126（東京証券取引所グロース）

■事業内容：『テクノロジーで世界の雇用にもっとも貢献する』をビジョンに、人材ビジネス向けのクラウドサービス『PORTERS』を日本国内・海外に向けて開発・提供。海外12ヶ国を含む人材紹介・派遣会社を中心に2,200社を超える導入実績。人材戦略支援マガジン「PORTERS MAGAZINE」の発行・運営。

人材紹介会社向け管理システムPORTERS Agent（ポーターズエージェント）(https://hrbc.porters.jp/agent/)

人材派遣会社向け管理システムPORTERS Staffing （ポーターズスタッフィング）(https://hrbc.porters.jp/staffing/)

人材戦略支援マガジン PORTERS MAGAZINE (ポーターズマガジン）(https://hrbc.porters.jp/magazine/)

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