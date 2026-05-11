Instagram公式アカウント開設のお知らせ -物流の裏側、お見せします！-
ＳＢＳネクサード株式会社（社長：若松勝久、本社：東京都新宿区）は５月８日、Instagram公式アカウントを開設し、運用を開始いたしました。
Instagram公式アカウントでは、社会を支える物流の価値や物流現場の様子、当社サービスの強み、現場の知見や工夫を継続的に発信し、当社の取り組みを分かりやすく届けます。
なお、既に開設済みである学生向け採用Instagramアカウント（@sbsnexthird_recruit）とは役割を分けて運用します。
この公式アカウントを通じて当社の魅力を多角的に発信することで、お客様との交流を一層深め、企業認知の拡大、ブランドへの信頼性の醸成をより一層目指してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348699/images/bodyimage1】
＜公式Instagramアカウント情報＞
アカウント名：ＳＢＳネクサード【公式】
ＵＲＬ：https://www.instagram.com/sbsnexthird/
フォローや各コンテンツへの「いいね」をぜひお願いいたします
＜ＳＢＳネクサード株式会社 概要＞（2025年12月期）
本社住所：東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25階
代表者：代表取締役社長執行役員 若松 勝久
設立：1964年２月
親会社：ＳＢＳホールディングス株式会社（持株比率66.6％）
資本金：４億48百万円
売上高：1,079億円（連結）
従業員数：4,921名（連結）
関連会社：ＳＢＳ三愛ロジスティクス(株)、ＳＢＳグローバルネットワーク(株)、（株）ジャス、（株）ＥＭＣ、
RICOH LOGISTICS Corp.[USA]、RICOH INTERNATIONAL LOGISTICS(H.K) Ltd.[香港]、
理光国際貨運代理(深圳)有限公司[中国]、SBS Logistics (Thailand) Co., Ltd.[タイ]、SBS Vietnam Co., Ltd.[ベトナム]
事業内容：精密機器メーカーの物流企業として創業以来、グローバルロジスティクス企業として発展。調達・生産・販売・回収リサイクル・包装設計・国際物流と、全領域の物流をワンストップで提供しています。IT・LT（Logistics Technology）を融合させ、安心・安全・確実な物流サービスでお客様の信頼にお応えします。
ＵＲＬ：https://www.sbs-nexthird.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳネクサード株式会社
公式Instagram運用担当窓口
e-mail：SGID00001228@rlsc.sbs-group.co.jp
■本件に関するマスコミからのお問い合わせ先
ＳＢＳネクサード株式会社
経営企画本部 総務部
TEL：03-6772-8202／e-mail： SGID00000259@rlsc.sbs-group.co.jp
※当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
Instagram公式アカウントでは、社会を支える物流の価値や物流現場の様子、当社サービスの強み、現場の知見や工夫を継続的に発信し、当社の取り組みを分かりやすく届けます。
なお、既に開設済みである学生向け採用Instagramアカウント（@sbsnexthird_recruit）とは役割を分けて運用します。
この公式アカウントを通じて当社の魅力を多角的に発信することで、お客様との交流を一層深め、企業認知の拡大、ブランドへの信頼性の醸成をより一層目指してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348699/images/bodyimage1】
＜公式Instagramアカウント情報＞
アカウント名：ＳＢＳネクサード【公式】
ＵＲＬ：https://www.instagram.com/sbsnexthird/
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＜ＳＢＳネクサード株式会社 概要＞（2025年12月期）
本社住所：東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25階
代表者：代表取締役社長執行役員 若松 勝久
設立：1964年２月
親会社：ＳＢＳホールディングス株式会社（持株比率66.6％）
資本金：４億48百万円
売上高：1,079億円（連結）
従業員数：4,921名（連結）
関連会社：ＳＢＳ三愛ロジスティクス(株)、ＳＢＳグローバルネットワーク(株)、（株）ジャス、（株）ＥＭＣ、
RICOH LOGISTICS Corp.[USA]、RICOH INTERNATIONAL LOGISTICS(H.K) Ltd.[香港]、
理光国際貨運代理(深圳)有限公司[中国]、SBS Logistics (Thailand) Co., Ltd.[タイ]、SBS Vietnam Co., Ltd.[ベトナム]
事業内容：精密機器メーカーの物流企業として創業以来、グローバルロジスティクス企業として発展。調達・生産・販売・回収リサイクル・包装設計・国際物流と、全領域の物流をワンストップで提供しています。IT・LT（Logistics Technology）を融合させ、安心・安全・確実な物流サービスでお客様の信頼にお応えします。
ＵＲＬ：https://www.sbs-nexthird.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳネクサード株式会社
公式Instagram運用担当窓口
e-mail：SGID00001228@rlsc.sbs-group.co.jp
■本件に関するマスコミからのお問い合わせ先
ＳＢＳネクサード株式会社
経営企画本部 総務部
TEL：03-6772-8202／e-mail： SGID00000259@rlsc.sbs-group.co.jp
※当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
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