ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」にて2026年5月22日(金)より、透け感が涼しげな印象の麻生地やオーガンジー素材の新商品が登場！普段使いにおすすめの刺しゅう扇子とバッグがラインアップ

ベネリック株式会社※画像はイメージです

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)の運営する、オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」では、2026年5月22日(金)よりシアー感が涼しげな印象の麻生地やオーガンジー素材の新商品「Flower Miffy 刺しゅう扇子」と「Flower Miffy オーガンジー刺しゅうバッグラージ」を販売いたします。

■「Flower Miffy 刺しゅう扇子」について

透け感のある麻の生地がさわやかな、収納袋がセットになった扇子です。扇子は丸みを帯びたシェル型の形状で、ミッフィーのお顔のシルエットと小花の刺しゅうをあしらいました。和装にも洋装にも合うシンプルなデザインで、持ち手部分のタッセルがポイントです。ブルーとピンクの2色展開で、お好きな色やファッションの雰囲気に合わせて選択できます。

■「Flower Miffy オーガンジー刺しゅうバッグラージ」について

500mlのペットボトルや水筒がすっぽり入るサイズの、透け感のあるオーガンジー素材のバッグです。ミッフィーのお顔と小花の刺しゅうをあしらい、シンプルながらも普段使いしやすいデザインに仕上げました。ブルーとピンクの2色展開で、自分用にはもちろんのこと、贈る人の好きな色やイメージに合わせたプレゼントにもおすすめのアイテムです。

■商品詳細ブルー収納袋(ブルー)

ピンク収納袋(ピンク)

商品名 ：Flower Miffy 刺しゅう扇子 ブルー／ピンク

価 格 ：各3,960円(税込)

サイズ ：約W290×H220mm

素 材 ：麻・竹・ポリエステル・鉄

備 考 ：フラワーミッフィーオンラインショップでは、アートフラワーとセットでの販売(各4,400円/税込)です。

ブルーピンク

商品名 ：Flower Miffy オーガンジー刺しゅうバッグラージ ブルー／ピンク

価 格 ：各3,850円(税込)

サイズ ：約W300×H460mm

素 材 ：ポリエステル

備 考 ：フラワーミッフィーオンラインショップでは、アートフラワーとセットでの販売(各4,290円/税込)です。

販売店舗：全国のフラワーミッフィー、フラワーミッフィーオンラインショップ

発売日：2026年5月22日(金)

備 考：Flower Miffy POP UP SHOPとFlower Miffy Pop-Up Marcheでの販売はございません。

■フラワーミッフィーについて

オランダの人気絵本シリーズミッフィーのお花屋さん。女子心が弾むかわいいフラワーアレンジメントや、ここでしか買えないグッズなどを取り揃えています。ミッフィーのかわいらしいオリジナルドリンクをお楽しみいただける「フラワーミッフィー ジュースガーデン」も浅草店、大阪・天王寺ミオ店で展開しています。

公式サイト：https://benelic.com/flowermiffy/

X：https://x.com/FlowerMiffy

Instagram：https://www.instagram.com/flower_miffy_official/

フラワーミッフィー オンラインショップ：https://www.benelic-flower.com/

■店舗情報

店名：フラワーミッフィー サンシャインシティアルパ店

住所：東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティアルパ1Ｆ

店名：フラワーミッフィー 浅草店

住所：東京都台東区雷門2-19-7 相磯ビル1F

※フラワーミッフィー ジュースガーデン併設

店名：フラワーミッフィー 天王寺ミオ店

住所：大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ 本館6F

※フラワーミッフィー ジュースガーデン併設

店名：フラワーミッフィー ルクア大阪店

住所：大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア大阪 8F

開催中のPOP UP SHOP

店名：Flower Miffy POP UP SHOP

開催場所：大名古屋ビルヂング B1F アトリウム(愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12)

期 間 ：2026年3月4日(水)～5月17日(日)

店名：Flower Miffy Pop-Up Marche

開催場所：京王百貨店新宿店 1F正面入口イベントテラス(東京都新宿区西新宿1-1-4)

期 間 ：2026年4月30日(木)～5月13日(水)



Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com